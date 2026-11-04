Στα χαρακώματα κυβέρνηση και Τσίπρας για τους Ποινικούς Κώδικες – Τα «γραμμάτια» του 2019 ανάβουν νέες «φωτιές»

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Νέος γύρος σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και Αλέξη Τσίπρα προκαλεί η υπόθεση των αλλαγών στους Ποινικούς Κώδικες του 2019, με τις εκατέρωθεν αιχμές για τα «γραμμάτια», τις φωτογραφικές διατάξεις και τους τραπεζίτες να ανεβάζουν ακόμη περισσότερο τους τόνους.

Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε την Τετάρτη, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να παραπέμπει τον πρώην πρωθυπουργό στις καταγγελίες του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, Σταύρου Κοντονή, για τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα, και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) να περνά στην αντεπίθεση, ζητώντας από την κυβέρνηση να κατονομάσει ποια είναι τα «γραμμάτια» που αποδίδει στον Αλέξη Τσίπρα.

Στο μεταξύ, στο πολιτικό μέτωπο παρενέβη και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, επαναφέροντας το ζήτημα… Μαδούρο, ενώ κυβερνητικές πηγές εξαπέλυσαν νέα επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό, κάνοντας λόγο για ένα πολιτικό «βαρέλι χωρίς πάτο».

Μαρινάκης: «Ας πάρει τηλέφωνο τον Κοντονή ο Τσίπρας»

Η αρχή του νέου γύρου αντιπαράθεσης έγινε το πρωί της Τετάρτης, όταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, απάντησε στις αιτιάσεις του Αλέξη Τσίπρα για τους Ποινικούς Κώδικες που ψηφίστηκαν το 2019, υπενθυμίζοντας τις δημόσιες καταγγελίες του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης, Σταύρου Κοντονή.

«Αν ήταν τόσο σοβαρές οι εισηγήσεις ειδικών θα είχε βρει μια ημέρα στα 4,5 χρόνια της κυβέρνησής του για να τις φέρει στη Βουλή», σημείωσε ο κ. Μαρινάκης.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις καταγγελίες Κοντονή για τις επίμαχες αλλαγές, τονίζοντας: «Αυτά ότι ήταν φωτογραφικές οι διατάξεις βγήκε ο υπ. Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σταύρος Κοντονής, και τα είπε έχοντας μιλήσει για ακραία πράξη διαπλοκής. Μην ζητάει τα ρέστα από εμάς ο κ. Τσίπρας, το θέμα το έχει αναδείξει δικός του υπουργός Δικαιοσύνης. Ας πάρει τηλέφωνο τον κ. Κοντονή να τον ρωτήσει».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε, παράλληλα, ευρύτερη πολιτική επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό, σχολιάζοντας την προσπάθειά του να επιστρέψει στο πολιτικό προσκήνιο.

«Ο κ. Τσίπρας προσπάθησε να επιστρέψει ξαναγράφοντας την ιστορία της χώρας, έχει πάρει το ηθικόμετρο και να το πηγαίνει από εδώ και από εκεί. Να το βάλει στο θηκάρι γιατί είναι ο τελευταίος που μπορεί να μιλάει για αυτό με τη σκευωρία Novartis, τους καταδικασμένους υπουργούς για παράβαση καθήκοντος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΕΛ.Α.Σ.: «Μιλήστε με ονόματα, όχι με γαβγίσματα»

Η απάντηση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ήταν ιδιαίτερα οξεία, με την πλευρά Τσίπρα να κατηγορεί την κυβέρνηση για συκοφαντία και να επαναφέρει τις δικές της αιτιάσεις σχετικά με τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα και την εξυπηρέτηση συμφερόντων τραπεζιτών.

«Μιλήστε με ονόματα όχι με γαβγίσματα. Αλλιώς βουλώστε το…», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της ΕΛ.Α.Σ., με την οποία καλεί την κυβέρνηση να παρουσιάσει συγκεκριμένα στοιχεία για τα «γραμμάτια» που, όπως υποστηρίζει, αποδίδει στον Αλέξη Τσίπρα.

Η ανακοίνωση ξεκινά με αναφορά στην κοινωνική κατάσταση και τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι πολίτες: «Με την κοινωνία σε κατάσταση πολιορκίας από την ακρίβεια, τη διαφθορά, την απειλή του παγωμένου χειμώνα, ο υπόλογος πρωθυπουργός καταφεύγει στο τελευταίο καταφύγιο των ενόχων: Στη λάσπη εναντίον εκείνων που ξεσκεπάζουν την πολιτική του και τα κίνητρά της, και αγωνίζονται για μια Ελλάδα δικαιοσύνης και εντιμότητας».

