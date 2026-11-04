ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης 1-1: Live το μεγάλο ματς για το Champions League στο «καμίνι» της Νέας Φιλαδέλφειας

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Μια ξεχωριστή ευρωπαϊκή βραδιά με έντονο παλμό και υψηλές απαιτήσεις περιμένει απόψε την ΑΕΚ, η οποία φιλοξενεί τη Ρεάλ Μαδρίτης (4/11, 19:45) στο κατάμεστο γήπεδό της, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η «Ένωση» βρίσκεται μπροστά σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της ευρωπαϊκής της πορείας, καθώς καλείται να αντιμετωπίσει έναν σύλλογο με τεράστια ιστορία και αμέτρητες διακρίσεις στη διοργάνωση. Με σύμμαχο την εντυπωσιακή ατμόσφαιρα της έδρας της και τη δυναμική στήριξη του κόσμου της, η ΑΕΚ θα επιδιώξει να κοιτάξει στα μάτια τη σπουδαία αντίπαλό της και να διεκδικήσει ένα αποτέλεσμα που θα μείνει αξέχαστο.

Live η εξέλιξη του σκορ:

1-1 η Ρεάλ με τακουνάκι του Μπέλιγχαμ

12′ γκολ η ΑΕΚ 1-0

1′ Σέντρα στο ματς

Οι ενδεκάδες

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Καϊρίνεν, Αριάγκα, Μάγιερ, Κοϊτά, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς.

Στον πάγκο είναι οι Στρακόσα, Μπαλαμώτης, Ζούμπκοφ, Μάριν, Βάργκα, Μάνταλος, Βίντα, Λυκογιάννης, Βιτάλις, Ζίνι.

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Ζοζέ Μουρίνιο): Κουρτουά, Ντούμφρις, Μιλιτάο, Ρούντιγκερ, Κουκουρέγια, Καμαβινγκά, Μπέλιγχαμ, Μπερνάντο Σίλβα, Βινίσιους, Ντιομαντέ, Εμπαπέ.

Στον πάγκο είναι οι Λούνιν, Μέστρε, Χούισεν, Βαλβέρδε, Έντρικ, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Κονατέ, Καρέρας, Έσπι, Ντίαζ, Πιτάρς, Μαρτίνεζ.

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