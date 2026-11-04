Πώς διαμορφώθηκε η ήττα Τραμπ: Πώς οι Δημοκρατικοί ανέτρεψαν τους συσχετισμούς και πήραν Γερουσία και Βουλή – Οι πολιτείες, οι ψηφοφόροι και οι μεγάλες ανατροπές

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Οι Δημοκρατικοί ανέλαβαν τον έλεγχο τόσο της Γερουσίας όσο και της Βουλής των Αντιπροσώπων. Οι Ρεπουμπλικανοί έχασαν επτά έδρες στη Γερουσία, 25 έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων και πέντε κυβερνητικές εκλογές.

Έως το μεσημέρι της Τετάρτης, περισσότερες από 1.800 από τις σχεδόν 2.500 κομητείες στις πολιτείες όπου διεξάγονταν εκλογές για τη Γερουσία είχαν καταμετρήσει πάνω από το 90% των ψήφων τους.

Οι Αμερικανοί ψηφοφόροι δεν προσήλθαν μαζικά στις κάλπες για να στηρίξουν τους Ρεπουμπλικανούς, εν μέσω των υψηλών τιμών των καυσίμων και της δυσαρέσκειας απέναντι στον πρόεδρο.

Αυτό επέτρεψε στους Δημοκρατικούς να κερδίσουν αρκετές έδρες και να ανακτήσουν τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας.

Γερουσία

Στη Γερουσία, τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών έδωσαν στους Δημοκρατικούς τη δυνατότητα να ασκήσουν ουσιαστικό έλεγχο στην πολιτική ατζέντα του Τραμπ, μεταξύ άλλων εμποδίζοντας νέους διορισμούς στο Ανώτατο Δικαστήριο ή στο υπουργικό του συμβούλιο.

Οι Ρεπουμπλικανοί διέθεταν προηγουμένως την πλειοψηφία, με 53 από τις 100 έδρες. Αυτή η ισορροπία ανατράπηκε πλέον με εντυπωσιακό τρόπο.

Αποτελέσματα μέχρι στιγμής

Δημοκρατικοί: 54 έδρες (+7) – Πλειοψηφία

Ρεπουμπλικανοί: 44 έδρες (-7)

Έχουν κριθεί 33 από τις 35 εκλογικές αναμετρήσεις.

Προηγούμενη σύνθεση της Γερουσίας:

Ρεπουμπλικανοί: 53 έδρες

Δημοκρατικοί: 47 έδρες

Συνολικά, 35 έδρες βρίσκονταν υπό εκλογική διεκδίκηση. Οι γερουσιαστές εκλέγονται για εξαετή θητεία, ενώ κάθε δύο χρόνια ανανεώνεται περίπου το ένα τρίτο των εδρών.

Στην πράξη, η μάχη για τη Γερουσία δόθηκε σε έναν πολύ περιορισμένο αριθμό πολιτειών.

Η Cook Political Report, ένας από τους σημαντικότερους αμερικανικούς οργανισμούς εκλογικών προβλέψεων, είχε χαρακτηρίσει έξι έδρες ως απολύτως αμφίρροπες: Αλάσκα, Αϊόβα, Κάνσας, Μέιν, Οχάιο και Τέξας.

Οι Δημοκρατικοί κέρδισαν τις περισσότερες από τις εκλογικές αναμετρήσεις που θεωρούνταν ανταγωνιστικές πριν από τις εκλογές.

Οι Δημοκρατικοί χρειάζονταν να κερδίσουν τουλάχιστον τέσσερις έδρες που κατείχαν οι Ρεπουμπλικανοί για να εξασφαλίσουν την πλειοψηφία. Τελικά ξεπέρασαν αυτόν τον στόχο.

Τέξας: Η μεγάλη ανατροπή

Σε μια πρώτη ένδειξη της δυναμικής των Δημοκρατικών, το κόμμα κέρδισε τη Γερουσία στο Τέξας, ένα προπύργιο των Ρεπουμπλικανών εδώ και πολλά χρόνια.

Κατά την προεκλογική περίοδο, οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι ο Δημοκρατικός υποψήφιος προηγούνταν με οριακή διαφορά.

