search
ΤΕΤΑΡΤΗ 04.11.2026 23:35
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.11.2026 21:19

Νέο σκάνδαλο διαφθοράς: Τα κονδύλια για την ανασυγκρότηση της Εύβοιας έγιναν … σκάφη

04.11.2026 21:19
evoia

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Νέο σκάνδαλο διαφθοράς με επίκεντρο την Αναπτυξιακή Εύβοιας έχει μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Alpha μέρος των κονδυλίων που διοχετευθηκαν από την αναπτυξιακή εταιρεία μετά τις φωτιές έγιναν σκάφη και άλλα είδη πολυτελείας.

Στο μικροσκόπιο έχουν μπει, συγκεκριμένα, 21 δήθεν επενδυτές, που δήλωναν την ίδια έδρα και έλαβαν χρηματοδότηση για την αγορά σκαφών αναψυχής. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι χρηματοδοτήσεις από την Αναπτυξιακή Εύβοιας άγγιξαν τις 450.000 ευρώ.

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι ορισμένοι επιχειρηματίες χρηματοδοτήθηκαν αναδρομικά για σκάφη που αγόρασαν το 2022, ενώ το πρόγραμμα άρχισε να τρέχει το 2023. Οι αιτήσεις 11 εταιρειών κόπηκαν επειδή δήλωναν την ίδια έδρα, όμως σε άλλες 21 εγκρίθηκε κανονικά η χρηματοδότηση, παρά το γεγονός ότι δήλωναν την ίδια έδρα. Σε αρκετές περιπτώσεις ακόμα και τα επιχειρηματικά σχέδια ήταν ταυτόσημα

Διαβάστε επίσης

Απάτη με τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: Οι διάλογοι Φιρινίδη-Μανησιώτη για τα χρήματα από τους εράνους – «Έχουμε φάει τόσες χιλιάδες» (Video)

«Θα θρηνήσουμε κι άλλον Φύσσα;»: Πολιτική θύελλα μετά τη φασιστική επίθεση – Συλλήψεις, καταγγελίες και σφοδρή σύγκρουση για τη στάση της Αστυνομίας

Διακόπηκε η δίκη του Στάθη Παναγιωτόπουλου για το revenge porn: «Δεν ήθελε να τη βλάψει, είχε πάθη», κατέθεσε ο αδελφός του παρουσιαστή 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsotakis platon
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στα εγκαίνια της έκθεσης «People Power»: Οι αιχμές για τον Έλον Μασκ και η απίθανη γνωριμία με τον Platon στο Νταβός (Photos/Video)

fed federal reserved trapeza usa
ΚΟΣΜΟΣ

Fed: Στον «πάγο» τα σχέδια Τραμπ για τον έλεγχο της κεντρικής τράπεζας

mitskoski 665- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Κομισιόν «τραβάει το αυτί» της κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας για τη μη χρήση της συνταγματικής ονομασίας της

hormuz_tankers_new
ΚΟΣΜΟΣ

To Ιράν ξεκαθαρίζει ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά του

ploio lng prokopiou – new
BUSINESS

Απώλεια εσόδων έως 36% φέρνουν στη Dynagas του Γιώργου Προκοπίου οι βρετανικές κυρώσεις στο ρωσικό LNG

Δείτε όλες τις ειδήσεις
o-leary-ryanair
ΚΟΣΜΟΣ

CEO της Ryanair για Έλον Μασκ: «Αυτός νομίζει ότι είμαι ηλίθιος, εγώ γνωρίζω ότι είναι ηλίθιος»

milotiganites-1024×575
CUCINA POVERA

Μηλοτηγανίτες γεμιστές με μαρμελάδα

moumouri-new
LIFESTYLE

Ευαγγελία Μουμούρη: «Είναι υπέροχο μετά τα 50 να ξεκινάς από την αρχή»

xatziparasxos giorgos
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Χατζηπαράσχος: Η ζωή του τελευταίου μεγάλου τεχνίτη του χειροποίητου φύλλου και του κανταϊφιού

aade_0107_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί δεν «είδε» το myData τη φοροδιαφυγή στο Χωριάτικο και την Pizza Fan - Οι απαντήσεις της ΑΑΔΕ 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 04.11.2026 23:30
mitsotakis platon
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στα εγκαίνια της έκθεσης «People Power»: Οι αιχμές για τον Έλον Μασκ και η απίθανη γνωριμία με τον Platon στο Νταβός (Photos/Video)

fed federal reserved trapeza usa
ΚΟΣΜΟΣ

Fed: Στον «πάγο» τα σχέδια Τραμπ για τον έλεγχο της κεντρικής τράπεζας

mitskoski 665- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Κομισιόν «τραβάει το αυτί» της κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας για τη μη χρήση της συνταγματικής ονομασίας της

1 / 3