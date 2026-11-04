Πώς διαμορφώθηκε η ήττα Τραμπ: Πώς οι Δημοκρατικοί ανέτρεψαν τους συσχετισμούς και πήραν Γερουσία και Βουλή – Οι πολιτείες, οι ψηφοφόροι και οι μεγάλες ανατροπές

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Οι Δημοκρατικοί ανέλαβαν τον έλεγχο τόσο της Γερουσίας όσο και της Βουλής των Αντιπροσώπων. Οι Ρεπουμπλικανοί έχασαν επτά έδρες στη Γερουσία, 25 έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων και πέντε κυβερνητικές εκλογές.
Έως το μεσημέρι της Τετάρτης, περισσότερες από 1.800 από τις σχεδόν 2.500 κομητείες στις πολιτείες όπου διεξάγονταν εκλογές για τη Γερουσία είχαν καταμετρήσει πάνω από το 90% των ψήφων τους.
Οι Αμερικανοί ψηφοφόροι δεν προσήλθαν μαζικά στις κάλπες για να στηρίξουν τους Ρεπουμπλικανούς, εν μέσω των υψηλών τιμών των καυσίμων και της δυσαρέσκειας απέναντι στον πρόεδρο.
Αυτό επέτρεψε στους Δημοκρατικούς να κερδίσουν αρκετές έδρες και να ανακτήσουν τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας.
Στη Γερουσία, τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών έδωσαν στους Δημοκρατικούς τη δυνατότητα να ασκήσουν ουσιαστικό έλεγχο στην πολιτική ατζέντα του Τραμπ, μεταξύ άλλων εμποδίζοντας νέους διορισμούς στο Ανώτατο Δικαστήριο ή στο υπουργικό του συμβούλιο.
Οι Ρεπουμπλικανοί διέθεταν προηγουμένως την πλειοψηφία, με 53 από τις 100 έδρες. Αυτή η ισορροπία ανατράπηκε πλέον με εντυπωσιακό τρόπο.
Προηγούμενη σύνθεση της Γερουσίας:
Συνολικά, 35 έδρες βρίσκονταν υπό εκλογική διεκδίκηση. Οι γερουσιαστές εκλέγονται για εξαετή θητεία, ενώ κάθε δύο χρόνια ανανεώνεται περίπου το ένα τρίτο των εδρών.
Στην πράξη, η μάχη για τη Γερουσία δόθηκε σε έναν πολύ περιορισμένο αριθμό πολιτειών.
Η Cook Political Report, ένας από τους σημαντικότερους αμερικανικούς οργανισμούς εκλογικών προβλέψεων, είχε χαρακτηρίσει έξι έδρες ως απολύτως αμφίρροπες: Αλάσκα, Αϊόβα, Κάνσας, Μέιν, Οχάιο και Τέξας.
Οι Δημοκρατικοί κέρδισαν τις περισσότερες από τις εκλογικές αναμετρήσεις που θεωρούνταν ανταγωνιστικές πριν από τις εκλογές.
Οι Δημοκρατικοί χρειάζονταν να κερδίσουν τουλάχιστον τέσσερις έδρες που κατείχαν οι Ρεπουμπλικανοί για να εξασφαλίσουν την πλειοψηφία. Τελικά ξεπέρασαν αυτόν τον στόχο.
Σε μια πρώτη ένδειξη της δυναμικής των Δημοκρατικών, το κόμμα κέρδισε τη Γερουσία στο Τέξας, ένα προπύργιο των Ρεπουμπλικανών εδώ και πολλά χρόνια.
Κατά την προεκλογική περίοδο, οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι ο Δημοκρατικός υποψήφιος προηγούνταν με οριακή διαφορά.
Το τελικό αποτέλεσμα ήταν, στην πραγματικότητα, ιστορικό: ο James Talarico κέρδισε την έδρα με διαφορά μεγαλύτερη των 10 ποσοστιαίων μονάδων.
Κανένας Δημοκρατικός δεν είχε κερδίσει έδρα στη Γερουσία του Τέξας από το 1988.
|Υποψήφιος
|Ποσοστό
|James Talarico ✓
|55,2%
|Ken Paxton
|42,9%
Ο Talarico είναι μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων του Τέξας, ενώ ο Paxton είναι γενικός εισαγγελέας της πολιτείας.
