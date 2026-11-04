Ρόδος: Καπετάνιος απελευθέρωσε δελφίνι που είχε μπλεχτεί σε πετονιές (video)

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Μια συγκινητική διάσωση πραγματοποιήθηκε στη περιοχή της Αλιμιάς, κοντά στη Ρόδο, καθώς ένας καπετάνιος από τη Βέροια κατάφερε να απελευθερώσει ένα μικρό δελφίνι που είχε παγιδευτεί σε πετονιές και αλιευτικά εργαλεία.

Ο Άρης Μαρτάκης, κατά τη διάρκεια ταξιδιού με το σκάφος του, παρατήρησε δύο μικρά δελφίνια να κινούνται επίμονα στο ίδιο σημείο, σαν να προσπαθούσαν να τραβήξουν την προσοχή του.

Ο καπετάνιος και η παρέα του πλησίασαν προσεκτικά για να διαπιστώσουν τι συνέβαινε. Τότε αντιλήφθηκαν ότι το ένα από τα δύο δελφίνια είχε μπλεχτεί σε πετονιές και αλιευτικά εργαλεία, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κινηθεί ελεύθερα.

Παρά την ανησυχία για το πώς θα αντιδρούσε το παγιδευμένο ζώο, ο Άρης Μαρτάκης αποφάσισε να το βοηθήσει. Με προσεκτικές κινήσεις κατάφερε να κόψει τις πετονιές που το κρατούσαν εγκλωβισμένο, απελευθερώνοντάς το από τα αλιευτικά εργαλεία.

Δείτε το βίντεο:

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