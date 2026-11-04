Έφοδος της Εισαγγελίας στα γραφεία του ΕΦΚΑ στη Ρόδο – Κατασχέθηκαν φάκελοι επιχειρήσεων

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Έφοδος της Εισαγγελίας στα γραφεία του ΕΦΚΑ στη Ρόδο πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων που αφορούν επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Η επιχείρηση είχε ως αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή λειτουργίας της υπηρεσίας, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι εισαγγελικές αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση φακέλων που αφορούν συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Παράλληλα, κλείδωσαν τα αρχεία της υπηρεσίας, ώστε να διασφαλιστεί το υλικό που εξετάζεται.

Η έρευνα φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση του Άγγελου Γιαννακόπουλου και το ευρύτερο δίκτυο εταιρειών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που βρίσκεται ήδη στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών.

Η υπόθεση έχει απασχολήσει τις διωκτικές και δικαστικές αρχές, καθώς ερευνάται η λειτουργία οργανωμένου δικτύου εταιρειών, μέσω του οποίου εκτιμάται ότι προκλήθηκε σημαντική οικονομική ζημία στο Δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία.

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