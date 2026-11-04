Γρίπη των πτηνών: Κίνδυνος επανεμφάνισης στην Ελλάδα – Σε ποιες γειτονικές χώρες έχουν καταγραφεί πολλαπλά κρούσματα

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Συναγερμός έχει σημάνει στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Κεντρικής Μακεδονίας, μετά την καταγραφή μεγάλου αριθμού κρουσμάτων γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας σε πτηνοτροφεία στη Βουλγαρία. Παράλληλα στα μέσα Οκτωβρίου επιβεβαιώθηκε εστία της νόσου και σε οικόσιτη εκτροφή στην Αλβανία, ενώ καταγράφεται αύξηση του αριθμού των θετικών στη νόσο άγριων πτηνών σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Νορβηγία, Δανία, Κύπρος κ.λπ.).

Συγκεκριμένα η Διεύθυνση Κτηνιατρικής – Τμήμα Υγείας Ζώων και Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και Εφαρμογών της Κεντρικής Μακεδονίας κρούει τον κώδωνα του κίνδυνου και ανακοινώνει τα μέτρα βιοασφάλειας που πρέπει να λάβουν οι πτηνοτρόφοι, οι κυνηγοί και όλοι οι πολίτες που έχουν δεσπόζομε πτηνά κοντά στα σύνορα με τις χώρες που έχουν κρούσματα.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της αρμόδιας υπηρεσίας Κτηνιατρικής επισημαίνει ότι: «Με βάση τις πρόσφατες εξελίξεις και τις αναμενόμενες μετακινήσεις των μεταναστευτικών ειδών της άγριας ορνιθοπανίδας, είναι προφανές ότι το προσεχές διάστημα ο κίνδυνος επανεμφάνισης της γρίπης των πτηνών στη χώρα μας καθίσταται ιδιαίτερα αυξημένος. Τα τελευταία χρόνια καταγράφονται ανά την υφήλιο αυξημένα περιστατικά μετάδοσης του ιού και σε θηλαστικά (δεσποζόμενα και άγρια).».

Μάλιστα όπως αναφέρει, για την αποτροπή μόλυνσης των εκτρεφόμενων πουλερικών λόγω του αυξημένου κινδύνου κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο, είναι αναγκαία η τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων βιοασφάλειας και η συμμόρφωση με τις διατάξεις της υπ’ αρ. 258971/26-8-2008 (Β΄ 1785) Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση μέτρων βιοασφάλειας για τη γρίπη των πτηνών», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 258/10554/30-1-2017 (ΦΕΚ Β΄ 363) και 1503/50776/09-05-2017 (ΦΕΚ Β΄ 1677) υπουργικές αποφάσεις.

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η διατήρηση πουλερικών, συμπεριλαμβανομένων των οικόσιτων, σε ανοιχτούς χώρους σε περιοχές της χώρας που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 2 χιλιομέτρων από υγροβιότοπους, ποταμούς, λίμνες και κάθε είδους υδατοσυλλογές με μεγάλη συγκέντρωση υδρόβιων άγριων πτηνών. Συνεπώς, στις περιοχές αυτές δεν μπορούν να λειτουργούν εκμεταλλεύσεις πουλερικών ελεύθερης βοσκής και βιολογικής παραγωγής, με εξαίρεση εκείνες που διαθέτουν «πιλοτές», όπως αυτές ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 848/2018, ώστε να μην καθίσταται δυνατή η πρόσβαση των πουλερικών σε υπαίθριους χώρους και η άμεση ή έμμεση επαφή τους με άγρια πτηνά. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και όταν δεν είναι υποχρεωτικός ο εγκλεισμός των πουλερικών, συνιστάται η διατήρησή τους σε κλειστούς χώρους, τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Απριλίου.

Υπενθυμίζεται ότι η γρίπη των πτηνών είναι μια λοιμώδης ιογενής νόσος υποχρεωτικής δηλώσεως. Σε περιπτώσεις αυξημένης νοσηρότητας ή θνησιμότητας των πουλερικών, οι κάτοχοί τους υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα τις κτηνιατρικές αρχές για να ληφθούν τα απαραίτητα δείγματα.

Οι λοιπές υπηρεσίες και ιδιωτικοί φορείς που έρχονται σε άμεση και συχνή επαφή με άγρια πτηνά (δασικοί υπάλληλοι, κυνηγοί, ομοσπονδιακοί θηροφύλακες, ορνιθολογικές οργανώσεις, κέντρα περίθαλψης, φορείς διαχείρισης κ.λπ.), θα συμβάλλουν στην εφαρμογή του προγράμματος επιζωοτιολογικής διερεύνησης της Γρίπης των Πτηνών, ενημερώνοντας τις οικείες κτηνιατρικές αρχές σε περιπτώσεις εύρεσης νεκρών ή ημιθανών πτηνών, ζωντανών τραυματισμένων ή με συμπτώματα της ασθένειας πτηνών που ανήκουν που ανήκουν σε είδη υψηλού κινδύνου.

Σχετικό υλικό έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (https://www.minagric.gr/for-farmer-2/animal-production/genetiki-veltiosi-agrotikon-zoon/71-ptina/208-astheneiesptinon-cat/418-gripiptinon) τόσο για τα μέτρα βιοασφάλειας με έντυπο υλικό του ΥΠΑΑΤ όσο και πληροφοριακό υλικό της EFSA

Η γρίπη των πτηνών σπάνια μεταδίδεται στον άνθρωπο

Σημειώνεται ότι η γρίπη των πτηνών σπάνια μεταδίδεται στον άνθρωπο, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ωστόσο μπορεί να προκαλέσει σοβαρή νόσηση σε άτομα που έρχονται σε άμεση επαφή με μολυσμένα πτηνά ή ζώα (όπως κοτόπουλα, πάπιες, ή γαλακτοπαραγωγές αγελάδες).

Ο ιός (όπως το στέλεχος H5N1) μεταδίδεται κυρίως μέσω στενής επαφής με ζώντα ή νεκρά μολυσμένα ζώα. Δεν υπάρχει κίνδυνος από την κατανάλωση σωστά μαγειρεμένου κρέατος πουλερικών ή αυγών.

Τα συμπτώματα στον άνθρωπο εμφανίζονται συνήθως εντός 10 ημερών από την έκθεση του στο ιό και περιλαμβάνουν πυρετό (>38°C), βήχα, δύσπνοια, πνευμονία, επιπεφυκίτιδα ή γαστρεντερίτιδα.

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