Το Τέξας ψηφίζει Ρεπουμπλικανούς στις προεδρικές εκλογές εδώ και δεκαετίες. Ο τελευταίος Δημοκρατικός υποψήφιος που κέρδισε την πολιτεία σε προεδρικές εκλογές ήταν ο Jimmy Carter, το 1976.
Το 2024, ο Τραμπ είχε κερδίσει το Τέξας με 56%, έναντι 42% της Kamala Harris.
Το Κάνσας εξέλεξε τον πρώτο Δημοκρατικό γερουσιαστή του από το 1932.
Η πολιτεία θεωρούνταν αμφίρροπη πριν από τις εκλογές και οι Δημοκρατικοί κατάφεραν τελικά να την κερδίσουν, καταγράφοντας μεταστροφή 21 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με τις προεδρικές εκλογές του 2024.
|Υποψήφιος
|Ποσοστό
|Adam Hamilton ✓
|50,9%
|Roger Marshall
|46,1%
Ο Adam Hamilton, μεθοδιστής πάστορας, πέτυχε μια συντριπτική πολιτική ήττα για τον απερχόμενο Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Roger Marshall.
Οι Ρεπουμπλικανοί είχαν συνηθίσει να κερδίζουν στο Κάνσας με διψήφιες διαφορές. Η πολιτεία χαρακτηρίστηκε αμφίρροπη μόλις προς το τέλος της προεκλογικής εκστρατείας, καθώς η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ υποχωρούσε περαιτέρω.
Ο Roy Cooper έγινε ο πρώτος Δημοκρατικός που εκλέγεται στη Γερουσία από τη Βόρεια Καρολίνα από το 2008.
Η πολιτεία κατέγραψε μία από τις μεγαλύτερες μετατοπίσεις προς τους Δημοκρατικούς, με μεταστροφή 22 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το 2024.
|Υποψήφιος
|Ποσοστό
|Roy Cooper ✓
|58,7%
|Michael Whatley
|39,1%
Κάθε κομητεία της Βόρειας Καρολίνας κινήθηκε προς την πλευρά των Δημοκρατικών στις εκλογές.
Οι Δημοκρατικοί κατάφεραν να διατηρήσουν την πολιτεία, η οποία θεωρείται μία από τις σημαντικότερες πολιτείες-κλειδιά.
Αρκετές εκλογικές περιφέρειες για τη Βουλή των Αντιπροσώπων στη Βόρεια Καρολίνα παρέμεναν αμφίρροπες κατά τη δημοσίευση του άρθρου.
Ωστόσο, η νίκη των Δημοκρατικών στη Γερουσία υποδήλωνε ότι πιθανότατα θα κέρδιζαν και αρκετές από τις υπόλοιπες αναμετρήσεις για τη Βουλή.
Αυτό συνέβαινε παρά το γεγονός ότι οι Ρεπουμπλικανοί είχαν καταφέρει να επαναχαράξουν τα εκλογικά όρια της πολιτείας προς όφελός τους πριν από τις εκλογές.
Η έμφαση που έδωσε ο James Talarico στους δισεκατομμυριούχους στο Τέξας βρήκε αντίστοιχο πολιτικό αντίκτυπο στο Μίσιγκαν, όπου επικράτησε ο προοδευτικός Δημοκρατικός Abdul El-Sayed.
Η νίκη του ήρθε παρά την αμφιλεγόμενη υποστήριξη που παρείχε η Δημοκρατική Haley Stevens στον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο Mike Rogers πριν από τις εκλογές.
|Υποψήφιος
|Ποσοστό
|Abdul El-Sayed ✓
|52,5%
|Mike Rogers
|45,5%
Σε επίπεδο προεδρικών εκλογών, το Μίσιγκαν παραμένει μια πολιτεία με αμφίρροπη πολιτική ισορροπία.
Ο Τραμπ κέρδισε την πολιτεία το 2016 και το 2024, αλλά έχασε από τον Joe Biden το 2020.
Ωστόσο, η νίκη του El-Sayed διευρύνει τη μακρά περίοδο εκλογικών επιτυχιών των Δημοκρατικών στις εκλογές για τη Γερουσία στο Μίσιγκαν: κανένας Ρεπουμπλικανός δεν έχει κερδίσει έδρα στην πολιτεία από το 1994.
