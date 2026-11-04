Οι διαλέξεις της Στοάς

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Το Θέατρο Στοά πιστεύει ότι το Θέατρο δεν είναι μόνον ένας χώρος όπου παρακολουθούμε ιστορίες πάνω στη σκηνή, αλλά και ένας τόπος όπου μπορούμε να συναντηθούμε για να σκεφτούμε, να προβληματιστούμε και να ζητήσουμε απαντήσεις για όσα συμβαίνουν γύρω μας ώστε να μπορέσουμε να καλυτερέψουμε το παρόν και το μέλλον μας. Έτσι λοιπόν, η ΣΤΟΑ ανοίγει έναν κύκλο διαλέξεων-συζητήσεων με ανθρώπους που οι γνώσεις τους και η γνώμη τους βαραίνει ιδιαίτερα, για να μας μιλήσουν και να μιλήσουν μαζί μας πάνω σε ζητήματα που απασχολούν την καθημερινότητα όλων μας.

Τα θέματα των δύο κύκλων, για τη φετινή χρονιά είναι δύο: το πρώτο αφορά τη ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και το δεύτερο, με αφορμή το επόμενο έργο μας που είναι το αριστούργημα του Διονύση Χαριτόπουλου ‘’Αυγά μαύρα’’, τον ΕΜΦΥΛΙΟ ΠΟΛΕΜΟ. Το πρώτο, είναι ένα θέμα που ακούμε σχεδόν καθημερινά και μοιάζει να μην τελειώνει ποτέ και το δεύτερο μια κατάρα του ανθρώπινου γένους, που στην Ελλάδα έχει τροφοδοτήσει έναν επώδυνο διχασμό, που μόνο καταστροφή φέρνει στις μεταξύ μας σχέσεις μας, με φανερό επακόλουθο τη στασιμότητα της οποιασδήποτε προόδου, ατομικής και συλλογικής.

Η πρώτη ενότητα – Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – ξεκινάει στις 9 Νοεμβρίου, με ομιλητές τον Γιάννη Καραμολέγκο,οικονομολόγο και ερευνητή–συγγραφέα θεσμικού σχεδιασμού και τον Γιώργο Μπούτο, πρώην Οικονομικό Επιθεωρητή και πρώην ανώτερο στέλεχος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και θα ακολουθήσουν στις 23 Νοεμβρίου ο Νίκος Ξυδάκης, δημοσιογράφος-πρώην υπουργός με τον συγγραφέα-δημοσιογράφο Διονύση Ελευθεράτο.

Η δεύτερη ενότητα – Ο ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ – θα ξεκινήσει περί τα τέλη Ιανουαρίου με ομιλητές-συζητητές τον δάσκαλο και φιλόλογο Λαοκράτη Βάσση, τον ιστορικό Ιάσονα Χανδρινό, τον επίσης ιστορικό, πρόεδρο του ΑΣΚΙ Βαγγέλη Καραμανωλάκη και τον Νίκο Ξυδάκη.

Οι συναντήσεις θα γίνονται στο Θέατρο ΣΤΟΑ, θα αρχίζουν στις 19.30 και η είσοδος θα είναι ελεύθερη.