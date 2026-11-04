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04.11.2026 18:15

«Φωτιά» πήρε η Wall Street μετά τη σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών – Ράλι ανόδου στις μετοχές

04.11.2026 18:15
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Μεγάλα κέρδη καταγράφουν οι αμερικανικές μετοχές την Τετάρτη στη Wall Street, μετά τη σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι η ήττα των Ρεπουμπλικανών θα μπορούσε να περιορίσει τη δυνατότητα χάραξης πολιτικής από τον Λευκό Οίκο, η οποία έχει προκαλέσει έντονες αναταράξεις στις αγορές κατά τη διάρκεια του έτους.

Ο Dow Jones ενισχύεται 2,1% στις 52.941 μονάδες, ο Nasdaq καταγράφει άνοδο 1,5% στις 25.763 μονάδες, ενώ ο S&P 500 σημειώνει κέρδη 1,4% στις 7.677 μονάδες.

Στα εμπορεύματα, η τιμή του συμβολαίου του Brent υποχωρεί 3% στα 100,3 δολάρια το βαρέλι, ενώ ο χρυσός σημειώνει άλμα 2,6% στα 4.046 δολάρια ανά ουγκιά.

Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο σημειώνει πτώση 0,5% έναντι του ευρώ και της βρετανικής λίρας. Η ισοτιμία με το ευρωπαϊκό νόμισμα διαμορφώνεται στο επίπεδο του 1,12 δολ./ευρώ.

Στα ομόλογα, η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς υποχωρεί 5 μονάδες βάσης στο 4,92%.

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