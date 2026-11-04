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04.11.2026 14:41

Το νόστιμο σνακ που «ξυπνά» τη μνήμη μετά τα 60

04.11.2026 14:41
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Οι ξηροί καρποί ξεχωρίζουν για τα οφέλη τους στην εγκεφαλική λειτουργία, με νεότερη μελέτη να εστιάζει σε μια συγκεκριμένη κατηγορία. Ειδικότερα, οι ερευνητές έστρεψαν το ενδιαφέρον τους στα αράπικα φιστίκια, υποδεικνύοντας ότι η συστηματική κατανάλωσή τους μπορεί να επηρεάζει θετικά τη λειτουργία περιοχών του εγκεφάλου που σχετίζονται με τη μνήμη.

Ερευνητές από το Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου του Μάαστριχτ στην Ολλανδία διαπίστωσαν ότι η καθημερινή κατανάλωση αράπικων φιστικιών βελτίωσε την απόκριση του εγκεφάλου στην ινσουλίνη σε μεγαλύτερους σε ηλικία ενήλικες.

Τα ευρήματα παρουσιάζουν ενδιαφέρον, καθώς η ινσουλίνη δεν σχετίζεται μόνο με τη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα, αλλά παίζει επίσης ρόλο σε εγκεφαλικές λειτουργίες που αφορούν τη μάθηση, τη μνήμη και την επικοινωνία μεταξύ των νευρικών κυττάρων.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Food & Function.

Τι εξέτασε η μελέτη 

Στην έρευνα συμμετείχαν 31 υγιείς άνδρες και γυναίκες ηλικίας 60 έως 75 ετών. Για 16 εβδομάδες κατανάλωναν καθημερινά 60 γραμμάρια καβουρδισμένων, ανάλατων αράπικων φιστικιών με τη φλούδα τους. Οι επιστήμονες συνέκριναν τα αποτελέσματα αυτής της περιόδου με εκείνα μιας άλλης περιόδου κατά την οποία οι ίδιοι συμμετέχοντες δεν κατανάλωναν αράπικα φιστίκια.

Το ενδιαφέρον των ερευνητών επικεντρώθηκε στην ευαισθησία του εγκεφάλου στην ινσουλίνη, η οποία μπορεί να μειώνεται με την ηλικία. Η μεταβολή αυτή έχει συσχετιστεί με τη γνωστική εξασθένηση που παρατηρείται κατά τη γήρανση. Για να καταγράψουν την εγκεφαλική απόκριση, οι επιστήμονες χορήγησαν ινσουλίνη ενδορινικά και στη συνέχεια, με ειδική τεχνική μαγνητικής τομογραφίας, μέτρησαν τις μεταβολές στη ροή του αίματος σε διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου.

Τι συνέβη στις περιοχές της μνήμης

Μετά την περίοδο κατανάλωσης των αράπικων φιστικιών, καταγράφηκε βελτιωμένη απόκριση στην ινσουλίνη σε περιοχές του δεξιού ημισφαιρίου του εγκεφάλου. Ανάμεσά τους βρίσκονταν τμήματα του ιππόκαμπου και της παραϊπποκάμπιας έλικας, περιοχές με σημαντικό ρόλο στη μνήμη και σε άλλες γνωστικές λειτουργίες. Μεταβολές παρατηρήθηκαν επίσης στη γλωσσοειδή έλικα και στην οπίσθια έλικα του προσαγωγίου.

Σε προηγούμενη μελέτη της ίδιας ερευνητικής ομάδας, η οποία δημοσιεύθηκε το 2025 στο Clinical Nutrition και αφορούσε την ίδια διατροφική παρέμβαση, οι ερευνητές είχαν καταγράψει αύξηση κατά 3,6% της συνολικής αιματικής ροής στον εγκέφαλο, αλλά και βελτίωση κατά 5,8% της λεκτικής μνήμης μετά τις 16 εβδομάδες.

Τι μπορεί να κρύβεται μέσα σε μια χούφτα φιστίκια

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η θρεπτική σύνθεση των φιστικιών μπορεί να εξηγήσει ορισμένες από αυτές τις επιδράσεις. Τα φιστίκια, όπως εξηγούν, είναι πλούσια σε ακόρεστα λιπαρά και φυτικές ίνες, ενώ προσφέρουν φυτικές πρωτεΐνες, βιταμίνες, μέταλλα και βιοδραστικές φυτικές ενώσεις.

Περιέχουν επίσης L-αργινίνη, ένα αμινοξύ που χρησιμοποιεί ο οργανισμός για την παραγωγή μονοξειδίου του αζώτου. Το τελευταίο συμμετέχει στη ρύθμιση της λειτουργίας των αιμοφόρων αγγείων και ενδέχεται να συνδέεται και με μηχανισμούς που εμπλέκονται στη μάθηση και τη μνήμη.

Η μελέτη, ωστόσο, δεν έδειξε ότι η καθημερινή κατανάλωση αράπικων φιστικιών προλαμβάνει τη νόσο Αλτσχάιμερ ή άλλες μορφές άνοιας, ούτε ότι μπορεί να ανακόψει τη γνωστική έκπτωση. Οι επιστήμονες κατέγραψαν αλλαγές σε έναν συγκεκριμένο βιολογικό μηχανισμό: την απόκριση ορισμένων εγκεφαλικών περιοχών στην ινσουλίνη.

Επομένως, χρειάζονται μεγαλύτερες έρευνες και παρακολούθηση για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, ώστε να διαπιστωθεί εάν οι συγκεκριμένες μεταβολές μεταφράζονται πράγματι σε μακροχρόνια οφέλη για τη μνήμη και τη γνωστική λειτουργία. Προς το παρόν, τα αποτελέσματα προσθέτουν επιπλέον πληροφορίες για τη σχέση διατροφής και υγείας του εγκεφάλου.

Πηγή: ygeiamou

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