Το τελικό αποτέλεσμα ήταν, στην πραγματικότητα, ιστορικό: ο James Talarico κέρδισε την έδρα με διαφορά μεγαλύτερη των 10 ποσοστιαίων μονάδων.

Κανένας Δημοκρατικός δεν είχε κερδίσει έδρα στη Γερουσία του Τέξας από το 1988.

Τέξας – Νίκη Δημοκρατικών (96% των ψήφων καταμετρημένο)

Υποψήφιος Ποσοστό James Talarico ✓ 55,2% Ken Paxton 42,9%

Ο Talarico είναι μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων του Τέξας, ενώ ο Paxton είναι γενικός εισαγγελέας της πολιτείας.

Το Τέξας ψηφίζει Ρεπουμπλικανούς στις προεδρικές εκλογές εδώ και δεκαετίες. Ο τελευταίος Δημοκρατικός υποψήφιος που κέρδισε την πολιτεία σε προεδρικές εκλογές ήταν ο Jimmy Carter, το 1976.

Το 2024, ο Τραμπ είχε κερδίσει το Τέξας με 56%, έναντι 42% της Kamala Harris.

Κάνσας: Ιστορική νίκη των Δημοκρατικών

Το Κάνσας εξέλεξε τον πρώτο Δημοκρατικό γερουσιαστή του από το 1932.

Η πολιτεία θεωρούνταν αμφίρροπη πριν από τις εκλογές και οι Δημοκρατικοί κατάφεραν τελικά να την κερδίσουν, καταγράφοντας μεταστροφή 21 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με τις προεδρικές εκλογές του 2024.

Κάνσας – Νίκη Δημοκρατικών (100% των ψήφων καταμετρημένο)

Υποψήφιος Ποσοστό Adam Hamilton ✓ 50,9% Roger Marshall 46,1%

Ο Adam Hamilton, μεθοδιστής πάστορας, πέτυχε μια συντριπτική πολιτική ήττα για τον απερχόμενο Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Roger Marshall.

Οι Ρεπουμπλικανοί είχαν συνηθίσει να κερδίζουν στο Κάνσας με διψήφιες διαφορές. Η πολιτεία χαρακτηρίστηκε αμφίρροπη μόλις προς το τέλος της προεκλογικής εκστρατείας, καθώς η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ υποχωρούσε περαιτέρω.

Βόρεια Καρολίνα: Μεγάλη μεταστροφή

Ο Roy Cooper έγινε ο πρώτος Δημοκρατικός που εκλέγεται στη Γερουσία από τη Βόρεια Καρολίνα από το 2008.

Η πολιτεία κατέγραψε μία από τις μεγαλύτερες μετατοπίσεις προς τους Δημοκρατικούς, με μεταστροφή 22 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το 2024.

Βόρεια Καρολίνα – Νίκη Δημοκρατικών (100% των ψήφων καταμετρημένο)

Υποψήφιος Ποσοστό Roy Cooper ✓ 58,7% Michael Whatley 39,1%

Κάθε κομητεία της Βόρειας Καρολίνας κινήθηκε προς την πλευρά των Δημοκρατικών στις εκλογές.

Οι Δημοκρατικοί κατάφεραν να διατηρήσουν την πολιτεία, η οποία θεωρείται μία από τις σημαντικότερες πολιτείες-κλειδιά.

Αρκετές εκλογικές περιφέρειες για τη Βουλή των Αντιπροσώπων στη Βόρεια Καρολίνα παρέμεναν αμφίρροπες κατά τη δημοσίευση του άρθρου.

Ωστόσο, η νίκη των Δημοκρατικών στη Γερουσία υποδήλωνε ότι πιθανότατα θα κέρδιζαν και αρκετές από τις υπόλοιπες αναμετρήσεις για τη Βουλή.

Αυτό συνέβαινε παρά το γεγονός ότι οι Ρεπουμπλικανοί είχαν καταφέρει να επαναχαράξουν τα εκλογικά όρια της πολιτείας προς όφελός τους πριν από τις εκλογές.

Μίσιγκαν: Νίκη του προοδευτικού υποψηφίου

Η έμφαση που έδωσε ο James Talarico στους δισεκατομμυριούχους στο Τέξας βρήκε αντίστοιχο πολιτικό αντίκτυπο στο Μίσιγκαν, όπου επικράτησε ο προοδευτικός Δημοκρατικός Abdul El-Sayed.

