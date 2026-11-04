Σοκ στον ΠΑΟΚ: Ο Τζέντι Όσμαν υπέστη ρήξη μηνίσκου και μπαίνει στο χειρουργείο

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Δυσάρεστα νέα προέκυψαν στον ΠΑΟΚ με τον Τζέντι Όσμαν. Ο τούρκος φόργουορντ του «Δικεφάλου» υποβλήθηκε σήμερα το πρωί σε μαγνητική τομογραφία, για ενοχλήσεις που αισθάνθηκε στο δεξί γόνατο, το αποτέλεσμα της οποίας φανέρωσε ρήξη μηνίσκου.

Για την αποκατάσταση του τραυματισμού του θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί τις προσεχείς ημέρες. Η κατάστασή του και το διάστημα που θα χρειαστεί να απουσιάσει από την ενεργό δράση, θα αποσαφηνιστεί μετά το χειρουργείο.

«Σύσσωμη η ομάδα μας, βρίσκεται στο πλευρό του Τζέντι Όσμαν, του εύχεται ταχεία ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στους αγωνιστικούς χώρους», ανέφεραν, γνωστοποιώντας τα δεδομένα που διαμορφώθηκαν για τον Όσμαν , οι «ασπρόμαυροι».

Διαβάστε επίσης:

Ιστορικό ραντεβού με τη Ρεάλ για την ΑΕΚ στο Champions League – Για το αήττητο στο Europa League o Ολυμπιακός κόντρα στη Ρεν (videos)

Basketgate: Τα «ορφανά» του Λιόλιου εκθέτουν Βρούτση – Διοικούν όπως θέλουν την ΕΟΚ, ανανεώνουν συμβάσεις, ελέγχουν τη διαιτησία

Euroleague: Εκτός έδρας δοκιμασία κόντρα στη «λαβωμένη» Ρεάλ για τον Παναθηναϊκό