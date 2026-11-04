«Σεισμική μετατόπιση»: Ο κόσμος αντιδρά στα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ

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Οι Δημοκρατικοί στις Ηνωμένες Πολιτείες σημείωσαν μια σημαντική νίκη στις ενδιάμεσες εκλογές, αναλαμβάνοντας τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, σε μια σαρωτική αποδοκιμασία κατά του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρεπουμπλικανικού Κόμματός του.

Τα αποτελέσματα παρακολουθούνται προσεκτικά εκτός ΗΠΑ, καθώς οι ξένοι ηγέτες εξετάζουν πώς η νέα πολιτική πραγματικότητα στην Ουάσιγκτον θα μπορούσε να επηρεάσει την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ – από τη σύγκρουση με το Ιράν μέχρι τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και τις εμπορικές σχέσεις.

Ο ίδιος ο Τραμπ έχει αναγνωρίσει ότι η σχέση ΗΠΑ-Ισραήλ σχετικά με το Ιράν πιθανότατα επηρέασε την κακή απόδοση του κόμματός του στις εκλογές, λέγοντας ότι οι ψηφοφόροι πιθανότατα δεν ήταν έτοιμοι «για τις βραχυπρόθεσμες συνέπειες της τιμής της βενζίνης».

Ακολουθούν οι τελευταίες αντιδράσεις από παγκόσμιους ηγέτες, καθώς η κλίμακα της δημοκρατικής νίκης συνεχίζει να αποκαλύπτεται:

Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Κριστέλ Σαλντεμόζε δήλωσε ότι τα αποτελέσματα των ΗΠΑ την άφησαν «συγκρατημένα αισιόδοξη για την Ευρώπη».

«Όχι επειδή όλα τώρα αλλάζουν προς το καλύτερο, αλλά επειδή θα μπορούσαν να ωφελήσουν την υποστήριξη προς την Ουκρανία, την πράσινη μετάβαση και τις σχέσεις με τον υπόλοιπο κόσμο», δήλωσε η Σαλντεμόζε σε μια ανάρτηση στο X.

«Αλλά η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει την πορεία της να στέκεται πιο δυνατή και να στέκεται στα δικά της πόδια. Αυτό δεν τίθεται προς συζήτηση», πρόσθεσε.

Ιράν

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλίμπαφ, ο οποίος είναι επίσης ο επικεφαλής διαπραγματευτής στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, δήλωσε ότι οι ψηφοφόροι απέρριψαν τη σύγκρουση.

«Οι Αμερικανοί είπαν ΟΧΙ στον ΠΟΛΕΜΟ και εμείς υποστηρίζουμε αυτό το μήνυμα», έγραψε ο Γκαλιμπάφ σε μια ανάρτηση στο X.

Conscience or the cost of living, Americans said NO TO WAR, and we endorse this message. If the US govt betrays their public will to serve international paymasters and blackmailers, it will learn our NO comes with a Nightmare. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) November 4, 2026

«Εάν η κυβέρνηση των ΗΠΑ προδώσει τη δημόσια θέλησή της να υπηρετήσει διεθνείς χρηματοδότες και εκβιαστές, θα μάθει ότι το ΟΧΙ μας συνοδεύεται από έναν εφιάλτη», πρόσθεσε.

Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, εν τω μεταξύ, δήλωσε ότι οι κομματικές μετατοπίσεις στην Ουάσιγκτον δεν θα αλλάξουν την «εχθρότητα» των ΗΠΑ απέναντι στην Τεχεράνη.