Από τις 2.500 κομητείες στις πολιτείες όπου διεξάγονταν εκλογές για τη Γερουσία, περίπου 1.800 είχαν συγκεντρώσει αρκετές ψήφους ώστε να είναι δυνατή η αξιόπιστη ανάλυση των αποτελεσμάτων.
Η συντριπτική πλειονότητα αυτών των κομητειών μετακινήθηκε προς τους Δημοκρατικούς, σε σύγκριση με τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών του 2024.
Οι μεγαλύτερες μετατοπίσεις σε επίπεδο πολιτείας καταγράφηκαν στο:
Σε επίπεδο κομητειών, αρκετές περιοχές του Τέξας, όπως οι Starr, Webb και Duval, καθώς και η κομητεία Seward στο Κάνσας, κατέγραψαν μεταστροφή άνω των 45 ποσοστιαίων μονάδων από τους Ρεπουμπλικανούς προς τους Δημοκρατικούς.
Σε δημογραφικό επίπεδο, οι κομητείες με υψηλότερο ποσοστό αστικού πληθυσμού μετακινήθηκαν περισσότερο προς τους Δημοκρατικούς.
Στη μητροπολιτική περιοχή της Νέας Υόρκης, η κομητεία Passaic του Νιου Τζέρσεϊ είχε ψηφίσει οριακά υπέρ του Τραμπ το 2024, με ποσοστό 49,8%.
Στις εκλογές της Γερουσίας το 2026, οι Δημοκρατικοί κέρδισαν το 62,3% των ψήφων, έναντι μόλις 34,3% των Ρεπουμπλικανών.
Ένας ακόμη καθοριστικός παράγοντας ήταν το ποσοστό των νεότερων ψηφοφόρων σε κάθε περιοχή.
Όσο μεγαλύτερο ήταν το ποσοστό των κατοίκων κάτω των 30 ετών, τόσο μεγαλύτερη ήταν η εκλογική μεταστροφή υπέρ των Δημοκρατικών.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η κομητεία Riley στο Κάνσας, όπου βρίσκονται το Πανεπιστήμιο Kansas State και η στρατιωτική εγκατάσταση Fort Riley.
Το 42% του πληθυσμού της είναι κάτω των 30 ετών.
Η Harris είχε κερδίσει την κομητεία με πολύ μικρή διαφορά το 2024. Ωστόσο, μετά από μεταστροφή 19 ποσοστιαίων μονάδων προς τους Δημοκρατικούς το 2026, το κόμμα κατάφερε να συγκεντρώσει το 59,1% των ψήφων.
Μία από τις σημαντικότερες τάσεις των πρώτων αποτελεσμάτων ήταν ότι οι περιοχές με μεγαλύτερο ποσοστό ισπανόφωνων κατοίκων απομακρύνθηκαν περισσότερο από τον Τραμπ σε σύγκριση με τις εκλογές του 2024.
Η κομητεία Starr στο νότιο Τέξας, όπου περίπου το 97% των κατοίκων είναι ισπανόφωνοι ή Λατίνοι, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα.
Ο Τραμπ είχε κερδίσει την κομητεία το 2024 με 58% των ψήφων.
Φέτος, όμως, η περιοχή επέστρεψε στους Δημοκρατικούς, με τον Talarico να συγκεντρώνει το 77% των ψήφων.
Οι κομητείες με μεγαλύτερο ποσοστό ισπανόφωνων κατοίκων μετακινήθηκαν περισσότερο προς τους Δημοκρατικούς.
Οι Δημοκρατικοί θα ελέγχουν πλέον τη Βουλή των Αντιπροσώπων, καθώς κέρδισαν περισσότερες από 25 έδρες στις ενδιάμεσες εκλογές.
Προηγούμενη σύνθεση:
Πριν από τις εκλογές, τον έλεγχο της Βουλής είχαν οι Ρεπουμπλικανοί.
Και οι 435 έδρες τέθηκαν υπό εκλογική διεκδίκηση, καθώς τα μέλη της Βουλής εκλέγονται για διετή θητεία.
Οι Δημοκρατικοί κατάφεραν να κερδίσουν σχεδόν όλες τις 40 εκλογικές περιφέρειες που η Cook Political Report είχε χαρακτηρίσει ανταγωνιστικές πριν από τις εκλογές.
