Ονομαστική ψηφοφορία ζήτησε ο Πιερρακάκης στο νομοσχέδιο για το ιδιωτικό χρέος – «Μέσα» και τα άρθρα 22, 24, και 30 μετά από παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ

Takeaways by to pontiki AI Ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης ανακοίνωσε τη διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας για το νομοσχέδιο, καλώντας τα κόμματα να επιδείξουν συνέπεια στη στάση τους απέναντι στους δανειολήπτες.

Μετά από παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ, στη διαδικασία της ονομαστικής ψηφοφορίας συμπεριλήφθηκαν επιπλέον τα άρθρα 22, 24 και 30, τα οποία αφορούν τη λειτουργία των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων.

Εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης άσκησαν κριτική στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για επικοινωνιακούς τακτικισμούς και αποσπασματικές ρυθμίσεις σχετικά με την προστασία των δανειοληπτών και τη διαχείριση των κόκκινων δανείων.

Ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας υπερασπίστηκε την απόσυρση του άρθρου 23 του νομοσχεδίου και κάλεσε την αντιπολίτευση να ξεκαθαρίσει τη στάση της σχετικά με την τελική ψήφιση του νομοσχεδίου.

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Ονομαστική ψηφοφορία ανακοίνωσε με το «καλημέρα», από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, αν και αρχικώς η ονομαστική αφορούσε τα 18 άρθρα του νομοσχεδίου. Μετά όμως από παρέμβαση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστου Γιαννούλη, έγινε δεκτό στην ονομαστική να συμπεριληφθούν και τα άρθρα 22, 24 και 30 για τα funds και τους servicers.

Κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια ο Κυριάκος Πιερρακάκης έκανε καθαρό το σκεπτικό του για την ονομαστική:

«Ακούμε μέρες να καταγγέλλετε τους servicers, να μιλάτε για την προστασία των δανειοληπτών, να μας κατηγορείτε και να διεκδικείτε για τον εαυτό σας το μονοπώλιο της κοινωνικής ευαισθησίας». Με δεδομένο ότι ο υπουργός έχει δώσει στο νομοσχέδιο εξ ολοκλήρου θετικό πρόσημο, αρνούμενος ότι είναι ευνοϊκό για τους servicers όπως τον κατηγόρησε η αντιπολίτευση – και προς επίρρωσιν έφερε χθες τις δύο τροπολογίες για πρόστιμα και το επιτόκιο 3%- πρόβαλλε την ονομαστική ψηφοφορία ως «δοκιμασία συνέπειας», καλώντας τους βουλευτές να δείξουν με την ψήφο τους ποιες από τις ρυθμίσεις για τους δανειολήπτες στηρίζουν.

Αργότερα, δέχτηκε την προσθήκη στην διαδικασία της ονομαστικής και των άρθρων 22, 24 και 30 που σύμφωνα με τον Χρήστο Γιαννούλη του ΣΥΡΙΖΑ που πρόβαλε το αίτημα αποδυναμώνουν την διαιτησία και περιορίζουν τον παρεμβατικό ρόλο της Τράπεζας της Ελλάδας στους servicers. «Οι κυβερνητικές εξαγγελίες περί προστίμων πρέπει να συνοδεύονται από πραγματικούς ελέγχους, εφαρμογή των κυρώσεων και ουσιαστική προστασία των δανειοληπτών» σημείωσε.

Κατά τις τοποθετήσεις των εισηγητών της αντιπολίτευσης η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ καταλόγισε στην κυβέρνηση «άτακτη υποχώρηση» όσον αφορά το άρθρο 23 και έκανε λόγο για απόπειρα της κυβέρνησης να διαχειριστεί το πολιτικό κόστος. Κάλεσε δε την πλειοψηφία να υπερψηφίσει την τροπολογία που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ, με την οποία ζητά να καταργηθεί η εκτελεστότητα της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Από το ΚΚΕ, ο Νίκος Καραθανασόπουλος έκανε λόγο για «μπαράζ επικοινωνιακού τακτικισμού» και καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι φέρνει «μικρορυθμίσεις», ενώ τα λαϊκά νοικοκυριά χρειάζονται κούρεμα χρεών και προστασία της πρώτης κατοικίας.

Από την Ελληνική Λύση ο Κωνσταντίνος Χήτας διερωτήθηκε «αφού είναι τόσο καλό, γιατί το αποσύρετε;», και καταλόγισε στον υπουργό «τακτικισμούς, τρικ και εξυπνακισμούς». Υποστήριξε ότι το άρθρο 23 συνδέεται με το 27 και ζήτησε να αποσυρθεί συνολικά το μέρος του νομοσχεδίου που αφορά τα funds. Ο Αλέξανδρος Καζαμίας, εισηγητής της Πλεύσης Ελευθερίας, ρώτησε τον υπουργό αν τελικά αποσύρει το άρθρο 23 ή όχι και κατήγγειλε πως η συζήτηση του νομοσχεδίου είναι από την αρχή γεμάτη «τακτικές» και «κόλπα»

Τέλος, ο εισηγητής της ΝΔ, Λευτέρης Αυγενάκης, υπερασπίστηκε την απόσυρση ολόκληρου του άρθρου 23 και επέστρεψε το ερώτημα στην αντιπολίτευση αν θα ψηφίσει συνολικά το νομοσχέδιο.