Η νίκη του ήρθε παρά την αμφιλεγόμενη υποστήριξη που παρείχε η Δημοκρατική Haley Stevens στον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο Mike Rogers πριν από τις εκλογές.

Μίσιγκαν – Νίκη Δημοκρατικών (92% των ψήφων καταμετρημένο)

Υποψήφιος Ποσοστό Abdul El-Sayed ✓ 52,5% Mike Rogers 45,5%

Σε επίπεδο προεδρικών εκλογών, το Μίσιγκαν παραμένει μια πολιτεία με αμφίρροπη πολιτική ισορροπία.

Ο Τραμπ κέρδισε την πολιτεία το 2016 και το 2024, αλλά έχασε από τον Joe Biden το 2020.

Ωστόσο, η νίκη του El-Sayed διευρύνει τη μακρά περίοδο εκλογικών επιτυχιών των Δημοκρατικών στις εκλογές για τη Γερουσία στο Μίσιγκαν: κανένας Ρεπουμπλικανός δεν έχει κερδίσει έδρα στην πολιτεία από το 1994.

Η εκλογική μεταστροφή σε ολόκληρη τη χώρα

Από τις 2.500 κομητείες στις πολιτείες όπου διεξάγονταν εκλογές για τη Γερουσία, περίπου 1.800 είχαν συγκεντρώσει αρκετές ψήφους ώστε να είναι δυνατή η αξιόπιστη ανάλυση των αποτελεσμάτων.

Η συντριπτική πλειονότητα αυτών των κομητειών μετακινήθηκε προς τους Δημοκρατικούς, σε σύγκριση με τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών του 2024.

Οι μεγαλύτερες μετατοπίσεις σε επίπεδο πολιτείας καταγράφηκαν στο:

Τέξας

Ρόουντ Άιλαντ

Βόρεια Καρολίνα

Μισισιπή

Σε επίπεδο κομητειών, αρκετές περιοχές του Τέξας, όπως οι Starr, Webb και Duval, καθώς και η κομητεία Seward στο Κάνσας, κατέγραψαν μεταστροφή άνω των 45 ποσοστιαίων μονάδων από τους Ρεπουμπλικανούς προς τους Δημοκρατικούς.

Οι αστικές περιοχές στράφηκαν προς τους Δημοκρατικούς

Σε δημογραφικό επίπεδο, οι κομητείες με υψηλότερο ποσοστό αστικού πληθυσμού μετακινήθηκαν περισσότερο προς τους Δημοκρατικούς.

Στη μητροπολιτική περιοχή της Νέας Υόρκης, η κομητεία Passaic του Νιου Τζέρσεϊ είχε ψηφίσει οριακά υπέρ του Τραμπ το 2024, με ποσοστό 49,8%.

Στις εκλογές της Γερουσίας το 2026, οι Δημοκρατικοί κέρδισαν το 62,3% των ψήφων, έναντι μόλις 34,3% των Ρεπουμπλικανών.

Ένας ακόμη καθοριστικός παράγοντας ήταν το ποσοστό των νεότερων ψηφοφόρων σε κάθε περιοχή.

Όσο μεγαλύτερο ήταν το ποσοστό των κατοίκων κάτω των 30 ετών, τόσο μεγαλύτερη ήταν η εκλογική μεταστροφή υπέρ των Δημοκρατικών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η κομητεία Riley στο Κάνσας, όπου βρίσκονται το Πανεπιστήμιο Kansas State και η στρατιωτική εγκατάσταση Fort Riley.

Το 42% του πληθυσμού της είναι κάτω των 30 ετών.

Η Harris είχε κερδίσει την κομητεία με πολύ μικρή διαφορά το 2024. Ωστόσο, μετά από μεταστροφή 19 ποσοστιαίων μονάδων προς τους Δημοκρατικούς το 2026, το κόμμα κατάφερε να συγκεντρώσει το 59,1% των ψήφων.

