Basketgate: Τα «ορφανά» του Λιόλιου εκθέτουν Βρούτση – Διοικούν όπως θέλουν την ΕΟΚ, ανανεώνουν συμβάσεις, ελέγχουν τη διαιτησία

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Βαριά εκθέτει τον υφυπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση η αδυναμία του να επιβάλει πραγματική κάθαρση στην αμαρτωλή Ομοσπονδία Μπάσκετ, παρότι το πρωτοφανές σκάνδαλο με τους στημένους αγώνες, τους εξωνημένους διαιτητές και το πελατειακό σύστημα έχει προκαλέσει απέχθεια, κλόνισε την εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς και διέσυρε τη χώρα διεθνώς.

Αφού έκανε ελάχιστα από τα στοιχειώδη πάνω στην έξαρση των αποκαλύψεων, ο υφυπουργός άφησε ουσιαστικά τους ανθρώπους του προφυλακισμένου πρώην προέδρου της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιου να κάνουν κουμάντο στην Ομοσπονδία.

Κρυπτόμενος πίσω από το «αυτοδιοίκητο» –το οποίο η ίδια κυβέρνηση διά του Λευτέρη Αυγενάκη καταπάτησε αντισυνταγματικά προ πενταετίας– της Ομοσπονδίας, ο κ. Βρούτσης επιτρέπει στο ίδιο σύστημα που διαμορφώθηκε από τον Λιόλιο, ανέχτηκε τον Λιόλιο και τους συνεργάτες του, υποτάχθηκε στον Λιόλιο και τις μεθόδους του, εκτρέφοντας τελικά το «φαινόμενο Λιόλιος», να έχει τα ηνία του ελληνικού μπάσκετ.

Την ώρα δηλαδή που γίνεται έλεγχος και εξελίσσεται μία μεγάλη δικαστική έρευνα για δεκάδες στημένους αγώνες, μαύρο χρήμα, τρομακτικές καταγγελίες για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων, για επιλεκτικές επιλογές διαιτητών, αδικίες μαθητών σε τουρνουά, για στοιχηματισμό, τριγωνικές συναλλαγές και πράγματα που δεν χωράει ο νους, καθότι μιλάμε για αθλητισμό, ο Βρούτσης αφήνει στα πόστα τους ίδιους ανθρώπους που πλάι στον Λιόλιο οδήγησαν –διά της διοικητικής ευθύνης και ανοχής– το μπάσκετ στο χείλος του γκρεμού.

Μπορεί δηλαδή ο Λιόλιος, ο Μαυραγάνης, ο Παπαπέτρου, ο Κορομηλάς να είναι φυλακή, η Τσαρούχα και ο Πηλοΐδης με βραχιολάκι στα σπίτια τους, αλλά ο Βρούτσης μένει να παρακολουθεί μοιραίος και άβουλος τον… «μαυραγανισμό» και τον «λιολιονισμό» να επικρατούν στην ΕΟΚ και τους άλλοτε ευνοούμενους και συνοδοιπόρους του προηγούμενου προέδρου να επιχειρούν να ελέγξουν την επόμενη ημέρα.

Συμβάσεις, διαιτητές και εκλογές υπό τον έλεγχο της… ίδιας διοίκησης

Είναι χαρακτηριστικό ότι η προσωρινή διοίκηση του Άγγελου Παπανικολάου κάνει ό,τι μπορεί για να αγκιστρωθεί στις καρέκλες της.

Ανανεώνει συμβάσεις συνεργατών της ΕΟΚ και του Λιόλιου. Ανάμεσα σε αυτές που ενέκρινε μόλις προχθές φαίνεται να είναι του νομικού συμβούλου Νίκου Σβερκούνου, του πιο στενού ίσως ανθρώπου του Λιόλιου όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και του οικονομικού διευθυντή, που είχε τοποθετήσει ο παραιτηθείς πρόεδρος.

