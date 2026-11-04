Εντοπίστηκαν 207 κιλά κάνναβης στο τελωνείο του «Ελ. Βενιζέλος» – Σχεδόν 1 εκατ. ευρώ η εκτιμώμενη αξία

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Περισσότερα από 207 κιλά ακατέργαστης κάνναβης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τον Αύγουστο του 2026 σε αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων στο τελωνείο του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος». Το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος από την περαιτέρω διακίνηση της ποσότητας εκτιμάται ότι θα προσέγγιζε το 1 εκατ. ευρώ όπως επισημαίνεται από την Αστυνομία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης Λαθρεμπορίου του Τελωνείου Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος», έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών.

Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν 48 χαρτοκιβώτια, τοποθετημένα σε δύο παλέτες, τα οποία περιείχαν συνολικά 207 κιλά και 466 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Από την έρευνα διακριβώθηκε ότι οι παλέτες φέρεται να είχαν μεταφερθεί αεροπορικώς από την Ταϊλάνδη, ενώ σύμφωνα με τα συνοδευτικά έγγραφα, το δηλωθέν εμπόρευμα αφορούσε ενδύματα.

Η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

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