«Δεν με ξέρεις, δεν σε ξέρω…» – Αποστάσεις από τον Τραμπ παίρνουν οι ευρωπαίοι ακροδεξιοί

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Οι ακροδεξιοί πολιτικοί της Ευρώπης άρχισαν την Τετάρτη να παίρνουν αποστάσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ μετά τη νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ – αλλά ως επί το πλείστον απέφυγαν να επικρίνουν άμεσα τον ίδιο τον πρόεδρο.

Η… οπισθοχώρηση είναι αξιοσημείωτη, καθώς πολλοί από τους ηγέτες γιόρτασαν τους ιδεολογικούς τους δεσμούς με τον Τραμπ μετά τη νίκη του το 2024, με ορισμένους από αυτούς να επισκέπτονται την Ουάσινγκτον από τότε και να λαμβάνουν υποστήριξη από τον δισεκατομμυριούχο σύμμαχό του, Έλον Μασκ.

Ο Ζορντάν Μπαρντελά, επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού της Γαλλίας, που οι περισσότερες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι θα μπορούσε να σχηματίσει την επόμενη κυβέρνηση, είναι ένα καλό παράδειγμα της μεταστροφής.

Η δεύτερη θητεία του Τραμπ ήταν λιγότερο απομονωτική από την πρώτη του, από το 2017 έως το 2021, δήλωσε ο Μπαρντελά. «Η αμερικανική παρέμβαση στο Ιράν έχει πολύ σοβαρές συνέπειες» για τις οικονομίες σε όλο τον κόσμο, πρόσθεσε, χωρίς να αναφέρει τον Τραμπ ως πίσω από αυτήν την παρέμβαση.

Στη Γερμανία, η Άλις Βάιντελ, συμπρόεδρος του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), απέδωσε επίσης την ήττα στο Ιράν. «Ο Τραμπ είχε υποσχεθεί στους ψηφοφόρους του να μην ακολουθήσει μια παρεμβατική εξωτερική πολιτική… Αυτή η αθετημένη υπόσχεση έχει πλέον επιστρέψει για να στοιχειώσει τους Ρεπουμπλικάνους», δήλωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο T-Online.

Ο Τραμπ αναγνώρισε ότι ο πόλεμος με το Ιράν έπαιξε ρόλο στις ήττες του κόμματός του, αλλά δήλωσε ότι επιμένει στην απόφασή του.

Αβάσταχτο κόστος ζωής

Στην Ιταλία, ο Ματέο Σαλβίνι, ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος Λέγκα, το οποίο συμμετέχει στον κυβερνώντα συνασπισμό, δήλωσε ότι «το αμερικανικό αποτέλεσμα επηρεάστηκε πάνω απ’ όλα από τους πολέμους, τις διεθνείς εντάσεις και την αύξηση του κόστους ζωής, οι συνέπειες των οποίων επιβαρύνουν άμεσα τις οικογένειες».

«Η ελπίδα είναι ότι αυτή η ψήφος μπορεί να αποτελέσει μια επιτάχυνση προς το τέλος των συγκρούσεων και την επιστροφή στην ειρήνη».

Ο Ρομπέρτο ​​Βαννάτσι, Ιταλός πρώην στρατηγός που ηγείται του ακροδεξιού κόμματος Futuro Nazionale, δήλωσε ότι το αποτέλεσμα των ΗΠΑ έδειξε τους πολιτικούς κινδύνους της μη τήρησης των προεκλογικών υποσχέσεων. Ο Βαννάτσι έχει εκφράσει στο παρελθόν θαυμασμό για την εθνικιστική πολιτική του Τραμπ με το μοτίβο «Πρώτα η Αμερική», αλλά έκτοτε έχει επικρίνει τον πρόεδρο για την εξωτερική πολιτική.

