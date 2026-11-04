Σοκαριστική κυβερνοεπίθεση στη Γαλλία: Χάκερ προγραμμάτισαν ψυκτικές μονάδες αίματος στους 110 βαθμούς Κελσίου

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Στόχος κυβερνοεπίθεσης στη Γαλλία έγιναν εγκαταστάσεις ψυχρής αποθήκευσης που χρησιμοποιεί η εθνική υπηρεσία αιμοδοσίας, με τους χάκερ να αλλάζουν τις ρυθμίσεις ψυκτικών μονάδων όπου φυλάσσονταν δείγματα αίματος, ώστε η θερμοκρασία να φτάσει τους 110 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της γαλλικής εβδομαδιαίας εφημερίδας «Le Canard enchaîné» την Τρίτη, οι δράστες επαναπρογραμμάτισαν τις μονάδες αποθήκευσης, οι οποίες υπό κανονικές συνθήκες λειτουργούν στους -30 βαθμούς Κελσίου, ώστε να φτάσουν τους 110 βαθμούς Κελσίου (230 βαθμούς Φαρενάιτ).

Κυβερνοεπίθεση στην εταιρεία που συντηρεί τους ψυκτικούς θαλάμους

Η επίθεση σημειώθηκε τη νύχτα από την Κυριακή προς τη Δευτέρα και, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είχε ως στόχο την εταιρεία Coolworld.

Η συγκεκριμένη εταιρεία είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση των ψυκτικών θαλάμων που χρησιμοποιεί το Γαλλικό Ίδρυμα Αίματος (EFS), μεταξύ άλλων και στην περιοχή Βουργουνδίας-Φρανς-Κοντέ (Bourgogne-Franche-Comté).

Στις εγκαταστάσεις αυτές φυλάσσονται δείγματα αίματος αιμοδοτών, για τη συντήρηση των οποίων οι μονάδες αποθήκευσης διατηρούνται κανονικά σε θερμοκρασία -30 βαθμών Κελσίου.

Πώς εντοπίστηκε η αύξηση της θερμοκρασίας

Το Γαλλικό Ίδρυμα Αίματος ανακοίνωσε ότι η ασυνήθιστη άνοδος της θερμοκρασίας εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας από τεχνικό που βρισκόταν σε υπηρεσία.

Η παρέμβασή του επέτρεψε τον έγκαιρο εντοπισμό του περιστατικού, πριν υπάρξουν λειτουργικές επιπτώσεις, σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε το γαλλικό υπουργείο Υγείας.

Το υπουργείο επιβεβαίωσε ότι η κυβερνοεπίθεση δεν είχε λειτουργικές συνέπειες, καθώς έγινε εγκαίρως αντιληπτή.

Αρχικά, το EFS είχε διευκρινίσει ότι τα δείγματα αίματος που επηρεάστηκαν φυλάσσονταν στο πλαίσιο συστήματος παρακολούθησης της υγείας που συνδέεται με τις μεταγγίσεις αίματος.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Στενή συνεργασία για τις κυβερνοεπιθέσεις σε ψυκτικές εγκαταστάσεις

Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλώνει ότι βρίσκεται σε στενή επικοινωνία με τα κράτη μέλη και τις αρμόδιες εθνικές αρχές για την αντιμετώπιση πρόσφατων κυβερνοεπιθέσεων.

Οι επιθέσεις αυτές έχουν πλήξει ψυγεία σούπερ μάρκετ σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, σύμφωνα με την αναφορά της Κομισιόν.

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