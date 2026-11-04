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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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04.11.2026 13:58

Σκληρή επίθεση ΕΛΑΣ σε Μητσοτάκη και Άδωνι: «Μιλήστε με ονόματα όχι με γαβγίσματα. Αλλιώς βουλώστε το…»

04.11.2026 13:58
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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κόντρα της ΕΛΑΣ με την κυβέρνηση και μετά τη νέα παρέμβαση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη αλλά και την χθεσινοβραδινή παρέμβαση του Άδωνη Γεωργιάδη (στον οποίο ο Αλέξης Τσίπρας επιτέθηκε τη Δευτέρα) η ΕΛΑΣ καλεί την κυβέρνηση να μιλήσει με ονόματα και όχι με «γαβγίσματα». Τα «γαβγίσματα» στοχεύουν στον Άδωνη Γεωργιάδη ο οποίος χθες αποκάλεσε τον πρώην πρωθυπουργό «σερβιτόρο συμφερόντων» και επανέφερε τη γνωστή θεωρία ότι «τα έπαιρνε» από τον Μαδούρο.

Σε κάθε περίπτωση -πέραν του υπουργού Υγείας – η ΕΛΑΣ επισημαίνει ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός αναλαμβάνει να ρίξει λάσπη και να συκοφαντήσει τον Αλέξη Τσίπρα του οποίου η εντιμότητα, όπως λέει η ανακοίνωση, «είναι καρφί στο μάτι της διαφθοράς τους».

 «Δεν διστάζει ο ίδιος ο πρωθυπουργός της χώρας να βυθίζεται στο βούρκο της συκοφαντίας. Να παράγει και να διακινεί λάσπη» αναφέρει η ΕΛΑΣ, «όχι για να αποδείξει ότι είναι έντιμος», αλλά «για να εμφανίσει τον αντίπαλό του καθ’ εικόνα και ομοίωση της διαφθοράς του».

Και συνεχίζει: «ο επί της λάσπης αρμόδιος του Μαξίμου υπουργός Υγείας, ανέλαβε όπως πάντα τη βρώμικη δουλειά: Να απλώσει στην κοινωνία τη χυδαιότητα και τα γαβγίσματα για να κρύψει τα αποτελέσματα της πολιτικής του κυρίου του». 

«Δεν πρόκειται να τους κάνουμε το χατίρι» διαμηνύει η ΕΛΑΣ, «θα τους ταράξουμε στην εντιμότητα».

Σε ό,τι αφορά δε τον Ποινικό Κώδικα, η ΕΛΑΣ επιμένει σε όσα είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, ότι τα γραμμάτια που ξεπλήρωσε η κυβέρνηση αλλάζοντας τον Ποινικό Κώδικα το Νοέμβριο του 2019 αφορούν τους τραπέζίτες και υπογραμμίζει πως αντίθετα η κυβέρνηση «το βουλώνει» και δεν αποκαλύπτει ποια γραμμάτια εννοεί πως ξεπλήρωσε ο πρώην πρωθυπουργός. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης:

«Με την κοινωνία σε κατάσταση πολιορκίας από την ακρίβεια, τη διαφθορά, την απειλή του παγωμένου χειμώνα, ο υπόλογος πρωθυπουργός καταφεύγει στο τελευταίο καταφύγιο των ενόχων: Στη λάσπη εναντίον εκείνων που ξεσκεπάζουν την πολιτική του και τα κίνητρά της, και αγωνίζονται για μια Ελλάδα δικαιοσύνης και εντιμότητας. 

Λογικό  να είναι πρώτος και κύριος στόχος του ο επικεφαλής της ΕΛ.Α.Σ Αλέξης Τσίπρας.

Γιατί η εντιμότητά του είναι καρφί στο μάτι της διαφθοράς τους. 

Γιατί για χρόνια τον «ψάχνουν» και δεν μπορούν να βρουν ούτε μια σκιά υποψίας.

Γιατί έχουν δίκιο να τον θεωρούν ως απειλή για τις μέρες της αφθονίας τους.  

Έτσι, δεν διστάζει ο ίδιος ο πρωθυπουργός της χώρας να βυθίζεται στο βούρκο της συκοφαντίας. Να παράγει και να διακινεί λάσπη. 

Όχι για να αποδείξει ότι είναι έντιμος, γιατί ξέρει ότι η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας έχει αποφανθεί αμετάκλητα ότι είναι επικεφαλής της πιο διεφθαρμένης κυβέρνησης στη μεταπολίτευση. Αλλά για να εμφανίσει τον αντίπαλό του καθ’ εικόνα και ομοίωση της διαφθοράς του.

Και ο επί της λάσπης αρμόδιος του Μαξίμου υπουργός Υγείας, ανέλαβε όπως πάντα τη βρώμικη δουλειά: Να απλώσει στην κοινωνία τη χυδαιότητα και τα γαβγίσματα για να κρύψει τα αποτελέσματα της πολιτικής του κυρίου του. 

Δεν πρόκειται να τους κάνουμε το χατίρι. 

Δεν θα μας παρασύρουν στον βούρκο τους. 

Θα επιμείνουμε στο ερώτημα, για το οποίο πετούν τη μπάλα στην εξέδρα: Είπαμε καθαρά ότι με τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα ξεπληρώσατε κύριε Μητσοτάκη γραμμάτια για τους τραπεζίτες. 

24 ώρες από τη στιγμή που σας πέταξε ο Αλέξης Τσίπρας το  γάντι, να δώσετε ονόματα και στοιχεία για τα γραμμάτια που  δήθεν «ξεπλήρωσε» εκείνος, όπως τολμήσατε να πείτε, γιατί σωπαίνετε;  

Γιατί ξέρετε βέβαια πολύ καλά ότι δεν αντέχει σε καμιά σοβαρή συζήτηση η συκοφαντία σας. Δεν υπάρχει ίχνος αλήθειας σ’ αυτή. 

Και ως εκ τούτου το βουλώνετε. 

Βουλώστε το, λοιπόν. Για το δικό σας καλό τουλάχιστον, αφού για το καλό της ομαλότητας και της χώρας αδιαφορείτε. 

Γιατί όσο επιμένετε στη λάσπη, τόσο θα εδραιώνεται η πεποίθηση ότι στο τέλος της θητείας σας επιχειρείτε να εκτρέψετε την πολιτική αντιπαράθεση και τη χώρα στον κατήφορο της ανηθικότητας και της σήψης σας. 

Δεν πρόκειται ούτε εμείς, ούτε οι δημοκρατικές δυνάμεις, ούτε οι ανήσυχοι πολίτες, να το επιτρέψουμε. 

Θα σας ταράξουμε στην εντιμότητα. 

Θα σας ταράξουμε στην αποφασιστική αντίθεση στην ακρίβεια, την προκλητική κοινωνική αδικία, την υπονόμευση της Δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου, που παράγει η προσήλωσή σας στα προνόμια του πλούτου και τα καρτέλ και η αδιαφορία σας για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία.

Η Ελλάδα δεν είναι και δεν θα επιτρέψουμε να γίνει ούτε ένα απέραντο Χωριάτικο, ούτε ζυμάρι για Pizza Fan, ούτε και πεδίο πλουτισμού των Φραπέδων. Ούτε βέβαια το κυνοτροφείο που επιδιώκετε. 

Τη λάσπη σας θα τη λουστείτε.  

Γιατί οι πολίτες δεν γαβγίζουν. Γνωρίζουν και ψηφίζουν…».

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