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04.11.2026 20:59

«Δεν μπορείς να αγοράσεις την ψήφο»: Το μήνυμα Μητσοτάκη στον Έλον Μασκ για τα 440 εκατ. δολάρια και τις εκλογές στο Τέξας

04.11.2026 20:59
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Σε μια συζήτηση που είχε ως βασικό αντικείμενο την τεχνητή νοημοσύνη, την τεχνολογική ισχύ και την ανάγκη κρατικής παρέμβασης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρήκε την ευκαιρία να στείλει και ένα μήνυμα με αποδέκτη τον Έλον Μασκ. Ο πρωθυπουργός, συνομιλώντας με τον διεθνούς φήμης φωτογράφο Platon, δεν παρέλειψε να σχολιάσει την προσπάθεια του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο να επηρεάσει την εκλογική αναμέτρηση στο Τέξας, φέρνοντας στο προσκήνιο το ζήτημα της οικονομικής ισχύος και της επιρροής της στην πολιτική.

Η αναφορά έγινε κατά τη διάρκεια των εγκαινίων της έκθεσης People Power, όταν η συζήτηση στράφηκε στον ρόλο της τεχνολογίας και ειδικότερα της τεχνητής νοημοσύνης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη θεσμικής και κρατικής ρύθμισης της AI, θέτοντας παράλληλα ένα ευρύτερο ερώτημα: πόση δύναμη μπορεί να συγκεντρώνεται στα χέρια των ανθρώπων που αναπτύσσουν τεχνολογίες με τεράστιες δυνατότητες και, κυρίως, σε ποιον λογοδοτούν;

Στο πλαίσιο αυτό, έφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την περίπτωση του Έλον Μασκ και τα εκατομμύρια δολάρια που, σύμφωνα με την αναφορά του, διέθεσε στην προσπάθεια να επηρεάσει την εκλογική μάχη στο Τέξας.

«Είναι σωστό, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο να ξοδεύει 440 εκατ. δολάρια για να επηρεάσει μία εκλογική κούρσα στο Τέξας;» διερωτήθηκε ο πρωθυπουργός, για να προσθέσει στη συνέχεια, σχολιάζοντας την έκβαση της συγκεκριμένης προσπάθειας: «Αυτό έγινε στην πραγματικότητα και δεν έπιασε. Και αυτό είναι καλό. Δεν μπορείς να αγοράσεις τις εκλογές όσο πλούσιος και να είσαι».

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ΤΕΤΑΡΤΗ 04.11.2026 21:17
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