Οι ισπανόφωνοι ψηφοφόροι απομακρύνθηκαν από τον Τραμπ

Μία από τις σημαντικότερες τάσεις των πρώτων αποτελεσμάτων ήταν ότι οι περιοχές με μεγαλύτερο ποσοστό ισπανόφωνων κατοίκων απομακρύνθηκαν περισσότερο από τον Τραμπ σε σύγκριση με τις εκλογές του 2024.

Η κομητεία Starr στο νότιο Τέξας, όπου περίπου το 97% των κατοίκων είναι ισπανόφωνοι ή Λατίνοι, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Ο Τραμπ είχε κερδίσει την κομητεία το 2024 με 58% των ψήφων.

Φέτος, όμως, η περιοχή επέστρεψε στους Δημοκρατικούς, με τον Talarico να συγκεντρώνει το 77% των ψήφων.

Οι κομητείες με μεγαλύτερο ποσοστό ισπανόφωνων κατοίκων μετακινήθηκαν περισσότερο προς τους Δημοκρατικούς.

Βουλή των Αντιπροσώπων

Οι Δημοκρατικοί θα ελέγχουν πλέον τη Βουλή των Αντιπροσώπων, καθώς κέρδισαν περισσότερες από 25 έδρες στις ενδιάμεσες εκλογές.

Αποτελέσματα μέχρι στιγμής

Δημοκρατικοί: 228 έδρες (+25) – Πλειοψηφία

Ρεπουμπλικανοί: 139 έδρες (-25)

Έχουν κριθεί 367 από τις 435 εκλογικές αναμετρήσεις.

Προηγούμενη σύνθεση:

Ρεπουμπλικανοί: 220 έδρες

Δημοκρατικοί: 215 έδρες

Πριν από τις εκλογές, τον έλεγχο της Βουλής είχαν οι Ρεπουμπλικανοί.

Και οι 435 έδρες τέθηκαν υπό εκλογική διεκδίκηση, καθώς τα μέλη της Βουλής εκλέγονται για διετή θητεία.

Οι Δημοκρατικοί κατάφεραν να κερδίσουν σχεδόν όλες τις 40 εκλογικές περιφέρειες που η Cook Political Report είχε χαρακτηρίσει ανταγωνιστικές πριν από τις εκλογές.

Καθώς εξελισσόταν η προεκλογική εκστρατεία, όλο και περισσότερες αναμετρήσεις στρέφονταν εναντίον του κυβερνώντος Ρεπουμπλικανικού κόμματος.

Αυτό επέτρεψε στους Δημοκρατικούς να κερδίσουν ακόμη και έδρες που οι Ρεπουμπλικανοί διατηρούσαν για περισσότερο από μία δεκαετία, όπως:

Η 6η εκλογική περιφέρεια του Κεντάκι.

Η 11η εκλογική περιφέρεια της Βόρειας Καρολίνας.

Οι νέοι, οι αστικοί ψηφοφόροι και τα χαμηλότερα εισοδήματα έγειραν την πλάστιγγα

Ένα exit poll που πραγματοποιήθηκε από το Associated Press και αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα έδωσε μια πρώτη εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο μετακινήθηκαν διαφορετικές ομάδες ψηφοφόρων σε εθνικό επίπεδο.

Τα στοιχεία έδειξαν ότι οι νέοι, οι κάτοικοι των αστικών περιοχών και τα νοικοκυριά με χαμηλότερα εισοδήματα είχαν στραφεί περισσότερο προς τους Δημοκρατικούς.

Οι μετατοπίσεις αυτές καταγράφηκαν:

Στους άνδρες και τις γυναίκες.

Στους ψηφοφόρους ηλικίας 18-29 και 30-44 ετών.

Στους ισπανόφωνους ψηφοφόρους.

Στους κατοίκους των αστικών περιοχών.

Στα νοικοκυριά με ετήσιο εισόδημα κάτω των 50.000 δολαρίων.

Αυτές οι μετατοπίσεις βοήθησαν τους Δημοκρατικούς του Hakeem Jeffries να κερδίσουν έδρες, μεταξύ άλλων:

Τρεις από τις τέσσερις εκλογικές περιφέρειες της Αϊόβα.

Τέσσερις περιφέρειες στην Πενσιλβάνια.

Δύο κομητείες κατά μήκος των συνόρων του Τέξας με το Μεξικό.

