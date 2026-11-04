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04.11.2026 17:13

Συναγερμός για ύποπτη βαλίτσα στην Καισαριανή – Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

04.11.2026 17:13
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φωτογραφία αρχείου

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Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου 2026 στην Καισαριανή, έπειτα από τον εντοπισμό μιας ύποπτης βαλίτσας, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αστυνομικές αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., καθώς και ειδικό κλιμάκιο της ΤΕΕΜ (Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών), προκειμένου να εξετάσει το αντικείμενο και να διαπιστώσει εάν συντρέχει λόγος ανησυχίας.

Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων ασφαλείας, αποφασίστηκε η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη διασταύρωση των οδών Βρυούλων και Ευτυχίας Μουρίκη. Παράλληλα, αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει το σημείο, έως ότου ολοκληρωθεί ο απαραίτητος έλεγχος.

Η επιχείρηση των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για το περιεχόμενο της βαλίτσας. Αναμένονται νεότερες ανακοινώσεις σχετικά με τα ευρήματα των ειδικών και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

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