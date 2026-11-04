Pfizer Hellas: Καμπάνια ενημέρωσης για τις κλινικές μελέτες και την παραγωγή νέων φαρμάκων (videos)

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Η σωστή ενημέρωση αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη λήψη υπεύθυνων αποφάσεων στην Υγεία. Με στόχο να φέρει το κοινό πιο κοντά στην κλινική έρευνα, η Pfizer Hellas εγκαινιάζει την εκπαιδευτική καμπάνια «Ο κόσμος των κλινικών μελετών» για την αξιόπιστη και επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημέρωση των πολιτών, αναδεικνύοντας τη συμβολή τους στην πρόοδο της ιατρικής επιστήμης.

Στον πυρήνα της δράσης βρίσκονται τρία σύντομα εκπαιδευτικά βίντεο με απλή γλώσσα, τα οποία εξηγούν τι είναι οι κλινικές μελέτες και ο ρόλος τους στην ανάπτυξη νέων θεραπειών. Δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του ΕΚΕΤΑ και υποστηρίζονται από τη «Συμμαχία για την Προώθηση της Αξίας των Κλινικών Μελετών».

Η καμπάνια εστιάζει στις ανάγκες των ασθενών για έγκυρη πληροφόρηση, παρουσιάζοντας δικαιώματα, υποχρεώσεις και κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με μια πιθανή συμμετοχή. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ενημέρωση πριν από οποιαδήποτε απόφαση, η οποία προϋποθέτει συζήτηση με τον θεράποντα ιατρό και την ερευνητική ομάδα. Το υλικό φιλοξενείται στο κανάλι της Pfizer Hellas στο YouTube και θα πλαισιωθεί από έντυπο υλικό και δράσεις στα social media.

Η Ιατρική Διευθύντρια, Χριστίνα Μιχαηλίδη, επισημαίνει ότι η ενίσχυση της γνώσης κάνει την επιστημονική πληροφορία πιο προσιτή, ενδυναμώνοντας τον διάλογο με τους επαγγελματίες υγείας.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική της Pfizer για την ενίσχυση του οικοσυστήματος κλινικών μελετών στην Ελλάδα. Η εταιρεία στηρίζει συνεργασίες που συνδέουν την επιστημονική κοινότητα, τους ασθενείς και τη φαρμακοβιομηχανία, υλοποιώντας μελέτες με νοσοκομεία και πανεπιστήμια, ενώ λειτουργεί στη χώρα και το παγκόσμιο Κέντρο Έρευνας της Pfizer. Στόχος είναι η ενίσχυση της εμπιστοσύνης με υπεύθυνο τρόπο.

Τα τρία βίντεο:

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