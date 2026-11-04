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04.11.2026 11:35

Πάτρα: Δολοφονική επίθεση φασιστών κατά μαθήτριας με μαχαίρια και μαχαίρια – 12 συλλήψεις

04.11.2026 11:35
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Οργανωμένη φασιστική επίθεση σε βάρος μαθήτριας, μέλους του Συντονιστικού Μαθητών Πάτρας και της ΚΝΕ, στα Ζαρουχλέικα το βράδυ της Τρίτης (3/11), καταγγέλλουν οι Οργανώσεις Αχαΐας του ΚΚΕ και της ΚΝΕ.

Σύμφωνα με την καταγγελία, στην επίθεση χρησιμοποιήθηκαν σιδερογροθιές και μαχαίρια, ενώ τραυματίστηκαν και μέλη της ΚΝΕ που έσπευσαν να υπερασπιστούν τη μαθήτρια.

Οι δύο οργανώσεις κάνουν λόγο και για προηγούμενες απόπειρες εκφοβισμού της, ενώ καλούν τον πατραϊκό λαό και τους φορείς της πόλης να καταδικάσουν την επίθεση και να απομονώσουν τις φασιστικές ομάδες.

Σύμφωνα με την αστυνομία έγιναν συνολικά σε 12 συλλήψεις, ενώ οχτώ άτομα τραυματίστηκαν κατά τη συμπλοκή και διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες

Στο πλαίσιο διερεύνησης του περιστατικού έγιναν αναζητήσεις από τους αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, της ομάδας ΔΙΑΣ και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών και εντόπισαν αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν τέσσερις κατηγορούμενοι.

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο αυτοκίνητο βρέθηκαν ένα πιστόλι Tokarev με γεμιστήρα που περιείχε πέντε φυσίγγια, ένα πλαστικό ομοίωμα σιδηρογροθιάς, μία κουκούλα τύπου full face, ένα κράνος και μικροποσότητα κάνναβης.

Παράλληλα, συνελήφθησαν τα οκτώ άτομα που είχαν διακομισθεί στο νοσοκομείο για τα αδικήματα της συμπλοκής και της επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Οι τέσσερις συλληφθέντες κατηγορούμενοι, που επέβαιναν στο αυτοκίνητο, θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών συνεχίζουν τις έρευνες για την ταυτοποίηση των άλλων εμπλεκομένων στην υπόθεση.

Αναλυτικά η καταγγελία των Οργανώσεων του ΚΚΕ και της ΚΝΕ:

Καταγγέλλουμε την οργανωμένη φασιστική – εγκληματική επίθεση με στόχο πρωτοπόρα μαθήτρια, μέλος του Συντονιστικού Μαθητών Πάτρας και μέλους της ΚΝΕ με μπράβους, σιδερογροθιές και μαχαίρια, χθες βράδυ στα Ζαρουχλέικα, αλλά και τον τραυματισμό μελών της ΚΝΕ που βρέθηκαν στο πλευρό της για να την υπερασπιστούν.

Η χθεσινοβραδινή επίθεση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια αλλεπάλληλων προσπαθειών εκφοβισμού, ακόμα και κάτω από το σπίτι της τις προηγούμενες μέρες.

Είναι γελασμένοι αν πιστεύουν ότι τέτοιες ενέργειες τρομοκρατούν το μαθητικό κίνημα και τα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ.

Ξέρουμε ότι ενοχλούνται από την πρωτοπόρα δράση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ για την οργάνωση της πάλης της νεολαίας, από τους αγώνες του μαθητικού κινήματος ενάντια στην ασφυκτική κατάσταση που αντιμετωπίζει καθημερινά, αλλά και στον αγώνα ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης και του κεφαλαίου που τσακίζει τις ζωές των λαϊκών οικογενειών.

Η επανεμφάνισή φασιστικών ομάδων έχει στόχο να τρομοκρατήσει και κάμψει την αγωνιστική στάση του οργανωμένου μαθητικού, φοιτητικού και εργατικού κινήματος.

Όση κάλυψη και να τους παρέχει το αστικό κράτος, οι μηχανισμοί του και τα κόμματα του συστήματος, οι φασίστες θα πάνε εκεί που ανήκουν, στον σκουπιδοντενεκέ της ιστορίας.

Το εργατικό κίνημα όμως έχει και τη δύναμη και την πείρα με την οργανωμένη πάλη του να τσακίσει τις ναζιστικές φασιστικές ομάδες, δυναμώνοντας τη δράση του ενάντια στο εκμεταλλευτικό σύστημα που γεννά και θρέφει το ναζισμό.

Καλούμε τον πατραϊκό λαό και τους φορείς της πόλης να απομονώσουν τους φασίστες σε κάθε σχολείο, σχολή και γειτονιά και να καταγγείλουν την προσπάθεια τρομοκράτησης των μαθητών της πόλης μας από θρασύδειλα φασιστοειδή, μαντρόσκυλα του συστήματος.

Κάτω τα χέρια από τα παιδιά μας! Δεν έχουν θέση οι φασίστες στα σχολεία τους και στις γειτονιές μας! Δεν τους αφήνουμε χώρο να σταθούν πουθενά αυτοί και οι σάπιες ιδέες τους.

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