Καθώς εξελισσόταν η προεκλογική εκστρατεία, όλο και περισσότερες αναμετρήσεις στρέφονταν εναντίον του κυβερνώντος Ρεπουμπλικανικού κόμματος.
Αυτό επέτρεψε στους Δημοκρατικούς να κερδίσουν ακόμη και έδρες που οι Ρεπουμπλικανοί διατηρούσαν για περισσότερο από μία δεκαετία, όπως:
Ένα exit poll που πραγματοποιήθηκε από το Associated Press και αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα έδωσε μια πρώτη εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο μετακινήθηκαν διαφορετικές ομάδες ψηφοφόρων σε εθνικό επίπεδο.
Τα στοιχεία έδειξαν ότι οι νέοι, οι κάτοικοι των αστικών περιοχών και τα νοικοκυριά με χαμηλότερα εισοδήματα είχαν στραφεί περισσότερο προς τους Δημοκρατικούς.
Οι μετατοπίσεις αυτές καταγράφηκαν:
Αυτές οι μετατοπίσεις βοήθησαν τους Δημοκρατικούς του Hakeem Jeffries να κερδίσουν έδρες, μεταξύ άλλων:
Η εν ενεργεία Ρεπουμπλικανή βουλευτής Ann Wagner έχασε τη δεύτερη εκλογική περιφέρεια του Μιζούρι.
Ο Δημοκρατικός Fred Wellman συγκέντρωσε το 51,1% των ψήφων, έναντι 46,2% της Wagner.
|Υποψήφιος
|Ποσοστό
|Fred Wellman ✓
|51,1%
|Ann Wagner
|46,2%
Αυτό συνέβη παρά το γεγονός ότι οι Ρεπουμπλικανοί είχαν επανασχεδιάσει τα όρια της περιφέρειας πριν από τις εκλογές, ώστε να εξασφαλίσουν μεγαλύτερο πλεονέκτημα για το κόμμα τους.
Με τα νέα όρια, ο Τραμπ θα είχε κερδίσει την περιφέρεια με διαφορά 11 μονάδων, έναντι οκτώ μονάδων που είχε καταγράψει το 2024.
Η Wagner, πρώην πρέσβειρα επί προεδρίας George W. Bush, κατείχε την έδρα από το 2013.
Η εκλογική της αναμέτρηση είχε χαρακτηριστεί ως «πιθανή νίκη των Ρεπουμπλικανών» πριν από την ψηφοφορία.
Οι Ρεπουμπλικανοί έχασαν επίσης την πέμπτη εκλογική περιφέρεια της Ιντιάνα, μια έδρα που διατηρούσαν για περισσότερα από 30 χρόνια.
Ο Δημοκρατικός JD Ford νίκησε την εν ενεργεία βουλευτή Victoria Spartz με 51,7% έναντι 48,3%.
|Υποψήφιος
|Ποσοστό
|JD Ford ✓
|51,7%
|Victoria Spartz
|48,3%
Η διαφορά στον συνολικό αριθμό των ψήφων που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι για τη Βουλή το 2024 και το 2026 είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική.
Οι ψήφοι του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου μειώθηκαν από σχεδόν 203.000 σε 134.000, ενώ οι ψήφοι του Δημοκρατικού παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες, από 136.000 σε 134.000.
Η Marcy Kaptur επανεξελέγη στη βορειοδυτική περιοχή του Οχάιο, επεκτείνοντας τη μακροβιότερη κοινοβουλευτική θητεία γυναίκας στο Κογκρέσο.
Κατέχει την έδρα από το 1983 και είναι μία από τις σχεδόν δύο δωδεκάδες Δημοκρατικές που εκπροσωπούν εκλογικές περιφέρειες τις οποίες είχε κερδίσει ο Τραμπ το 2024.
Η νίκη της σημειώθηκε σε μια περιφέρεια της οποίας τα όρια είχαν επαναχαραχθεί, ενισχύοντας το εκλογικό πλεονέκτημα των Ρεπουμπλικανών.
Το αποτέλεσμα αποδεικνύει ότι ορισμένοι ψηφοφόροι εξακολουθούν να επιλέγουν υποψηφίους διαφορετικών κομμάτων στις ίδιες εκλογές.
|Υποψήφιος
|Ποσοστό
|Marcy Kaptur ✓
|52,7%
|Derek Merrin
|47,3%
Σε εθνικό επίπεδο, ένας αριθμός-ρεκόρ γυναικών του Δημοκρατικού Κόμματος εκλέχθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων.
