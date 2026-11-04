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04.11.2026 10:46

Σε πλήρη εξέλιξη η «μάχη» για το… ηθικόμετρο: Νέα επίθεση Μαρινάκη στον Τσίπρα για τα «παραϋπουργεία»

04.11.2026 10:46
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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η σύγκρουση κυβέρνησης – ΕΛΑΣ για τη διαφθορά, αφότου ο Αλέξης Τσίπρας αποκάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη «αρχιερέα της διαφθοράς», με το Μαξίμου να αντιδρά επαναφέρονταςι στο προσκήνιο την ψήφιση από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, κυριολεκτικά στο παρά ένα των εκλογών του 2019 το νέο Ποινικό Κώδικα.

Στο ζήτημα αυτό αναφέρθηκε (ΣΚΑΪ) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος σημείωσε δηκτικά ότι «ο κ. Τσίπρας προσπάθησε να επιστρέψει ξαναγράφοντας την ιστορία της χώρας, έχει πάρει το ηθικόμετρο και να το πηγαίνει από εδώ και από εκεί. Να το βάλει στο θηκάρι γιατί είναι ο τελευταίος που μπορεί να μιλάει για αυτό με τη σκευωρία Novartis, τους καταδικασμένους υπουργούς για παράβαση καθήκοντος».

Απαντώντας, δε, σε όσα υποστήριξε ο Α. Τσίπρας για τους Ποινικούς Κώδικες που ψηφίστηκαν το 2019, ο Π. Μαρινάκης παρατήρησε «αν ήταν τόσο σοβαρές οι εισηγήσεις ειδικών θα είχε βρει μια ημέρα στα 4,5 χρόνια της κυβέρνησής του για να τις φέρει στη Βουλή», προσθέτοντας ότι «αυτά, ότι ήταν φωτογραφικές οι διατάξεις, βγήκε ο υπουργός Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σταύρος Κοντωνής, και τα είπε έχοντας μιλήσει για ακραία πράξη διαπλοκής. Μην ζητάει τα ρέστα από εμάς ο κ. Τσίπρας, το θέμα το έχει αναδείξει δικός του υπουργός Δικαιοσύνης».

Από τα πυρά του κυβερνητικού εκπροσώπου δεν… γλύτωσε ο Αντώνης Σαμαράς, καθώς ο Π. Μαρινάκης ανέφερε ότι «μέσα στα επτά χρόνια που είναι πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Ελλάδα εξυπηρετώντας την εθνική στρατηγική έχει δυναμώσει όσο ποτέ. Με την Τουρκία είχαμε και έχουμε ξεκάθαρη θέση “ναι στο διάλογο χωρίς καμία υποχώρηση”. Εγώ δεν βλέπω κάποια ήττα πουθενά. Βλέπω μια Ελλάδα που συνομιλούσε με τους Τούρκους αλλά κανείς δεν έθεσε το θέμα το casus belli».

Μάλιστα, υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα είναι μια χώρα που επιδιώκει ειρηνική συνύπαρξη, διεκδικεί αλλά δεν είναι υποχωρεί και δεν είναι αφελής» προσθέτοντας ότι «θα ακολουθηθεί πλήρως το χρονοδιάγραμμα για το καλώδιο», τονίζοντας ότι «επειδή πολλοί εντός συνόρων μετράνε υποτιθέμενες εθνικές ήττες, εμείς απαντάμε με τις πράξεις. Σε καμία περίπτωση δεν θα κάνουμε πίσω για το καλώδιο που είναι ευρωπαϊκό έργο και αίρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου».

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