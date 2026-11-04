«Οι πιο δύσκολες μέρες της ζωής μου»: Ο Οβόνο σπάει τη σιωπή του μετά τον θάνατο του Χεσούς ντε Μιγκέλ

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Ο Χεσούς Οβόνο, ο οποίος έκανε την απερίσκεπτη πρόκληση που οδήγησε στον θάνατο του Χεσούς ντε Μιγκέλ λίγες ώρες αργότερα, έσπασε τη σιωπή του την Τετάρτη. Ο τερματοφύλακας της Ανδόρας μοιράστηκε τη θλίψη του για τον θάνατο του επιθετικού της Τενερίφης.

Κάνοντας ένα ριψοκίνδυνο τάκλιν στον Χεσούς ντε Μιγκέλ στις τελευταίες στιγμές του αγώνα της δεύτερης κατηγορίας μεταξύ Τενερίφης και Ανδόρας, ο Χεσούς Οβόνο συγκρούστηκε βίαια με τον αντίπαλό του, ο οποίος αργότερα πέθανε στο νοσοκομείο. Δύο ημέρες μετά την τραγωδία που συγκλόνισε την Ισπανία και τον κόσμο του ποδοσφαίρου, ο τερματοφύλακας της Ισημερινής Γουινέας έσπασε τη σιωπή του αυτή την Τετάρτη.

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«Αυτές είναι οι πιο δύσκολες μέρες της ζωής μου. Δυσκολεύομαι να βρω τις λέξεις και είναι πολύ δύσκολο για μένα να κατανοήσω όλα όσα έχουν συμβεί», δήλωσε ο 25χρονος παίκτης σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ομάδα του. «Νιώθω απέραντο πόνο μετά τον θάνατο του Ιησού. Οι σκέψεις μου είναι μαζί του, με την οικογένειά του και όλους όσους τον αγαπούσαν».

«Ξέρω ότι θα υπάρχουν πολλά ερωτήματα που χρειάζονται απάντηση και θα αντιμετωπίσω ό,τι βρεθεί μπροστά μου με απόλυτο σεβασμό. Αλλά αυτή τη στιγμή, ειλικρινά, δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα άλλο παρά τον Ιησού και τον πόνο που περνάμε. Αναπαύσου εν ειρήνη, Χεσούς».

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