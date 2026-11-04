Νέες Digestive Bars Παπαδοπούλου

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Η οικογένεια των Digestive Bars Παπαδοπούλου μεγαλώνει με δύο νέες προτάσεις που συνδυάζουν απόλαυση αλλά και διατροφική αξία.

Η νέα Digestive Bar με κόκκινα φρούτα & γιαούρτι Χωρίς Προσθήκη Ζάχαρης* συνδυάζει απολαυστικά κόκκινα φρούτα με την ανάλαφρη γεύση του γιαουρτιού, τα δημητριακά ολικής άλεσης και το αγαπημένο μπισκότο Digestive Παπαδοπούλου. Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, 95 θερμίδες ανά μπάρα, αλλά και πλούσια σε φυτικές ίνες, αποτελεί την ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν ένα ελαφρύ και απολαυστικό σνακ.

Η νέα Digestive Protein Bar με φιστικοβούτυρο & σοκολάτα γάλακτος συνδυάζει την πλούσια σοκολάτα γάλακτος με το θρεπτικό φιστικοβούτυρο, δημητριακά ολικής άλεσης και το αγαπημένο μπισκότο Digestive Παπαδοπούλου. Με 20% πρωτεΐνη, προσφέρει έναν ακόμη απολαυστικό συνδυασμό για όσους αναζητούν την πρωτεΐνη στο καθημερινό τους σνακ.

Και οι δύο νέες γεύσεις είναι χωρίς συντηρητικά και χρωστικές και διατίθενται στα σούπερ μάρκετ σε πολυσυσκευασίες των πέντε μπαρών.

Από το 2011, οι Digestive Bars Παπαδοπούλου φέρνουν τα δημητριακά και το αγαπημένο μπισκότο Digestive Παπαδοπούλου στην ίδια μπάρα, ανανεώνοντας σταθερά την παρουσία τους στην κατηγορία. Με κλασικές Digestive Bars, μπάρες Χωρίς Προσθήκη Ζάχαρης, Protein και μεγαλύτερες Maxi Bars, η σειρά έχει αναπτυχθεί για να καλύπτει διαφορετικές διατροφικές ανάγκες και γευστικές προτιμήσεις.

Οι δύο νέες προσθήκες έρχονται για να δώσουν στους καταναλωτές περισσότερους λόγους να απολαμβάνουν την αγαπημένη γεύση των Digestive Bars κάθε μέρα.

*Περιέχει φυσικά σάκχαρα και γλυκαντικά.

Η Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., η οποία ιδρύθηκε το 1922 συνεχίζει στα 104 χρόνια λειτουργία της να κατέχει ξεχωριστή θέση στις καρδιές των Ελλήνων, προσφέροντας προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας. Ούσα μια πρωτοπόρος, αμιγώς ελληνική βιομηχανία τροφίμων, διαθέτει 4 εργοστάσια και 1 κέντρο Διανομής, απασχολώντας πάνω από 1.700 εργαζομένους. Δραστηριοποιείται σε 5 κατηγορίες – Μπισκότα, Ψωμί, Αλμυρά & Κράκερ, Αρτοσκευάσματα και Μπάρες Δημητριακών. Κατέχει ηγετικό μερίδιο στην αγορά των μπισκότων και των μπαρών και μια πολύ ισχυρή θέση στον τομέα του ψωμιού & των αρτοσκευασμάτων. Μετρά δεκάδες βραβεύσεις σε ελληνικές και διεθνείς εκθέσεις και τα προϊόντα της ταξιδεύουν σε περισσότερες από 50 χώρες και στις 5 ηπείρους, με αιχμή του δόρατος τα Caprice.

Με μεγάλες επενδύσεις κάθε χρόνο συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη του τόπου, παρέχοντας θέσεις εργασίας και ενισχύοντας την ελληνική οικονομία και την ανάπτυξη με κάθε δυνατό τρόπο. Παράλληλα, αποδεικνύει έμπρακτα μέσα από πρωτοβουλίες που εντάσσονται στα πλαίσια του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ότι αφουγκράζεται τα προβλήματα της κοινωνίας και προσφέρει χαμόγελα με κάθε τρόπο και σε κάθε ευκαιρία, συμβάλλοντας σε ένα καλύτερο αύριο.