Μιζούρι: Η ήττα της Ann Wagner

Η εν ενεργεία Ρεπουμπλικανή βουλευτής Ann Wagner έχασε τη δεύτερη εκλογική περιφέρεια του Μιζούρι.

Ο Δημοκρατικός Fred Wellman συγκέντρωσε το 51,1% των ψήφων, έναντι 46,2% της Wagner.

Μιζούρι – 2η περιφέρεια (99% καταμετρημένο)

Υποψήφιος Ποσοστό Fred Wellman ✓ 51,1% Ann Wagner 46,2%

Αυτό συνέβη παρά το γεγονός ότι οι Ρεπουμπλικανοί είχαν επανασχεδιάσει τα όρια της περιφέρειας πριν από τις εκλογές, ώστε να εξασφαλίσουν μεγαλύτερο πλεονέκτημα για το κόμμα τους.

Με τα νέα όρια, ο Τραμπ θα είχε κερδίσει την περιφέρεια με διαφορά 11 μονάδων, έναντι οκτώ μονάδων που είχε καταγράψει το 2024.

Η Wagner, πρώην πρέσβειρα επί προεδρίας George W. Bush, κατείχε την έδρα από το 2013.

Η εκλογική της αναμέτρηση είχε χαρακτηριστεί ως «πιθανή νίκη των Ρεπουμπλικανών» πριν από την ψηφοφορία.

Ιντιάνα: Οι Δημοκρατικοί κερδίζουν μια έδρα 30 ετών

Οι Ρεπουμπλικανοί έχασαν επίσης την πέμπτη εκλογική περιφέρεια της Ιντιάνα, μια έδρα που διατηρούσαν για περισσότερα από 30 χρόνια.

Ο Δημοκρατικός JD Ford νίκησε την εν ενεργεία βουλευτή Victoria Spartz με 51,7% έναντι 48,3%.

Ιντιάνα – 5η περιφέρεια (99% καταμετρημένο)

Υποψήφιος Ποσοστό JD Ford ✓ 51,7% Victoria Spartz 48,3%

Η διαφορά στον συνολικό αριθμό των ψήφων που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι για τη Βουλή το 2024 και το 2026 είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική.

Οι ψήφοι του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου μειώθηκαν από σχεδόν 203.000 σε 134.000, ενώ οι ψήφοι του Δημοκρατικού παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες, από 136.000 σε 134.000.

Οχάιο: Η Marcy Kaptur διατηρεί την έδρα της

Η Marcy Kaptur επανεξελέγη στη βορειοδυτική περιοχή του Οχάιο, επεκτείνοντας τη μακροβιότερη κοινοβουλευτική θητεία γυναίκας στο Κογκρέσο.

Κατέχει την έδρα από το 1983 και είναι μία από τις σχεδόν δύο δωδεκάδες Δημοκρατικές που εκπροσωπούν εκλογικές περιφέρειες τις οποίες είχε κερδίσει ο Τραμπ το 2024.

Η νίκη της σημειώθηκε σε μια περιφέρεια της οποίας τα όρια είχαν επαναχαραχθεί, ενισχύοντας το εκλογικό πλεονέκτημα των Ρεπουμπλικανών.

Το αποτέλεσμα αποδεικνύει ότι ορισμένοι ψηφοφόροι εξακολουθούν να επιλέγουν υποψηφίους διαφορετικών κομμάτων στις ίδιες εκλογές.

Οχάιο – 9η περιφέρεια (98% καταμετρημένο)

Υποψήφιος Ποσοστό Marcy Kaptur ✓ 52,7% Derek Merrin 47,3%

Σε εθνικό επίπεδο, ένας αριθμός-ρεκόρ γυναικών του Δημοκρατικού Κόμματος εκλέχθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Η αποτυχία του εκλογικού ανασχεδιασμού των Ρεπουμπλικανών

Σε ολόκληρη τη χώρα, πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026, καταγράφηκε ένα πρωτοφανές επίπεδο πολιτικά υποκινούμενου ανασχεδιασμού των εκλογικών περιφερειών.

Εννέα πολιτείες επαναχάραξαν τα όρια των εκλογικών τους περιφερειών, ορισμένες προς όφελος των Δημοκρατικών και άλλες προς όφελος των Ρεπουμπλικανών.

