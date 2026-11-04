Ιστορικό ραντεβού με τη Ρεάλ για την ΑΕΚ στο Champions League – Για το αήττητο στο Europa League o Ολυμπιακός κόντρα στη Ρεν (videos)

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Σπουδαία μέρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς ΑΕΚ και Ολυμπιακός συνεχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι σε Champions League και Europa League αντίστοιχα με δύο σημαντικά ματς.

Μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά στη Νέα Φιλαδέλφεια, με την ΑΕΚ να υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης (19:45, Magenta Sport 2 και Mega) στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Champions League.

Λίγο νωρίτερα, στις 17:30 (Magenta Sport3) ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ρεν στο «Ροαζόν Παρκ» για την 4η αγωνιστική του Europa League και θέλει το θετικό αποτέλεσμα, για να κάνει ένα ακόμα βήμα, προς την κατάκτηση μιας θέσης στην πρώτη 8άδα της League Phase της διοργάνωσης.

Τεράστια πρόκληση για την ΑΕΚ

Βραδιά απόλυτης ευρωπαϊκής γιορτής και τεράστιας πρόκλησης ζει απόψε η ΑΕΚ, η οποία υποδέχεται στο κατάμεστο γήπεδό της τη «βασίλισσα» της Ευρώπης, Ρεάλ Μαδρίτης.

Η «Ένωση» καλείται να δώσει μια τιτάνια μάχη απέναντι σε έναν από τους κορυφαίους συλλόγους παγκοσμίως, ψάχνοντας τη μεγάλη υπέρβαση με «όπλο» την καυτή της έδρα και τον παλμό των οπαδών της.

Παρά τις δυσκολίες και την τεράστια ποιότητα που διαθέτουν οι Μαδριλένοι, οι κιτρινόμαυροι φιλοδοξούν να παρουσιάσουν το ανταγωνιστικό τους πρόσωπο.

Από την άλλη πλευρά, η Ρεάλ ταξίδεψε στην Αθήνα με στόχο το «διπλό» που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της κατάταξης

Διαιτητής: Μαουρίτσιο Μαριάνι (Ιταλία)

Οι πιθανές ενδεκάδες:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Βίντα, Μουκουντί, Πήλιος, Μάριν, Μαγέρ, Βιτάλις, Κοϊτά, Βάργκα, Γιόβιτς.

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Ζοζέ Μουρίνιο): Κουρτουά, Ντούμφρις, Μιλιτάο, Ρούντιγκερ, Κουκουρέγια, Καμαβινγκά, Βαλβέρδε, Μπέλιγχαμ, Βινίσιους, Ντιομαντέ, Μπαπέ.

Για το 4/4 στη Γαλλία ο Ολυμπιακός

Μία ιδιαίτερα απαιτητική αναμέτρηση περιμένει τον Ολυμπιακό στη Γαλλία, καθώς το απόγευμα αντιμετωπίζει τη Ρεν στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του Europa League. Οι δύο ομάδες παραμένουν αήττητες στη φετινή διοργάνωση και θέλουν να δώσουν συνέχεια στη θετική τους παρουσία.

Η ισοπαλία 2-2 απέναντι στη Γιουβέντους έφερε τη Ρεν στη 13η θέση της βαθμολογίας, ενώ ο Ολυμπιακός βρίσκεται πέμπτος, με τέσσερις βαθμούς περισσότερους. Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από τη νίκη με 1-0 επί της Σπάρτα Πράγας και ταξιδεύουν στη Γαλλία με στόχο ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα.

Η ιστορία των αναμετρήσεων δεν ευνοεί ιδιαίτερα τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει ηττηθεί στα τρία από τα τέσσερα παιχνίδια του στο Europa League απέναντι σε γαλλικούς συλλόγους. Υπάρχει, ωστόσο, ένα πρόσφατο αποτέλεσμα που προσφέρει λόγους αισιοδοξίας. Στην τελευταία του επίσκεψη στη Γαλλία για τη διοργάνωση, ο Ολυμπιακός επικράτησε της Μαρσέιγ με 1-0 στο Βελοντρόμ, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής.

Αγωνιστικά, η Ρεν ενδέχεται να στερηθεί τις υπηρεσίες του Εστεμπάν Λεπόλ, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα στον αστράγαλο. Αμφίβολη παραμένει και η συμμετοχή του βασικού τερματοφύλακα Μπρις Σαμπά, λόγω τραυματισμού στο πόδι.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

ΡΕΝ (Φρανκ Εζ): Λεμέτρ, Αΐτ Μπουντλάλ, Κρέσγουελ, Ρουό, Ρέινολντς, Σισέ, Ρονζιέ, Καμαρά, Τόμασον, Αλ Ταμαρί, Μαϊέντα.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ιμανόλ Αλγουαθίλ): Ορτέγκα, Σάλιακας, Ρέτσος, Πιρόλα (Κάρμο), Μπρούνο, Φρόιλερ, Έσε, Μαρτίνς, Τσικίνιο, Σίλβα, Γκονζάλες.

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