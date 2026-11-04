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04.11.2026 14:20

Κυβερνοεπίθεση στη γαλλική τράπεζα Crédit Mutuel Arkéa – Στα 118 εκατ. ευρώ η εκτιμώμενη ζημιά

04.11.2026 14:20
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Η γαλλική τράπεζα Crédit Mutuel Arkéa ανακοίνωσε σήμερα ότι δέχθηκε κυβερνοεπίθεση που επέτρεψε την πραγματοποίηση δόλιων συναλλαγών, με την οικονομική ζημιά να εκτιμάται σε περίπου 118 εκατομμύρια ευρώ.

Η τράπεζα διαβεβαίωσε ότι το περιστατικό «είναι πλέον υπό έλεγχο», υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι πελάτες της δεν πρόκειται να υποστούν οικονομικές συνέπειες.

Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα «Le Télégramme», η ζημιά που προκλήθηκε από την κυβερνοεπίθεση υπολογίζεται σε 133 εκατομμύρια δολάρια (περίπου 118 εκατομμύρια ευρώ).

Πώς αποκαλύφθηκε η κυβερνοεπίθεση στην Crédit Mutuel Arkéa

Όπως μεταδίδουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης, την υπόθεση αποκάλυψε ο ZachXBT, Αμερικανός ερευνητής που δραστηριοποιείται με ψευδώνυμο και είναι διεθνώς αναγνωρισμένος για το έργο του στους τομείς της ασφάλειας των κρυπτονομισμάτων και της καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος.

Ο ερευνητής είχε αναφέρει προχθές ότι μια «οντότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ύποπτη» ότι έχει χάσει «106 εκατομμύρια δολάρια», χωρίς τότε να κατονομάσει την τράπεζα.

Οι επιπλέον αναλήψεις των 27 εκατ. δολαρίων

Χθες, Τρίτη, ο ZachXBT επανήλθε με νέα στοιχεία, γνωστοποιώντας ότι είχε «εντοπίσει επιπλέον αναλήψεις άνω των 27 εκατομμυρίων δολαρίων».

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι η οντότητα στην οποία αναφερόταν ήταν η γαλλική τράπεζα Crédit Mutuel Arkéa.

Από την πλευρά της, η τράπεζα επιβεβαίωσε την κυβερνοεπίθεση και τις δόλιες συναλλαγές, επαναλαμβάνοντας ότι η κατάσταση έχει τεθεί υπό έλεγχο και δεν θα υπάρξει οικονομική επιβάρυνση για τους πελάτες της.

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