«Αν εξακολουθούν να υπάρχουν εκείνοι που τρέφουν έστω και την παραμικρή ελπίδα ότι η συμπεριφορά του ηγεμονικού συστήματος θα μπορούσε να αλλάξει μέσω κομματικών ή φραξιονιστικών μετατοπίσεων ή που πιστεύουν ότι η πραγματοποίηση παραχωρήσεων στις ΗΠΑ θα μπορούσε να τις πείσει να εγκαταλείψουν την εχθρότητά τους προς τον ιρανικό λαό, κάνουν μεγάλο λάθος», δήλωσε ο Χαμενεΐ σε δήλωση που κοινοποιήθηκε από τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ισραήλ

Δεν υπήρξε άμεση αντίδραση από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμμαχο του Τραμπ, του οποίου ο συνασπισμός έχασε την πλειοψηφία του στο κοινοβούλιο του Ισραήλ στις εκλογές της περασμένης εβδομάδας.

Ωστόσο, ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Γκολάν, του οποίου το κόμμα συμμετέχει σε έναν συνασπισμό που επιδιώκει να αντικαταστήσει τον Νετανιάχου, δήλωσε ότι η ψήφος των ΗΠΑ αποκαλύπτει «πόσο τοξικός έχει γίνει ο Νετανιάχου» μεταξύ των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικανών των ΗΠΑ.

Προειδοποίησε ότι εάν ο Νετανιάχου και η ακροδεξιά κυβέρνησή του παραμείνουν στην εξουσία, το Ισραήλ θα βρίσκεται «σε μια πορεία προς διεθνείς κυρώσεις, παγκόσμια απομόνωση και αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες – τον πιο σημαντικό φίλο και σύμμαχό μας».

Ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ, επίσης μέλος του συνασπισμού κατά του Νετανιάχου, δήλωσε ότι η ψήφος των ΗΠΑ ουσιαστικά απέκλεισε «κάθε πιθανότητα μιας κυβέρνησης ενότητας με επικεφαλής τον Νετανιάχου».

Ηνωμένο Βασίλειο

Ο Υπουργός Υγείας Τζέιμς Φριθ τόνισε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα διατηρήσει σταθερούς, ισχυρούς δεσμούς με την Ουάσινγκτον παρά την φαινομενική «σεισμική μετατόπιση στην εσωτερική πολιτική για τους Αμερικανούς».

«Η αλλαγή έμφασης στην εξουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι συχνή», δήλωσε ο Φριθ στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. «Αλλά ο βασικός πυλώνας της σχέσης με την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, ως τον στενότερο σύμμαχό της, είναι ακλόνητος και αμετάβλητος».

«Επομένως, δεν περιμένω να αλλάξει καθόλου τη φύση της σχέσης. Παραμένει πολύ ισχυρή», πρόσθεσε.

Γαλλία

Ο Υπουργός Οικονομικών Ρόλαντ Λεσκίρ δήλωσε ότι η Γαλλία θα περιμένει να δει αν ο Τραμπ, ο οποίος παραμένει στον έλεγχο της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ, προσαρμόσει την προσέγγισή του.

«Είτε αποφασίζει να ξεπεράσει τη διαμάχη – αναγνωρίζοντας ότι οι αλλαγές είναι απαραίτητες, ιδίως όσον αφορά τις τιμές της βενζίνης, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα τους ανθρώπους – και, θα πρόσθετα, θα μειώσει τη διεθνή του εμπλοκή, είτε δεν το κάνει», δήλωσε ο Λεσκίρ στη γαλλική τηλεόραση. «Ειλικρινά, αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να παρακολουθούμε τις επόμενες ημέρες».

Ισπανία

Ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι η σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών των ΗΠΑ ήταν ενδεικτική της «διάλυσης» της παγκόσμιας ακροδεξιάς.

«Συνέβη στη Βραζιλία. Συνέβη απλώς στις ΗΠΑ. Και σύντομα θα συμβεί και στην Ισπανία», δήλωσε ο Σάντσεθ, του οποίου η πρωθυπουργία διακυβεύεται στις πρόωρες εκλογές που προκήρυξε στις 29 Νοεμβρίου.

Ο Σάντσεθ δήλωσε ότι οι Αμερικανοί ψηφοφόροι απέρριψαν πολιτικές που «μόνο φτωχοποιούν», καθώς και μίσος, σεξισμό, άρνηση της κλιματικής αλλαγής και «τα προνόμια των ελίτ».