Οι αναλύσεις έδειχναν ότι οι Ρεπουμπλικανοί θα μπορούσαν συνολικά να κερδίσουν περισσότερες έδρες.

Ωστόσο, οι αλλαγές αυτές προκάλεσαν αρκετές δικαστικές προσφυγές.

Ένας ανασχεδιασμός στη Βιρτζίνια , που ευνοούσε τους Δημοκρατικούς, ακυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο της πολιτείας.

, που ευνοούσε τους Δημοκρατικούς, ακυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο της πολιτείας. Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε μια προσπάθεια των Ρεπουμπλικανών στο Μιζούρι.

Οι νίκες των Δημοκρατικών σε επανασχεδιασμένες εκλογικές περιφέρειες στη Φλόριντα, τη Βόρεια Καρολίνα, την Αλαμπάμα και το Τέξας απέδειξαν ότι οι προσπάθειες των Ρεπουμπλικανών να εξασφαλίσουν περισσότερες έδρες μέσω της αλλαγής των εκλογικών ορίων δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα.

Ένα μεγάλο «μπλε κύμα» για τους Δημοκρατικούς

Οι Δημοκρατικοί φαίνεται ότι θα ολοκληρώσουν τις εκλογές απολαμβάνοντας ένα πραγματικό «μπλε κύμα» νικών, ακόμη και σε εκλογικές περιφέρειες που ο Τραμπ είχε κερδίσει με μεγάλες διαφορές το 2024.

Το αποτέλεσμα αφήνει το Δημοκρατικό Κόμμα με:

Διψήφια πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Μεγαλύτερη από την αναμενόμενη πλειοψηφία στη Γερουσία.

Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί ένα ιστορικό προηγούμενο: όλοι οι πρόσφατοι πρόεδροι των ΗΠΑ έχουν χάσει τον έλεγχο τουλάχιστον ενός σώματος του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές.

Ανάμεσά τους και ο ίδιος ο Τραμπ, ο οποίος έχασε τον έλεγχο της Βουλής στις εκλογές του 2018.

Όπως και προηγούμενοι πρόεδροι, ο Τραμπ έχασε τον έλεγχο του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές

Έτος Πρόεδρος Βουλή Γερουσία 2008 Obama Δημοκρατικοί Δημοκρατικοί 2010 Obama Ρεπουμπλικανοί Δημοκρατικοί 2012 Obama Ρεπουμπλικανοί Δημοκρατικοί 2014 Obama Ρεπουμπλικανοί Ρεπουμπλικανοί 2016 Trump Ρεπουμπλικανοί Ρεπουμπλικανοί 2018 Trump Δημοκρατικοί Ρεπουμπλικανοί 2020 Biden Δημοκρατικοί Δημοκρατικοί 2022 Biden Ρεπουμπλικανοί Δημοκρατικοί 2024 Trump Ρεπουμπλικανοί Ρεπουμπλικανοί 2026 Trump ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ

Ωστόσο, η έκταση της ήττας είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη των πρόσφατων εκλογικών αναμετρήσεων, καθώς οι Ρεπουμπλικανοί έχασαν έδρες που διατηρούσαν επί δεκαετίες.

Εξακολουθούν να υπάρχουν πιθανές πρόσθετες απώλειες για τους Ρεπουμπλικανούς στη Γερουσία.

Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, όμως, το κόμμα του προέδρου έχει ήδη χάσει επτά έδρες, καταγράφοντας τη χειρότερη επίδοσή του στη Γερουσία από το 1994.

Διαβάστε επίσης:

Τζον Όσοφ: Ποιος είναι ο ανερχόμενος αστέρας των Δημοκρατικών που θυμίζει τον Μπαράκ Ομπάμα

Το Τέξας «βάφτηκε» μπλε: Με αιχμή την χριστιανική αγάπη και το κόστος ζωής ο Ταλαρίκο «πήρε» το κάστρο των Ρεπουμπλικανών

O Ελ Σαγιέντ τρολάρει τον Βανς: «Τζέι Ντι, χαμπίμπι, είσαι υποχρεωμένος να με ορκίσεις» (Video)