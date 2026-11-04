search
ΤΕΤΑΡΤΗ 04.11.2026 21:17
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.11.2026 19:48

ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης 1-1: Live το μεγάλο ματς για το Champions League στο «καμίνι» της Νέας Φιλαδέλφειας

04.11.2026 19:48
7151932

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Μια ξεχωριστή ευρωπαϊκή βραδιά με έντονο παλμό και υψηλές απαιτήσεις περιμένει απόψε την ΑΕΚ, η οποία φιλοξενεί τη Ρεάλ Μαδρίτης (4/11, 19:45) στο κατάμεστο γήπεδό της, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η «Ένωση» βρίσκεται μπροστά σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της ευρωπαϊκής της πορείας, καθώς καλείται να αντιμετωπίσει έναν σύλλογο με τεράστια ιστορία και αμέτρητες διακρίσεις στη διοργάνωση. Με σύμμαχο την εντυπωσιακή ατμόσφαιρα της έδρας της και τη δυναμική στήριξη του κόσμου της, η ΑΕΚ θα επιδιώξει να κοιτάξει στα μάτια τη σπουδαία αντίπαλό της και να διεκδικήσει ένα αποτέλεσμα που θα μείνει αξέχαστο.

Live η εξέλιξη του σκορ:

1-1 η Ρεάλ με τακουνάκι του Μπέλιγχαμ

12′ γκολ η ΑΕΚ 1-0

1′ Σέντρα στο ματς

Οι ενδεκάδες

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Καϊρίνεν, Αριάγκα, Μάγιερ, Κοϊτά, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς.

Στον πάγκο είναι οι Στρακόσα, Μπαλαμώτης, Ζούμπκοφ, Μάριν, Βάργκα, Μάνταλος, Βίντα, Λυκογιάννης, Βιτάλις, Ζίνι.

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Ζοζέ Μουρίνιο): Κουρτουά, Ντούμφρις, Μιλιτάο, Ρούντιγκερ, Κουκουρέγια, Καμαβινγκά, Μπέλιγχαμ, Μπερνάντο Σίλβα, Βινίσιους, Ντιομαντέ, Εμπαπέ.

Στον πάγκο είναι οι Λούνιν, Μέστρε, Χούισεν, Βαλβέρδε, Έντρικ, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Κονατέ, Καρέρας, Έσπι, Ντίαζ, Πιτάρς, Μαρτίνεζ.

Διαβάστε επίσης:

Σοκ στον ΠΑΟΚ: Ο Τζέντι Όσμαν υπέστη ρήξη μηνίσκου και μπαίνει στο χειρουργείο

Ιστορικό ραντεβού με τη Ρεάλ για την ΑΕΚ στο Champions League – Για το αήττητο στο Europa League o Ολυμπιακός κόντρα στη Ρεν (videos)

Basketgate: Τα «ορφανά» του Λιόλιου εκθέτουν Βρούτση – Διοικούν όπως θέλουν την ΕΟΚ, ανανεώνουν συμβάσεις, ελέγχουν τη διαιτησία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
maiami-elikoptero
ΚΟΣΜΟΣ

Μαϊάμι: Ένας νεκρός και δύο σοβαρά τραυματίες από συντριβή ελικοπτέρου στη θάλασσα (Video)

patra antofasistiki poreia – new
ΕΛΛΑΔΑ

«Θα θρηνήσουμε κι άλλον Φύσσα;»: Πολιτική θύελλα μετά τη φασιστική επίθεση – Συλλήψεις, καταγγελίες και σφοδρή σύγκρουση για τη στάση της Αστυνομίας

mitsotakis-2364
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Δεν μπορείς να αγοράσεις την ψήφο»: Το μήνυμα Μητσοτάκη στον Έλον Μασκ για τα 440 εκατ. δολάρια και τις εκλογές στο Τέξας

firinidis_manisioti
ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη με τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: Οι διάλογοι Φιρινίδη-Μανησιώτη για τα χρήματα από τους εράνους – «Έχουμε φάει τόσες χιλιάδες» (Video)

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Πρώτη δημόσια εμφάνιση Τραμπ από την… αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου μετά την ήττα – Επιμένει ότι ο πόλεμος στο Ιράν ήταν σωστή επιλογή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
o-leary-ryanair
ΚΟΣΜΟΣ

CEO της Ryanair για Έλον Μασκ: «Αυτός νομίζει ότι είμαι ηλίθιος, εγώ γνωρίζω ότι είναι ηλίθιος»

aade_0107_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί δεν «είδε» το myData τη φοροδιαφυγή στο Χωριάτικο και την Pizza Fan - Οι απαντήσεις της ΑΑΔΕ 

kriti-ekpaideutikos
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί αντιμέτωποι με χαμηλούς μισθούς και στεγαστικό αδιέξοδο – «Με 850 ευρώ πώς να ζήσεις;» (Video)

xatziparasxos giorgos
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Χατζηπαράσχος: Η ζωή του τελευταίου μεγάλου τεχνίτη του χειροποίητου φύλλου και του κανταϊφιού

milotiganites-1024×575
CUCINA POVERA

Μηλοτηγανίτες γεμιστές με μαρμελάδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 04.11.2026 21:17
maiami-elikoptero
ΚΟΣΜΟΣ

Μαϊάμι: Ένας νεκρός και δύο σοβαρά τραυματίες από συντριβή ελικοπτέρου στη θάλασσα (Video)

patra antofasistiki poreia – new
ΕΛΛΑΔΑ

«Θα θρηνήσουμε κι άλλον Φύσσα;»: Πολιτική θύελλα μετά τη φασιστική επίθεση – Συλλήψεις, καταγγελίες και σφοδρή σύγκρουση για τη στάση της Αστυνομίας

mitsotakis-2364
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Δεν μπορείς να αγοράσεις την ψήφο»: Το μήνυμα Μητσοτάκη στον Έλον Μασκ για τα 440 εκατ. δολάρια και τις εκλογές στο Τέξας

1 / 3