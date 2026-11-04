«Φωτιά» πήρε η Wall Street μετά τη σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών – Ράλι ανόδου στις μετοχές

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μεγάλα κέρδη καταγράφουν οι αμερικανικές μετοχές την Τετάρτη στη Wall Street, μετά τη σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι η ήττα των Ρεπουμπλικανών θα μπορούσε να περιορίσει τη δυνατότητα χάραξης πολιτικής από τον Λευκό Οίκο, η οποία έχει προκαλέσει έντονες αναταράξεις στις αγορές κατά τη διάρκεια του έτους.

Ο Dow Jones ενισχύεται 2,1% στις 52.941 μονάδες, ο Nasdaq καταγράφει άνοδο 1,5% στις 25.763 μονάδες, ενώ ο S&P 500 σημειώνει κέρδη 1,4% στις 7.677 μονάδες.

Στα εμπορεύματα, η τιμή του συμβολαίου του Brent υποχωρεί 3% στα 100,3 δολάρια το βαρέλι, ενώ ο χρυσός σημειώνει άλμα 2,6% στα 4.046 δολάρια ανά ουγκιά.

Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο σημειώνει πτώση 0,5% έναντι του ευρώ και της βρετανικής λίρας. Η ισοτιμία με το ευρωπαϊκό νόμισμα διαμορφώνεται στο επίπεδο του 1,12 δολ./ευρώ.

Στα ομόλογα, η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς υποχωρεί 5 μονάδες βάσης στο 4,92%.

Διαβάστε επίσης:

Ακρίβεια: Τα έσοδα του κράτους αυξάνονται, η τσέπη των νοικοκυριών αδειάζει – Η έκθεση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου

Eurostat: Στο 5,6% αυξήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Οκτώβριο

Εμπορεύματα υπό ψηφιακή παρακολούθηση: Τι θα δηλώνουν οι επιχειρήσεις στην ΑΑΔΕ από τις αρχές του 2027











