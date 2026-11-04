ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: Ελεύθερος με περιοριστικό όρο ο 43χρονος αρχιδιαιτητής για την υπόθεση χειραγώγησης αγώνων

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Ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα αφέθηκε ο 43χρονος αρχιδιαιτητής, μετά την απολογία του στον 1ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης, για την υπόθεση χειραγώγησης ποδοσφαιρικών αγώνων τοπικού πρωταθλήματος.

Ο 43χρονος είχε συλληφθεί στο πλαίσιο της ευρύτερης αστυνομικής έρευνας για τη ΜΚΟ που υπεξαιρούσε χρήματα από δωρεές οι οποίες προορίζονταν για παιδιά με σοβαρές ασθένειες.

Θεσσαλονίκη: Τι υποστήριξε στην απολογία του ο 43χρονος αρχιδιαιτητής

Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή τόσο στη φερόμενη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων, για την οποία διώκεται, όσο και στην υπόθεση της συγκεκριμένης ΜΚΟ.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε μέσω της υπεράσπισής του, από τα στοιχεία της δικογραφίας δεν προκύπτει συμμετοχή του σε καμία τηλεφωνική συνομιλία.

Παράλληλα, δήλωσε ότι αγνοεί τους λόγους για τους οποίους το όνομά του βρέθηκε στο επίκεντρο της αστυνομικής έρευνας.

ΜΚΟ: Αύριο απολογείται ο 37χρονος ιδρυτής

Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται αύριο με την απολογία του 37χρονου ιδρυτή της ΜΚΟ, Κωνσταντίνου Φιρινίδη.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για απάτη, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, δωροδοκία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα, καθώς και για συμμορία.

Προσωρινά κρατούμενη η 35χρονη πρώην σύντροφός του – Ποιοι αφέθηκαν ελεύθεροι

Χθες, ενώπιον του ανακριτή βρέθηκε η 35χρονη πρώην σύντροφος του ιδρυτή της ΜΚΟ, Βασιλική Μανησιώτη, η οποία, μετά την απολογία της, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη.

Αντίθετα, ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν ο 32χρονος αδελφός της 35χρονης, ένας 38χρονος διοικητικός παράγοντας τοπικής ποδοσφαιρικής ομάδας και ένας 35χρονος διαιτητής.

Οι δύο τελευταίοι εμπλέκονται στο σκέλος της υπόθεσης που αφορά τη φερόμενη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων.

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