Στη συνέχεια, η ΕΛ.Α.Σ. υποστηρίζει ότι ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται στο επίκεντρο των επιθέσεων επειδή αποτελεί πολιτική απειλή για την κυβέρνηση.

«Λογικό να είναι πρώτος και κύριος στόχος του ο επικεφαλής της ΕΛ.Α.Σ Αλέξης Τσίπρας.

Γιατί η εντιμότητά του είναι καρφί στο μάτι της διαφθοράς τους.

Γιατί για χρόνια τον «ψάχνουν» και δεν μπορούν να βρουν ούτε μια σκιά υποψίας.

Γιατί έχουν δίκιο να τον θεωρούν ως απειλή για τις μέρες της αφθονίας τους».

Η ανακοίνωση συνεχίζει με προσωπική επίθεση στον πρωθυπουργό, τον οποίο κατηγορεί ότι επιλέγει τη συκοφαντία αντί να απαντήσει επί της ουσίας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης.

«Έτσι, δεν διστάζει ο ίδιος ο πρωθυπουργός της χώρας να βυθίζεται στο βούρκο της συκοφαντίας. Να παράγει και να διακινεί λάσπη».

Παράλληλα, στρέφεται και κατά του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, τον οποίο χαρακτηρίζει «επί της λάσπης αρμόδιο του Μαξίμου υπουργό Υγείας».

«Και ο επί της λάσπης αρμόδιος του Μαξίμου υπουργός Υγείας, ανέλαβε όπως πάντα τη βρώμικη δουλειά: Να απλώσει στην κοινωνία τη χυδαιότητα και τα γαβγίσματα για να κρύψει τα αποτελέσματα της πολιτικής του κυρίου του».

Το ερώτημα για τα «γραμμάτια» στους τραπεζίτες

Στο επίκεντρο της ανακοίνωσης βρίσκεται, πάντως, η υπόθεση των αλλαγών στον Ποινικό Κώδικα. Η ΕΛ.Α.Σ. επιμένει ότι οι αλλαγές που προώθησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τον Νοέμβριο του 2019 εξυπηρέτησαν συμφέροντα τραπεζιτών και καλεί τον πρωθυπουργό να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις.

Μιλήστε με ονόματα όχι με γαβγίσματα. Αλλιώς βουλώστε το…



Με την κοινωνία σε κατάσταση πολιορκίας από την ακρίβεια, τη διαφθορά, την απειλή του παγωμένου χειμώνα, ο υπόλογος πρωθυπουργός καταφεύγει στο τελευταίο καταφύγιο των ενόχων: Στη λάσπη εναντίον εκείνων που ξεσκεπάζουν… — ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (@myelasgr) November 4, 2026

«Θα επιμείνουμε στο ερώτημα, για το οποίο πετούν τη μπάλα στην εξέδρα: Είπαμε καθαρά ότι με τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα ξεπληρώσατε κύριε Μητσοτάκη γραμμάτια για τους τραπεζίτες.

24 ώρες από τη στιγμή που σας πέταξε ο Αλέξης Τσίπρας το γάντι, να δώσετε ονόματα και στοιχεία για τα γραμμάτια που δήθεν «ξεπλήρωσε» εκείνος, όπως τολμήσατε να πείτε, γιατί σωπαίνετε;

Γιατί ξέρετε βέβαια πολύ καλά ότι δεν αντέχει σε καμιά σοβαρή συζήτηση η συκοφαντία σας. Δεν υπάρχει ίχνος αλήθειας σ’ αυτή.

Και ως εκ τούτου το βουλώνετε.

Βουλώστε το, λοιπόν. Για το δικό σας καλό τουλάχιστον, αφού για το καλό της ομαλότητας και της χώρας αδιαφορείτε».

Η ΕΛ.Α.Σ. υποστηρίζει ακόμη ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να μεταφέρει την πολιτική αντιπαράθεση σε πεδίο προσωπικών επιθέσεων, προκειμένου να αποφύγει τη συζήτηση για την ακρίβεια, την κοινωνική αδικία και τη λειτουργία της Δικαιοσύνης.

«Δεν πρόκειται ούτε εμείς, ούτε οι δημοκρατικές δυνάμεις, ούτε οι ανήσυχοι πολίτες, να το επιτρέψουμε.

Θα σας ταράξουμε στην εντιμότητα.