«Ο Τραμπ δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες, δεν μπόρεσε να τερματίσει τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και ξεκίνησε πόλεμο εναντίον του Ιράν», δήλωσε ο Βαννάτσι στο πρακτορείο ειδήσεων ANSA, υποστηρίζοντας ότι η επακόλουθη άνοδος των τιμών της ενέργειας και η οικονομική και χρηματιστηριακή αναταραχή έπληξαν τη μεσαία τάξη των ΗΠΑ και συνέβαλαν στο αποτέλεσμα των εκλογών.

«Εκλογικό μειονέκτημα» οι δεσμοί με τον Τραμπ

Οι ακροδεξιοί ηγέτες της Ευρώπης αποστασιοποιούνται από τον Τραμπ για προφανείς λόγους καθώς θεωρούν πως οι δεσμοί μαζί του μπορεί να μετατραπούν σε πολιτικό μειονέκτημα, σύμφωνα με τον αναλυτή Μουτζτάμπα Ραχμάν, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας συμβούλων πολιτικού κινδύνου Eurasia Group. «Η αυξανόμενη αντιδημοτικότητά του, ιδίως λόγω του κόστους ζωής, κινδυνεύει να μετατρέψει αυτό που κάποτε ήταν πολιτικό πλεονέκτημα σε εκλογικό μειονέκτημα», δήλωσε στο Reuters.

Ο Ραχμάν είπε ότι οι ακροδεξιοί ηγέτες φαίνεται να θέλουν αφενός να καρπωθούν την «ιδεολογική ορμή του Τραμπισμού» χωρίς να αμαυρωθούν από το «χάος και την οικονομική αναστάτωση της προεδρίας του».

«Ο κίνδυνος είναι ότι ο Τραμπ και οι σύμμαχοί του στο MAGA, οι οποίοι βλέπουν την ακροδεξιά της Ευρώπης ως ιδεολογικούς εταίρους στον αγώνα τους ενάντια στο ευρωπαϊκό κατεστημένο, θα μπορούσαν να απαντήσουν αποσύροντας την πολιτική τους υποστήριξη ή ακόμα και στρεφόμενοι εναντίον τους», πρόσθεσε.

Ένας από τους λίγους που υποβάθμισαν την κλίμακα της ήττας των Ρεπουμπλικανών ήταν ο Νταν Ντουνγκάτσιου, αντιπρόεδρος της σκληροπυρηνικής δεξιάς Συμμαχίας για την Ενοποίηση των Ρουμάνων, ο οποίος υποστήριξε ότι οι αναφορές για τον «πολιτικό θάνατο» του Τραμπ ήταν «υπερβολικά υπερβολικές».

Πρόσθεσε, «Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν γίνεται αυτόματα ένας ανίσχυρος πρόεδρος. Αντίθετα, μεταβαίνει από μια προεδρία που υποστηρίζεται από τις Ρεπουμπλικανικές πλειοψηφίες σε μια προεδρία στην οποία η εκτελεστική εξουσία και το Κογκρέσο θα αλληλοελέγχονται πολύ πιο έντονα».

Στην Ισπανία, ο ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος Vox, Σαντιάγο Αμπασκάλ, δεν έκανε καμία προσπάθεια να μετριάσει τις αποστάσεις που θέλει να πάρει από τον Τραμπ, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι βρισκόταν «στην Ισπανία και όχι στο Μίσιγκαν».

«Δεν με νοιάζει και πολύ τι συμβαίνει σε άλλα μέρη», δήλωσε ο Αμπασκάλ, ο οποίος στο παρελθόν έχει διαφημίσει τη συμμαχία του με τον Τραμπ και το κίνημα MAGA.

Ο Ρούπερτ Λόου, ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος Restore Britain, απέδωσε επίσης στην απόφαση να επιτεθεί στο Ιράν την ήττα των Ρεπουμπλικανών, αποκαλώντας την «καταστροφικό λάθος». Πρόσθεσε: «Τι έχει πετύχει αυτός ο πόλεμος; Απολύτως τίποτα αξιόλογο». Ο Λόου, ωστόσο, δεν συμπεριέλαβε στην μακροσκελή ανάρτησή του στο Χ το όνομα του προέδρου που ξεκίνησε τον πόλεμο.

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