Σε ολόκληρη τη χώρα, πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026, καταγράφηκε ένα πρωτοφανές επίπεδο πολιτικά υποκινούμενου ανασχεδιασμού των εκλογικών περιφερειών.
Εννέα πολιτείες επαναχάραξαν τα όρια των εκλογικών τους περιφερειών, ορισμένες προς όφελος των Δημοκρατικών και άλλες προς όφελος των Ρεπουμπλικανών.
Οι αναλύσεις έδειχναν ότι οι Ρεπουμπλικανοί θα μπορούσαν συνολικά να κερδίσουν περισσότερες έδρες.
Ωστόσο, οι αλλαγές αυτές προκάλεσαν αρκετές δικαστικές προσφυγές.
Οι νίκες των Δημοκρατικών σε επανασχεδιασμένες εκλογικές περιφέρειες στη Φλόριντα, τη Βόρεια Καρολίνα, την Αλαμπάμα και το Τέξας απέδειξαν ότι οι προσπάθειες των Ρεπουμπλικανών να εξασφαλίσουν περισσότερες έδρες μέσω της αλλαγής των εκλογικών ορίων δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα.
Οι Δημοκρατικοί φαίνεται ότι θα ολοκληρώσουν τις εκλογές απολαμβάνοντας ένα πραγματικό «μπλε κύμα» νικών, ακόμη και σε εκλογικές περιφέρειες που ο Τραμπ είχε κερδίσει με μεγάλες διαφορές το 2024.
Το αποτέλεσμα αφήνει το Δημοκρατικό Κόμμα με:
Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί ένα ιστορικό προηγούμενο: όλοι οι πρόσφατοι πρόεδροι των ΗΠΑ έχουν χάσει τον έλεγχο τουλάχιστον ενός σώματος του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές.
Ανάμεσά τους και ο ίδιος ο Τραμπ, ο οποίος έχασε τον έλεγχο της Βουλής στις εκλογές του 2018.
|Έτος
|Πρόεδρος
|Βουλή
|Γερουσία
|2008
|Obama
|Δημοκρατικοί
|Δημοκρατικοί
|2010
|Obama
|Ρεπουμπλικανοί
|Δημοκρατικοί
|2012
|Obama
|Ρεπουμπλικανοί
|Δημοκρατικοί
|2014
|Obama
|Ρεπουμπλικανοί
|Ρεπουμπλικανοί
|2016
|Trump
|Ρεπουμπλικανοί
|Ρεπουμπλικανοί
|2018
|Trump
|Δημοκρατικοί
|Ρεπουμπλικανοί
|2020
|Biden
|Δημοκρατικοί
|Δημοκρατικοί
|2022
|Biden
|Ρεπουμπλικανοί
|Δημοκρατικοί
|2024
|Trump
|Ρεπουμπλικανοί
|Ρεπουμπλικανοί
|2026
|Trump
|ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ
|ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ
Ωστόσο, η έκταση της ήττας είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη των πρόσφατων εκλογικών αναμετρήσεων, καθώς οι Ρεπουμπλικανοί έχασαν έδρες που διατηρούσαν επί δεκαετίες.
Εξακολουθούν να υπάρχουν πιθανές πρόσθετες απώλειες για τους Ρεπουμπλικανούς στη Γερουσία.
Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, όμως, το κόμμα του προέδρου έχει ήδη χάσει επτά έδρες, καταγράφοντας τη χειρότερη επίδοσή του στη Γερουσία από το 1994.
Διαβάστε επίσης:
Τζον Όσοφ: Ποιος είναι ο ανερχόμενος αστέρας των Δημοκρατικών που θυμίζει τον Μπαράκ Ομπάμα
Το Τέξας «βάφτηκε» μπλε: Με αιχμή την χριστιανική αγάπη και το κόστος ζωής ο Ταλαρίκο «πήρε» το κάστρο των Ρεπουμπλικανών
O Ελ Σαγιέντ τρολάρει τον Βανς: «Τζέι Ντι, χαμπίμπι, είσαι υποχρεωμένος να με ορκίσεις» (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.