Ελλάδα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι οι σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας δεν θα επηρεαστούν από τα αποτελέσματα των εκλογών.

«Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις θα παραμείνουν ισχυρές», δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο στρατηγικός μας σύμμαχος και αυτό θα συνεχιστεί για μεγάλα έργα και όλες τις μεγάλες συμφωνίες. Τίποτα δεν θα επηρεαστεί από αυτό το αποτέλεσμα. Είναι προφανές ότι σεβόμαστε κάθε αποτέλεσμα. Τα συμπεράσματα είναι σαφή».

Ρωσία

Ο υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφ τόνισε την ανάγκη να περιμένουμε να έρθουν στο προσκήνιο τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών στις ΗΠΑ, αλλά σημείωσε ότι οι ηγέτες του Δημοκρατικού Κόμματος των ΗΠΑ είχαν μια «έντονα αρνητική» προσέγγιση στις σχέσεις με τη Μόσχα.

Η θέση της Ρωσίας για την Ουκρανία και την ευρύτερη εξωτερική πολιτική «δεν βασίζεται σε βραχυπρόθεσμες σκέψεις και, φυσικά, δεν εξαρτάται από τις διακυμάνσεις του πολιτικού βαρομέτρου σε άλλες χώρες», ανέφερε ο Ριάμπκοφ, σύμφωνα με ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Θα συνεχίσουμε το έργο μας σύμφωνα με τις οδηγίες του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας», πρόσθεσε.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Μόσχα ελπίζει ότι τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών των ΗΠΑ δεν θα επηρεάσουν τις «ειρηνευτικές προσπάθειες» του Τραμπ.

Κίνα

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μάο Νινγκ δήλωσε ότι το Πεκίνο θα συνεχίσει την «εποικοδομητική στρατηγική σχέση» του με τις ΗΠΑ, τονίζοντας ότι οι εκλογές στις ΗΠΑ είναι μια «εσωτερική υπόθεση».

«Η Κίνα είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για να διαφυλάξει και να εφαρμόσει τη σημαντική συναίνεση που επιτεύχθηκε από τους δύο αρχηγούς κρατών, να ενισχύσει την επικοινωνία, να διαχειριστεί σωστά τις διαφορές και να επεκτείνει τη συνεργασία, να οικοδομήσει μια εποικοδομητική στρατηγική σχέση βασισμένη στον σεβασμό και την ισότητα», δήλωσε ο Μάο σε δημοσιογράφους στο Πεκίνο.

Ιαπωνία

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου Μινόρου Κιχάρα δήλωσε ότι όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στις ΗΠΑ, «η συμμαχία Ιαπωνίας-ΗΠΑ, η οποία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας της Ιαπωνίας».

«Καθώς η διεθνής κατάσταση γίνεται ταραγμένη και ολοένα και πιο αβέβαιη, μια ισχυρή συμμαχία Ιαπωνίας-ΗΠΑ είναι απαραίτητη για τη μεγιστοποίηση των εθνικών συμφερόντων της Ιαπωνίας και για την ειρήνη και τη σταθερότητα στη διεθνή κοινότητα», δήλωσε ο Κιχάρα σε συνέντευξη Τύπου.

Νότια Αφρική

Ο Πρόεδρος Σίριλ Ραμαφόσα, ο οποίος έχει συγκρουστεί με τον Τραμπ σχετικά με την προώθηση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ διαψευσμένων ισχυρισμών για γενοκτονία των λευκών στη Νότια Αφρική, δήλωσε ότι οι εκλογές σηματοδοτούν «μια νέα εποχή στις παγκόσμιες σχέσεις».

«Έχουμε δει ότι οι Δημοκρατικοί έχουν πάρει τον έλεγχο της Γερουσίας και της Βουλής, και ο λαός της Αμερικής έχει μιλήσει», δήλωσε ο Ραμαφόσα στους δημοσιογράφους.

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