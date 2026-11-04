Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Άρχισαν τα προχωρημένα σενάρια – Πώς ο Τραμπ μπορεί να μην ολοκληρώσει τη θητεία του

Takeaways by to pontiki AI Μετά την επικράτηση των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο, αναλυτές εξετάζουν το ενδεχόμενο πρόωρης αποχώρησης του Ντόναλντ Τραμπ από την προεδρία.

Δημοσιεύματα αναφέρουν ανησυχίες σχετικά με τη γνωστική κατάσταση του προέδρου, βασισμένες σε παρατηρήσεις επαγγελματιών ψυχικής υγείας και δημόσιες εμφανίσεις του.

Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, έχει αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό των πολιτών που θεωρούν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ στερείται της απαραίτητης πνευματικής οξύτητας.

Οι πιθανοί μηχανισμοί απομάκρυνσης από το αξίωμα περιλαμβάνουν την πίεση για παραίτηση ή την κίνηση διαδικασίας μομφής στο Κογκρέσο.

Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ενδέχεται να επιδιώξει την απομάκρυνση του προέδρου για να προωθήσει τον Τζέι Ντι Βανς στις εκλογές του 2028.

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Με το Κογκρέσο να έχει περάσει urbi et orbi στα χέρια των Δημοκρατικών, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, ο Ντόναλντ Τραμπ και η κυβέρνησή του έτοιμάζονται για δύο πολύ δύσκολα χρόνια, μέχρι τις εκλογές του 2028.

Βέβαια, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ήδη εφαρμόζει τακτική καρότου και μαστίγιου για τους Δημοκρατικούς, λέγοντας ότι είναι έτοιμος να συνεργαστεί μαζί τους αλλά και απειλώντας με βέτο. Ωστόσο, εδώ και κάποιες ώρες, ήδη ορισμένοι αναλυτές έχουν αρχίσει να εξετάζουν ακόμα και το προχωρημένο σενάριο ενδεχόμενης πρώιμης αποχώρησης του Τραμπ από τον Λευκό Οίκο, παρουσιάζοντας πιθανές εκδοχές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν την απομάκρυνσή του από την εξουσία.

Συγκεκριμένα, άρθρο του New Republic αναφέρει ότι ένα ζήτημα αφορά στις νοητικές ικανότητες του Τραμπ: ακόμα και Ρεπουμπλικάνοι διαπιστώνουν ότι ο πρόεδρος δυσκολεύεται να μιλήσει με συνοχή, κοιμάται σε δημόσιες εκδηλώσεις και το λεξιλόγιό του έχει περιοριστεί δραματικά. Επαγγελματίες της ψυχικής υγείας έχουν σημειώσει δημοσίως ότι ο Τραμπ «παρουσιάζει σημάδια γνωστικής παρακμής», μεταξύ των οποίων «δραματική μείωση της λεκτικής ευφράδειας, παράπλευρη σκέψη, περιορισμένο λεξιλόγιο, υπερβολική χρήση υπερθετικών και λέξεων-γέφυρων», «εμφανίζει επιδείνωση της κρίσης, του ελέγχου των παρορμήσεων και της κινητικής λειτουργίας (συμπεριλαμβανομένου ενός βηματισμού με ευρύ βήμα)», «ακατάστατη και ασύνδετη ομιλία», «απροσδόκητες και ξαφνικές αλλαγές πορείας σε στρατηγικά ζητήματα», «επεισόδια εμφανούς υπνηλίας κατά τη διάρκεια κρίσιμων δημόσιων εκδηλώσεων», «υπεράσπιση της χρήσης θανατηφόρας βίας εναντίον αμάχων», «ενθάρρυνση εξωδικαστικών ενεργειών από ένοπλους υποστηρικτές», «φαινομενικά καταναγκαστικές, μανιακές επικοινωνίες αργά τη νύχτα — π.χ., 150 αναρτήσεις στα κοινωνικά μέσα σε μία νύχτα — εμμονή σε υποτιθέμενους εχθρούς, ιδέες δίωξης».

Πόσο μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση; Οι New York Times ανέφεραν ότι «δεν θα ληφθεί κανένα μέτρο για την απομάκρυνση του Τραμπ από τον Λευκό Οίκο, έως ότου κάνει κάτι τόσο απειλητικό και καταστροφικό, ώστε η απομάκρυνσή του από τον Λευκό Οίκο να καταστεί αναπόφευκτη αναγκαιότητα». Κι αυτό μάλλον δεν αργεί: σύμφωνα με δημοσκόπηση της Washington Post/Ipsos, η πεποίθηση ότι ο Τραμπ στερείται ήδη της πνευματικής οξύτητας που απαιτείται για να είναι πρόεδρος έχει αυξηθεί από 43% τον Μάιο του 2023 σε 59% τον Απρίλιο του 2026. Θα έρθει μια στιγμή που το ποσοστό αποδοχής του Τραμπ θα πέσει τόσο χαμηλά, και θα καταστήσει τον Τραμπ τόσο μεγάλο εμπόδιο για τους συναδέλφους του Ρεπουμπλικάνους που κατέχουν δημόσια αξιώματα, ώστε θα κινηθούν για να τον ξεφορτωθούν.

Οι μηχανισμοί για να απαλλαγούν από τον Τραμπ είναι είτε να τον πιέσουν να παραιτηθεί, όπως έκαναν οι Ρεπουμπλικανοί με τον Ρίτσαρντ Νίξον το 1974, είτε να κινήσουν διαδικασία μομφής, όπως έχει ήδη συμβεί δύο φορές στο παρελθόν. Το πρώτο ενδεχόμενο μοιάζει αρκετά απίθανο, οπότε πιθανότατα ο μηχανισμός θα είναι η κίνηση διαδικασίας μομφής στη Βουλή των Αντιπροσώπων και η καταδίκη στο Γερουσία, και αυτή τη φορά οι απαραίτητες 67 ψήφοι στη Γερουσία θα είναι εφικτές. Μεταξύ άλλων πλεονεκτημάτων, η απομάκρυνση του Τραμπ θα επιτρέψει στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα να παρουσιάσει τον Τζέι Ντι Βανς ως υποψήφιο για την προεδρία, κάτι που αποτελεί πιθανώς την καλύτερη ευκαιρία τους να διατηρήσουν τον Λευκό Οίκο το 2028, αν και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ο Βανς να μην καταφέρει να ξεφορτωθεί τη δυσωδία του Τραμπ και να ηττηθεί, όπως συνέβη με τον Τζέραλντ Φορντ το 1976.

Πάντως, μετά την παταγώδη ήττα των εκλεκτών του Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές, αναλυτές στις ΗΠΑ κρατούν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά – ιδίως λαμβάνοντας υπόψη την τάση του προέδρου να αντιδρά σπασμωδικά όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως αυτός τα θέλει…

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