Νέο σκάνδαλο διαφθοράς: Τα κονδύλια για την ανασυγκρότηση της Εύβοιας έγιναν … σκάφη

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Νέο σκάνδαλο διαφθοράς με επίκεντρο την Αναπτυξιακή Εύβοιας έχει μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Alpha μέρος των κονδυλίων που διοχετευθηκαν από την αναπτυξιακή εταιρεία μετά τις φωτιές έγιναν σκάφη και άλλα είδη πολυτελείας.

Στο μικροσκόπιο έχουν μπει, συγκεκριμένα, 21 δήθεν επενδυτές, που δήλωναν την ίδια έδρα και έλαβαν χρηματοδότηση για την αγορά σκαφών αναψυχής. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι χρηματοδοτήσεις από την Αναπτυξιακή Εύβοιας άγγιξαν τις 450.000 ευρώ.

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι ορισμένοι επιχειρηματίες χρηματοδοτήθηκαν αναδρομικά για σκάφη που αγόρασαν το 2022, ενώ το πρόγραμμα άρχισε να τρέχει το 2023. Οι αιτήσεις 11 εταιρειών κόπηκαν επειδή δήλωναν την ίδια έδρα, όμως σε άλλες 21 εγκρίθηκε κανονικά η χρηματοδότηση, παρά το γεγονός ότι δήλωναν την ίδια έδρα. Σε αρκετές περιπτώσεις ακόμα και τα επιχειρηματικά σχέδια ήταν ταυτόσημα.

Διαβάστε επίσης

Απάτη με τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: Οι διάλογοι Φιρινίδη-Μανησιώτη για τα χρήματα από τους εράνους – «Έχουμε φάει τόσες χιλιάδες» (Video)

«Θα θρηνήσουμε κι άλλον Φύσσα;»: Πολιτική θύελλα μετά τη φασιστική επίθεση – Συλλήψεις, καταγγελίες και σφοδρή σύγκρουση για τη στάση της Αστυνομίας

Διακόπηκε η δίκη του Στάθη Παναγιωτόπουλου για το revenge porn: «Δεν ήθελε να τη βλάψει, είχε πάθη», κατέθεσε ο αδελφός του παρουσιαστή