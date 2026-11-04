Αετός απέκτησε βιονικό πόδι από τρισδιάστατη εκτύπωση και σώθηκε από βέβαιο θάνατο – Είχε τραυματιστεί στα Κύθηρα

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Μια δεύτερη ευκαιρία ζωής απέκτησε ένας νεαρός θηλυκός βασιλαετός (Eastern Imperial Eagle), χάρη σε ένα προσθετικό πόδι που δημιουργήθηκε με τη χρήση τεχνολογίας τρισδιάστατης εκτύπωσης στην Ελλάδα.

Το αρπακτικό πτηνό εντοπίστηκε τραυματισμένο το 2025 στο νησί των Κυθήρων. Εξαιτίας σοβαρού κατάγματος, οι κτηνίατροι αναγκάστηκαν να προχωρήσουν στον ακρωτηριασμό του δεξιού του ποδιού, γεγονός που περιόριζε σημαντικά τις πιθανότητες επιβίωσής του.

Στην οργάνωση περίθαλψης άγριας ζωής ΑΝΙΜΑ, στην Αθήνα, ο κτηνίατρος Γρηγόρης Μαρκάκης ανέλαβε μια ιδιαίτερα απαιτητική αποστολή: να διασφαλίσει ότι το πουλί θα παραμείνει στη ζωή και θα μπορέσει να αποκτήσει ξανά λειτουργικότητα.

Για την αντιμετώπιση του περιστατικού χρειάστηκαν τρεις χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ ο κτηνίατρος συμβουλεύτηκε συναδέλφους του από το Άμπου Ντάμπι, τη Βουλγαρία και το Λονδίνο.

Το προσθετικό μέλος κατασκευάστηκε από τιτάνιο και σχεδιάστηκε ειδικά για την ανατομία του αετού από την Bio3Dtech, μια ελληνογερμανική ομάδα μηχανικών και κτηνιάτρων. Πρόκειται για την πρώτη φορά που η εταιρεία, η οποία έχει δημιουργήσει αντίστοιχα προσθετικά μέλη για σκύλους, γάτες, ακόμη και για γάιδαρο, κατασκευάζει τεχνητό άκρο για πτηνό.

Τέσσερις μήνες μετά την τοποθέτηση του προσθετικού μέλους, ο αετός υποβάλλεται σε πρόγραμμα αποκατάστασης, το οποίο περιλαμβάνει φυσικοθεραπεία, βελονισμό, ηλεκτροθεραπεία και ειδικές ασκήσεις για την ενδυνάμωση των μυών και τη βελτίωση της ισορροπίας και της βάδισής του.

Ο αετός έχει αρχίσει σταδιακά να κάνει τα πρώτα του βήματα με το τεχνητό μέλος, αν και η προσαρμογή του παραμένει μια μακρά διαδικασία.

Παρά την αποκατάστασή του, δεν θα μπορέσει να επιστρέψει στο φυσικό περιβάλλον. Το προσθετικό πόδι δεν διαθέτει λειτουργικά νύχια, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αρπάζει και να σκοτώνει τη λεία του, όπως απαιτείται για την επιβίωση ενός αρπακτικού.

Στόχος της ΑΝΙΜΑ είναι, μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας, ο αετός να μεταφερθεί σε ειδική εγκατάσταση στο εξωτερικό και να συμμετάσχει σε πρόγραμμα αναπαραγωγής, συμβάλλοντας στη διατήρηση του είδους.