Ανακοίνωσε και ετοιμάζει εκλογές –διά ζώσης πλέον, παραδεχόμενη εμμέσως το άστοχο, ου μην και ύποπτο της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας το 2024– για τις 20 Δεκεμβρίου. Αφελώς ο Βρούτσης σχεδόν πανηγύρισε που θα γίνουν πριν το τέλος του έτους οι εκλογές. Κι όμως. Αφενός οι εκλογές θα μπορούσαν να γίνουν εντός του Νοεμβρίου με βάση τις καταστατικές προβλέψεις. Αφετέρου, υπάρχει μία δυσώδης σκοπιμότητα, ως φαίνεται, πίσω από τη συγκεκριμένη επιλογή του χρόνου. Στις 15 Δεκεμβρίου λήγει η προθεσμία κατά την οποία η ΕΟΚ θα πρέπει να αποστείλει στη διεθνή ομοσπονδία τον κατάλογο των διαιτητών. Δηλαδή η παταγωδώς αποτυχημένη και πολιτικά ελεγχόμενη και εκτεθειμένη διοίκηση της ΕΟΚ θα ορίσει τους διεθνείς διαιτητές, όταν στο επίκεντρο του σκανδάλου είναι οι στημένες διαιτησίες και κατηγορούνται ήδη τέσσερις άνθρωποι για ευνοϊκά σφυρίγματα και καθορισμό αγώνων! Το γνωρίζει άραγε αυτό ο Βρούτσης, τον ενημέρωσαν ο Παπανικολάου και οι άλλοι της διοίκησης ή στις συζητήσεις που κάνει μαζί τους κουβεντιάζει για τις ομορφιές των Κυκλάδων; Αν δεν το κάνει με επιλογή του –από υπερβολικό σεβασμό και αδυναμία να ορίσει τους κανόνες– τότε μάλλον οι επιτήδειοι της Ομοσπονδίας βρήκαν μία πρωτοφανή για πολιτικό αγαθοσύνη απέναντί τους.

Βεβαίως η προσωρινή/ημιμόνιμη διοίκηση ορίζει στο μεταξύ διαιτητές σε αγώνες, ακόμα και πρόσωπα που φέρεται να αναφέρονται στη δικογραφία και πάντως να συνοδεύονται από βαριές σκιές αναξιοπιστίας.

Και φυσικά εξακολουθεί να κάνει το κορόιδο και να μη δίνει τα στοιχεία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας του 2024, καίτοι με την τωρινή απόφασή της για διά ζώσης εκλογές αναγνωρίζει ότι η μέθοδος αυτή δεν μπορεί να σταθεί πλέον, μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου.

Στην πραγματικότητα η τωρινή διοίκηση-παρωδία θα αναζητήσει μέσω του ελέγχου των μηχανισμών τη διάσωση και αναπαραγωγή της. Ποιος θα ελέγξει ή θα αποτρέψει ανθρώπους που είχαν κρίσιμες διοικητικές ευθύνες για το κατάντημα του καθεστώτος Λιόλιου να μην τηλεφωνούν στα σωματεία, υποστηρίζοντας ότι έχουν το κυβερνητικό οκέι να παραμείνουν και την επόμενη ημέρα στην ηγεσία, ποδηγετώντας έτσι τις εκλογές της 20ής Δεκεμβρίου; Πόσα σωματεία θα έχουν το σθένος να αντισταθούν σε έναν στρόβιλο νέων πιέσεων για την επανεκλογή των ίδιων ανθρώπων, όταν αυτοί θα επικαλούνται την ανοχή/αδυναμία του Βρούτση, ερμηνεύοντάς την ως κυβερνητική ανοχή και στήριξη;

Στη βάση αυτής της κατάστασης υπάρχει η εξ ορισμού αδυναμία του Βρούτση να οδηγήσει την κατάσταση στον ορισμό προσωρινής διοίκησης από το Πρωτοδικείο, όπως έγινε και το 2021. Μία τέτοια διοίκηση θα εγγυόταν και την απρόσκοπτη λειτουργία της Ομοσπονδίας, αλλά κυρίως την αξιοπιστία του θεσμού και των διαδικασιών έως τις κανονικές εκλογές ανάδειξης νέας διοίκησης.

Στο μεταξύ ερωτήματα προκαλούν κάποιες κινήσεις και στο αμιγώς δικαστικό κομμάτι.

Γιατί δεν πήγε ακόμα καμία άλλη ομάδα πλην της ΑΕΚ παράσταση πολιτικής αγωγής στην υπόθεση; Πώς ακριβώς εκτιμούν την κατάσταση και γιατί ακολουθούν αυτή την τακτική;

Επίσης, έχουν ανοίξει τα τηλέφωνα των ήδη εμπλεκομένων για να αποκαλυφθεί όλο το άρρωστο δίκτυο με τους προκαθορισμένους και στημένους αγώνες ή υπάρχει φόβος ότι θα αποκαλυφθούν σχέσεις, πρόσωπα, ακόμα και πολιτικές διασυνδέσεις ή επαφές με υψηλόβαθμους παράγοντες, που θα προκαλέσουν τεκτονικές αλλαγές;

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