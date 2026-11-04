Απώλεια εσόδων έως 36% φέρνουν στη Dynagas του Γιώργου Προκοπίου οι βρετανικές κυρώσεις στο ρωσικό LNG

Takeaways by to pontiki AI Η εταιρεία Dynagas LNG Partners αντιμετωπίζει προκλήσεις στα έσοδά της λόγω των βρετανικών κυρώσεων στη θαλάσσια μεταφορά ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου που ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Δύο πλοία της εταιρείας που απασχολούνται στο έργο Yamal LNG απέφεραν το 36% των ταμειακών εσόδων της κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, καθιστώντας κρίσιμη τη συνέχιση των συμβάσεών τους.

Οι κυρώσεις επιβάλλουν την αντικατάσταση βρετανικών ναυτιλιακών και ασφαλιστικών υπηρεσιών, ενώ δημιουργούν αβεβαιότητα για τη νομική ισχύ των μακροχρόνιων ναυλώσεων και την ικανότητα της εταιρείας να εξυπηρετεί τις δανειακές της υποχρεώσεις.

Παράλληλα, οι νέες ευρωπαϊκές κυρώσεις περιπλέκουν τη δραστηριότητα της εταιρείας, καθώς δεν υπάρχει βεβαιότητα για την αποδοχή της ερμηνείας της σχετικά με τις εξαιρέσεις για προϋφιστάμενες συμβάσεις μεταφοράς φορτίων.

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Αντιμέτωπη με νέες προκλήσεις στον τομέα των εσόδων της έρχεται η Dynagas LNG Partners, συμφερόντων του εφοπλιστή Γιώργου Προκοπίου, λόγω των βρετανικών κυρώσεων που έρχονται 1η Ιανουαρίου 2027 στη θαλάσσια μεταφορά ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), καθώς δύο πλοία της εταιρείας δραστηριοποιούνται στο ρωσικό ενεργειακό έργο Yamal LNG.

Οι περιορισμοί, οι οποίοι επεκτείνονται από το νέο έτος και σε συγκεκριμένες μακροχρόνιες συμβάσεις, δημιουργούν αβεβαιότητα για την ασφαλιστική κάλυψη, την παροχή ναυτιλιακών υπηρεσιών και τη συνέχιση υφιστάμενων ναυλώσεων, με πιθανές επιπτώσεις ακόμη και στη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας, που έχει εισαχθεί στη Wall Street.

Οι ναυλώσεις των δύο πλοίων φέρνουν το 36% των εσόδων

Στο επίκεντρο βρίσκονται τα LNG carriers Yenisei River και Lena River, χωρητικότητας 155.000 κυβικών μέτρων το καθένα, τα οποία κατασκευάστηκαν το 2013 και απασχολούνται με μακροχρόνιες συμβάσεις μεταφοράς ρωσικού LNG.

Η σημασία τους για τη Dynagas είναι ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς, σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας, οι ναυλώσεις των δύο πλοίων στο Yamal LNG αντιστοιχούσαν στο 36% των ταμειακών εσόδων της κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Μάλιστα, οι συμβάσεις τους εκτείνονται έως το 2033 και το 2034 αντίστοιχα, γεγονός που καθιστά την ομαλή συνέχισή τους κρίσιμη για τις μελλοντικές ταμειακές ροές της εταιρείας.

Οι κυρώσεις από τη νέα χρονιά

Το νέο καθεστώς κυρώσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, που θεσπίστηκε τον Μάιο του 2026, περιορίζει τη συμμετοχή βρετανικών επιχειρήσεων στη θαλάσσια μεταφορά ρωσικού LNG, ακόμη και όταν τα φορτία κατευθύνονται προς τρίτες χώρες.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027, οι περιορισμοί θα επεκταθούν και σε μακροχρόνιες συμβάσεις που είχαν συναφθεί πριν από τις 17 Ιουνίου 2025, καθώς λήγει η σχετική μεταβατική εξαίρεση.

Για τη Dynagas, αυτό συνεπάγεται την ανάγκη αντικατάστασης συνεργατών που υπάγονται στη βρετανική δικαιοδοσία, όπως ασφαλιστικών εταιρειών και παρόχων ναυτιλιακών υπηρεσιών, με αντίστοιχους εκτός Ηνωμένου Βασιλείου.

Ωστόσο, το ζήτημα δεν περιορίζεται στο πρόσθετο κόστος αυτών των αλλαγών. Εάν η εξεύρεση εναλλακτικών παρόχων αποδειχθεί δύσκολη ή δαπανηρή, δεν αποκλείονται λειτουργικές διαταραχές, αυξημένα έξοδα ή ακόμη και περίοδοι ακινησίας των πλοίων.

Ναυλώσεις και δανειακές υποχρεώσεις υπό πίεση

Ακόμη μεγαλύτερη αβεβαιότητα προκαλεί το ενδεχόμενο αμφισβήτησης της δυνατότητας συνέχισης των υφιστάμενων συμβάσεων. Η Dynagas υποστηρίζει ότι οι μακροχρόνιες ναυλώσεις με τη Yamal παραμένουν νομικά δεσμευτικές, παρά τις νέες κυρώσεις. Ωστόσο, αναγνωρίζει ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί πως η ναυλώτρια εταιρεία θα υιοθετήσει την ίδια ερμηνεία.

Μια ενδεχόμενη διαφωνία θα μπορούσε να οδηγήσει σε δικαστικές διαμάχες, αδυναμία εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων ή ακόμη και πρόωρη καταγγελία των ναυλώσεων. Οι πιθανές συνέπειες επεκτείνονται και στο χρηματοοικονομικό πεδίο. Δεδομένου ότι τα δύο πλοία αποτελούν σημαντική πηγή εσόδων, οποιαδήποτε παρατεταμένη διακοπή της δραστηριότητάς τους θα μπορούσε να περιορίσει τις ταμειακές ροές της Dynagas.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, η εταιρεία ενδέχεται να αντιμετωπίσει δυσκολίες στην εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεών της και στην τήρηση των χρηματοοικονομικών όρων των δανειακών συμβάσεων, κίνδυνο που αναγνωρίζει και στις επίσημες ενημερώσεις της προς τις αμερικανικές εποπτικές αρχές.

Στο παιχνίδι των πιέσεων και η ΕΕ

Την ίδια ώρα, οι ευρωπαϊκές κυρώσεις περιπλέκουν περαιτέρω το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η Dynagas. Το 19ο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ προβλέπει την απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού LNG βάσει μακροχρόνιων συμβάσεων από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Η εταιρεία εκτιμά ότι οι μεταφορές φορτίων της Yamal προς προορισμούς εκτός ΕΕ μπορούν να καλυφθούν από την προβλεπόμενη εξαίρεση για προϋφιστάμενες συμβάσεις (Legacy Contract Derogation).

Παράλληλα, όμως, επισημαίνει ότι δεν υπάρχει βεβαιότητα πως οι αρμόδιες αρχές θα αποδεχθούν αυτή την ερμηνεία ή ότι θα εξακολουθήσουν να πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις.

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