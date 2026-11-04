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04.11.2026 11:08

«Χωριάτικο»: Στο Εφετείο οι 25 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα στη Μύκονο – Ανάμεσά τους επίορκοι αστυνομικοί (video)

04.11.2026 11:08
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Στο Εφετείο Αθηνών οδηγήθηκαν λίγο πριν τις εννιά το πρωί οι κατηγορούμενοι για τη «δίκη των 25», η οποία αφορά τη δράση κυκλώματος επίορκων αστυνομικών, διακίνησης ναρκωτικών και παροχής προστασίας σε επιχειρήσεις στη Μύκονο.

Από τη μεταγωγή απουσίαζε ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, ο οποίος είναι μεταξύ των προσώπων που κάθονται στο εδώλιο.

​Η υπόθεση έχει στον πυρήνα της έναν πρώην ανθυπαστυνόμο της Υποδιεύθυνσης Μυκόνου. Στον αξιωματικό αποδίδεται η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης (2022–2025) που εκμεταλλευόταν την πρόσβαση σε υπηρεσιακά δεδομένα για τη διακίνηση ουσιών και την εξυπηρέτηση ιδιωτών.

​Σε ό,τι αφορά τον Άγγελο Γιαννακόπουλο αντιμετωπίζει κατηγορία για δωροδοκία υπαλλήλου. Σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρεται να κατέβαλε μηνιαίως τουλάχιστον 300 ευρώ στον ανθυπαστυνόμο με αντάλλαγμα απόρρητες υπηρεσιακές πληροφορίες (στοιχεία ιδιοκτητών οχημάτων μέσω πινακίδων κ.λπ), καθώς και προειδοποιήσεις για αιφνιδιαστικούς ελέγχους της ΕΛΑΣ σε νυχτερινό κατάστημα που διαχειριζόταν στο νησί.

Παράλληλα, κατηγορείται για προσφορά 3.000 ευρώ προκειμένου να διευκολυνθεί αμοιβαία μετάθεση ώστε ο συγκεκριμένος αστυνομικός να παραμείνει στη Μύκονο.

​Το βαρύ κατηγορητήριο περιλαμβάνει επίσης αρχιφύλακες που φέρονται να συνέδραμαν στη διακίνηση ουσιών, αλλά και υπαστυνόμο της Δίωξης Ναρκωτικών Αττικής, ο οποίος κατηγορείται ότι υπεξαιρούσε αδήλωτες ποσότητες κατασχεθέντων ναρκωτικών, διοχετεύοντάς τες σε πληροφοριοδότη του για επαναπώληση στην αγορά.

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