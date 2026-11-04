Το Τέξας «βάφτηκε» μπλε: Με αιχμή την χριστιανική αγάπη και το κόστος ζωής ο Ταλαρίκο «πήρε» το κάστρο των Ρεπουμπλικανών 

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Σε ηλικία μόλις 37 ετών, ο Δημοκρατικός Τζέιμς Ταλαρίκο πέτυχε ένα αξιοσημείωτο κατόρθωμα κερδίζοντας τον Ρεπουμπλικάνο αντίπαλό του για τη θέση του γερουσιαστή του Τέξας και μετατοπίζοντας προς τα αριστερά αυτό το προπύργιο του αμερικανικού συντηρητισμού, το οποίο μέχρι πρότινος τασσόταν σταθερά στο στρατόπεδο του Ντόναλντ Τραμπ.

Στο Τέξας, η οικονομία του οποίου εξαρτάται από το πετρέλαιο και τη γεωργία, όπου η οπλοκατοχή είναι βαθιά ριζωμένη στην τοπική κουλτούρα και όπου ο Τραμπ είχε κερδίσει στις προεδρικές εκλογές του 2024 με 14 ποσοστιαίες μονάδες διαφορά την Κάμαλα Χάρις, οι Δημοκρατικοί δεν είχαν κερδίσει σε καμία εκλογική αναμέτρηση σε πολιτειακό επίπεδο εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια.

«Σήμερα το βράδυ νικήσαμε τον Γολιάθ», είπε ο Ταλαρίκο σπουδαστής της πρεσβυτεριανής θεολογίας, ο οποίος επικαλείται συχνά τη Βίβλο, στη διάρκεια ομιλίας του από το Όστιν, πρωτεύουσα του Τέξας. Η νίκη του επί του Κεν Πάξτον, του γενικού εισαγγελέα της πολιτείας και στενού συμμάχου του Τραμπ, ξεχωρίζει ήδη ως ένα από τα πιο σημαντικά αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών των ΗΠΑ. Ακόμη περισσότερο καθώς η Δημοκρατική Τζίνα Ινοχόσα κέρδισε την έδρα του κυβερνήτη της πολιτείας, επικρατώντας του απερχόμενου Ρεπουμπλικάνου Γκρεγκ Άμποτ.

Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, χιλιάδες ψηφοφόροι, που ήταν συγκεντρωμένοι σε θέατρο του Όστιν, ξέσπασαν σε φωνές χαράς. «Είναι μια τεράστια επιτυχία για το Τέξας, αλλά και για τις ΗΠΑ», σχολίασε η Κάθι Τζάκογουεϊ που δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυα χαράς της για το νέο αυτό, το οποίο ελπίζει να επιτρέψει «να ανακτήσουμε τον έλεγχο αυτής της εκτός ελέγχου κυβέρνησης».

«Πολιτικές αγάπης»

Η εκλογική αναμέτρηση για τη Γερουσία σε αυτή την πολιτεία, τη δεύτερη πολυπληθέστερη στις Ηνωμένες Πολιτείες, ήταν μία από αυτές που παρακολουθήθηκαν με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Αν και μια νίκη των Δημοκρατικών στο Τέξας θεωρούνταν αδιανόητη πριν λίγο καιρό, ο Τζέιμς Ταλαρίκο κατάφερε να συσπειρώσει τους ψηφοφόρους μπροστά στην ιστορική αντιδημοφιλία του Τραμπ και την έντονη δυσαρέσκεια για το κόστος ζωής και τον πόλεμο στο Ιράν.

Αυτός ο πρώην εκπαιδευτικός, που εκλέγεται στο κοινοβούλιο του Τέξας από το 2018, επικέντρωσε την προεκλογική του εκστρατεία στις οικονομικές ανισότητες και τη διαφθορά. Σύμβολο μιας νέας γενιάς Δημοκρατικών, που παρουσιάζονται ως μετριοπαθείς, επιδίωξε να προσελκύσει τους ανεξάρτητους ψηφοφόρους και όσους είχαν απογοητευθεί από τον Τραμπ. Εξάλλου ο Ταλαρίκο έθεσε τη χριστιανική του πίστη στο επίκεντρο της εκστρατείας του και επέμεινε στην ανάγκη για ενότητα, ενώ υποσχέθηκε «πολιτικές αγάπης». Ωστόσο οι συντηρητικοί χριστιανοί τού επιτέθηκαν λόγω κυρίως του γεγονότος ότι υπερασπίζεται το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση και τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Απέναντί του ο Κεν Πάξτον, ένας υπερσυντηρητικός στενός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ που προσπαθούσε να ξεπεράσει τα πολλά σκάνδαλα που συνδέονται με το πρόσωπό του. Ο 63χρονος δικηγόρος αντιμετώπισε το 2023 διαδικασία καθαίρεσης στο τοπικό κοινοβούλιο έπειτα από κατηγορίες για διαφθορά και κατάχρηση εξουσίας, τις οποίες ο ίδιος αρνείται. Επιπλέον, το διαζύγιό του, το οποίο κίνησε η σύζυγός του το 2025 επικαλούμενη «βιβλικούς λόγους», τον ενέπλεξε σε ένα σκάνδαλο μοιχείας που έλαβε μεγάλη δημοσιότητα.

Ένδειξη της σημασίας αυτής της εκλογικής αναμέτρησης: ο Τραμπ μετέβη τέσσερις φορές στο Τέξας από τις αρχές Οκτωβρίου για να στηρίξει τον Ρεπουμπλικάνο υποψήφιος. Και ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, ο Ίλον Μασκ, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει μεταφέρει την έδρα εταιρειών του στο Τέξας, δαπάνησε περισσότερα από 200 εκατ. δολάρια για να στηρίξει τον Πάξτον. Ο Ταλαρίκο φρόντισε να το τονίσει: «Μόλις αποδείξαμε ότι όλα τα χρήματα του κόσμου δεν μπορούν να συγκριθούν με τους κατοίκους του Τέξας», δήλωσε στους υποστηρικτές του.

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