Θα σας ταράξουμε στην αποφασιστική αντίθεση στην ακρίβεια, την προκλητική κοινωνική αδικία, την υπονόμευση της Δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου, που παράγει η προσήλωσή σας στα προνόμια του πλούτου και τα καρτέλ και η αδιαφορία σας για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία».

Η ανακοίνωση καταλήγει με μια σειρά από ιδιαίτερα αιχμηρές αναφορές, στις οποίες η ΕΛ.Α.Σ. χρησιμοποιεί ονομαστικές και σαρκαστικές αιχμές για πρόσωπα και επιχειρήσεις:

«Η Ελλάδα δεν είναι και δεν θα επιτρέψουμε να γίνει ούτε ένα απέραντο Χωριάτικο, ούτε ζυμάρι για Pizza Fan, ούτε και πεδίο πλουτισμού των Φραπέδων. Ούτε βέβαια το κυνοτροφείο που επιδιώκετε.

Τη λάσπη σας θα τη λουστείτε.

Γιατί οι πολίτες δεν γαβγίζουν. Γνωρίζουν και ψηφίζουν…».

Γεωργιάδης: «Αλέξη μου για πες το όνομα Μαδούρο»

Η σκληρή ανακοίνωση της ΕΛ.Α.Σ. προκάλεσε την άμεση αντίδραση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος σχολίασε τόσο το ύφος όσο και το περιεχόμενό της, επαναφέροντας στο προσκήνιο τις αναφορές στον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

«Μια ψύχραιμη απάντηση από τον Αλέξη Τσίπρα στις κατηγορίες μου. Αλέξη μου για πες το όνομα Μαδούρο να δούμε κάτι…», έγραψε ο υπουργός Υγείας.

Η παρέμβαση αυτή συνδέεται με την προηγούμενη επίθεση του κ. Γεωργιάδη στον πρώην πρωθυπουργό, τον οποίο είχε αποκαλέσει «σερβιτόρο συμφερόντων», επαναφέροντας παράλληλα τους ισχυρισμούς περί χρημάτων από τον Μαδούρο.

Μία «ψύχραιμη» απάντηση από τον @atsipras στις κατηγορίες μου….Αλέξη μου για πες το όνομα Μαδούρο να δούμε κάτι…. https://t.co/dLhuUS0geF — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 4, 2026

Κυβερνητικές πηγές: «Το rebranding εξελίσσεται σε πολιτικό βαρέλι χωρίς πάτο»

Στην αντιπαράθεση παρενέβησαν και κυβερνητικές πηγές, οι οποίες εξαπέλυσαν νέα επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, εστιάζοντας στο ύφος της ανακοίνωσης της ΕΛ.Α.Σ. και συνδέοντάς το με την προσπάθεια πολιτικής επανεμφάνισης του πρώην πρωθυπουργού.

«Τελικά το ”rebranding” εξελίσσεται σε ένα πολιτικό βαρέλι χωρίς πάτο για τον κ. Τσίπρα, αν κρίνουμε από το πρωτοφανές ύφος, τη χυδαία φρασεολογία και κυρίως τη ”λογική” της ανακοίνωσης της ΕΛΑΣ», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Οι ίδιες πηγές προσθέτουν:

«Ένα κόμμα, που θέλει να δηλώνει ότι ανήκει στο δημοκρατικό τόξο, καλεί μία νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση να το ”βουλώσει”. Δηλαδή, επειδή δεν τους αρέσουν αυτά που ακούν, λένε στους πολιτικούς τους αντιπάλους ότι ”απαγορεύεται να ομιλούν”, παραπέμποντας σε αντιδημοκρατικές πρακτικές εποχών αλήστου μνήμης».

Παράλληλα, επανέρχονται στην υπόθεση των Ποινικών Κωδίκων και στις καταγγελίες του Σταύρου Κοντονή, καλώντας ουσιαστικά τον Αλέξη Τσίπρα να αναζητήσει απαντήσεις από τον πρώην υπουργό Δικαιοσύνης της κυβέρνησής του.

«Επί της ουσίας, μόλις ηρεμήσει ο κ. Τσίπρας, ας καλέσει τον δικό του υπουργό Δικαιοσύνης Σταύρο Κοντονή, ο οποίος επωνύμως και επανειλημμένως έχει δηλώσει, μεταξύ άλλων, ότι ήταν ακραίο σημείο διαπλοκής οι μεθοδεύσεις και φωτογραφικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα του 2019, για να του δώσει όλες τις λεπτομέρειες».

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