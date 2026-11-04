«Κάηκε» ο Μασκ από τη στήριξη σε Τραμπ: «Εξαϋλώθηκαν» 120 δισ. δολάρια – Το πλήγμα στο Τέξας και τα σχέδια συγχώνευσης Tesla-SpaceX

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Αντιμέτωπος με ένα νέο πολιτικό και επιχειρηματικό περιβάλλον βρίσκεται ο Έλον Μασκ, μετά τη σαρωτική επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ και την ιστορική ανατροπή στο Τέξας. Οι μετοχές της Tesla και της SpaceX κατέγραψαν σημαντικές απώλειες στη Wall Street, με περισσότερα από 120 δισ. δολάρια να χάνονται από τη συνολική χρηματιστηριακή τους αξία, την ώρα που η αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών δημιουργεί νέα εμπόδια στα επενδυτικά σχέδια του δισεκατομμυριούχου.

Σύμφωνα με το Bloomberg, στις 20:50 το βράδυ της Τετάρτης (4/11), ώρα Ελλάδας, η μετοχή της Tesla υποχωρούσε κατά 2,4% και εκείνη της SpaceX κατά 4,9%, μετά τις νίκες των Δημοκρατικών στις εκλογές για τη θέση του κυβερνήτη και τη Γερουσία του Τέξας.

Το αποτέλεσμα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για τον Μασκ, καθώς η συγκεκριμένη πολιτεία αποτελεί τη βάση της επιχειρηματικής του αυτοκρατορίας. Εκεί βρίσκονται οι έδρες της Tesla και της SpaceX, καθώς και σημαντικές εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων, διαστημικών δραστηριοτήτων και υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Η εκλογική ανατροπή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία δεδομένης της στενής σχέσης του επιχειρηματία με τον Ντόναλντ Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Ο Μασκ διέθεσε περίπου 446 εκατ. δολάρια για την υποστήριξη Ρεπουμπλικανών υποψηφίων, ποσό που παρουσιάζεται ως το μεγαλύτερο που έχει δαπανήσει ποτέ μη υποψήφιος σε αμερικανικές εκλογές.

Ιστορική ανατροπή στο Τέξας – Η νίκη της Τζίνα Χινοχόσα

Το ισχυρότερο πολιτικό πλήγμα για τον Μασκ προήλθε από το Τέξας, όπου η Δημοκρατική Τζίνα Χινοχόσα επικράτησε του Ρεπουμπλικανού κυβερνήτη Γκρεγκ Άμποτ, τερματίζοντας μια περίοδο άνω των τριών δεκαετιών χωρίς Δημοκρατικό στην ηγεσία της πολιτείας.

Η αλλαγή αυτή ενδέχεται να επηρεάσει άμεσα τα επιχειρηματικά σχέδια του Μασκ, καθώς η Χινοχόσα είχε ταχθεί προεκλογικά κατά της ανεξέλεγκτης επέκτασης των κέντρων δεδομένων (data centers), τα οποία αποτελούν βασικό πυλώνα των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Μέχρι σήμερα, το Τέξας αποτελούσε ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη τέτοιων υποδομών, με τον Άμποτ να διατηρεί στενές σχέσεις με στελέχη του τεχνολογικού τομέα και της Wall Street.

«Το γεγονός ότι το Τέξας έγινε Δημοκρατικό δημιουργεί μια νέα πολιτική πρόκληση για τον Μασκ, ιδιαίτερα αν αναλογιστούμε πόσο πολύ έχει επενδύσει στο να καταστήσει την πολιτεία το κέντρο της επιχειρηματικής του αυτοκρατορίας», δήλωσε ο Άιβαν Φάινσεθ, επικεφαλής επενδύσεων της Tigress Financial Partners.

Ανάλογη ήταν η εκτίμηση του Σαμ Κόπελμαν, εκδότη του Hunterbrook Media, ενός μέσου ερευνητικής δημοσιογραφίας που συνδέεται με επενδυτικό κεφάλαιο αντιστάθμισης κινδύνου (hedge fund).

«Εν μέσω της αντίδρασης για τα κέντρα δεδομένων σε όλη τη χώρα, το Τέξας υποτίθεται ότι θα ήταν μια όαση τεχνητής νοημοσύνης, όπου οι άνθρωποι θα μπορούσαν να κατασκευάσουν κέντρα δεδομένων ανεξάρτητα από το τι συνέβαινε στην υπόλοιπη Αμερική», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «αυτές οι εκλογές το άλλαξαν εντελώς αυτό».

Η νέα πολιτική ηγεσία της πολιτείας θα μπορούσε να επιβάλει αυστηρότερους κανόνες για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, περιορίζοντας ορισμένα από τα πλεονεκτήματα που είχε εξασφαλίσει ο επιχειρηματίας.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Bloomberg, οι πολιτικοί αντίπαλοι του Μασκ αποκτούν πλέον μεγαλύτερη δυνατότητα να παρεμβαίνουν σε επιχειρηματικά σχέδια σε επίπεδο πολιτείας, χωρίς να χρειάζεται να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενο προεδρικό βέτο από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Τα 446 εκατ. δολάρια και η αποτυχία των υποψηφίων που στήριξε

Ο Μασκ συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους χρηματοδότες των Ρεπουμπλικανών και στους επιχειρηματίες με την πιο εμφανή πολιτική δραστηριότητα υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ.

Ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, δαπάνησε περίπου 446 εκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων σχεδόν 205 εκατομμύρια κατευθύνθηκαν σε εκλογικές αναμετρήσεις του Τέξας.

Παράλληλα, αξιοποίησε την απήχησή του στην πλατφόρμα X, όπου διαθέτει περίπου 240 εκατομμύρια ακολούθους, καλώντας τους να καταψηφίσουν τους Δημοκρατικούς.

Ωστόσο, αρκετοί από τους υποψηφίους που υποστήριξε ηττήθηκαν, μεταξύ των οποίων ο Κεν Πάξτον, στην αναμέτρηση για τη Γερουσία του Τέξας, και ο Βίβεκ Ραμασουάμι, στην εκλογική αναμέτρηση στο Οχάιο.

Ο δισεκατομμυριούχος επέλεξε να σχολιάσει τα αποτελέσματα με σαρκαστική διάθεση.

«Μάλλον τα διαστημικά λέιζερ μου, που παρεμβαίνουν στις εκλογές, δεν λειτούργησαν αυτή τη φορά», έγραψε στο X.

Σε άλλη ανάρτησή του, αναφερόμενος στις προοπτικές των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, σχολίασε ότι «τα κέντρα δεδομένων στο Διάστημα φαίνονται πλέον αρκετά ελκυστική επιλογή».

Η ανάπτυξη διαστημικών data centers αποτελεί ένα από τα φιλόδοξα σχέδιά του, αν και η υλοποίησή του αντιμετωπίζει σημαντικές τεχνολογικές προκλήσεις.

Θα αναγκαστεί ο Μασκ να εγκαταλείψει το Τέξας;

Η αλλαγή της πολιτικής ηγεσίας επαναφέρει στο προσκήνιο και το ενδεχόμενο μεταφοράς μέρους των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Μασκ σε άλλη αμερικανική πολιτεία.

Ο επιχειρηματίας εγκαταστάθηκε στο Τέξας το 2020, ενώ το 2021 μετέφερε εκεί την έδρα της Tesla, έπειτα από τις συγκρούσεις του με τις υγειονομικές αρχές της Καλιφόρνιας κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Στην απόφαση είχαν συμβάλει επίσης το υψηλό κόστος στέγασης και οι δυσκολίες μετακίνησης των εργαζομένων στην ευρύτερη περιοχή του Σαν Φρανσίσκο.

Την ίδια περίοδο, η SpaceX διέθετε ήδη σημαντικές εγκαταστάσεις κοντά στο Μπράουνσβιλ, ενισχύοντας τη στρατηγική επιλογή του Τέξας ως κεντρικής επιχειρηματικής βάσης.

Σήμερα, ωστόσο, η προοπτική αυστηρότερης ρύθμισης των δραστηριοτήτων του δημιουργεί νέα δεδομένα.

«Δεν είμαι πεπεισμένος ότι θα είναι εύκολο, από νομικής πλευράς, να σταματήσουν απλώς τις επιχειρήσεις του», δήλωσε ο Άντριου Ρόκο, στρατηγικός αναλυτής μετοχών της Zacks Investment Research.

«Ωστόσο, εάν οι Δημοκρατικοί καταφέρουν να εμποδίσουν τις φιλοδοξίες του Μασκ, θα χρειαστεί να στραφεί σε μια άλλη πολιτεία», πρόσθεσε.

Η μεταφορά επιχειρήσεων παραμένει ενδεχόμενο και όχι ειλημμένη απόφαση, δεδομένου του μεγέθους των υφιστάμενων επενδύσεων και εγκαταστάσεων.

Στο μικροσκόπιο η πιθανή συγχώνευση Tesla και SpaceX

Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας αβεβαιότητας αφορά τη σχεδιαζόμενη συγχώνευση της Tesla με τη SpaceX, η οποία έχει ενισχύσει το ενδιαφέρον των επενδυτών για τις δύο εταιρείες.

Ένας ενιαίος όμιλος θα μπορούσε να συνδυάζει την αυτοκινητοβιομηχανία, την τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική, τις δορυφορικές επικοινωνίες και τις διαστημικές δραστηριότητες.

Πρόκειται, ωστόσο, για ένα επιχειρηματικό σχέδιο που παραμένει σε διερευνητικό στάδιο και εγείρει ζητήματα ανταγωνισμού, ρυθμιστικής εποπτείας και πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων.

Η ανάληψη του ελέγχου του Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς, από τον Ιανουάριο του 2027, αναμένεται να ενισχύσει τις δυνατότητές τους να εξετάσουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Μασκ και να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση σχετικά με μια ενδεχόμενη συμφωνία.

Το Κογκρέσο δεν μπορεί από μόνο του να ακυρώσει μια συγχώνευση, ωστόσο οι κοινοβουλευτικές έρευνες και η ενισχυμένη πολιτική εποπτεία θα μπορούσαν να καθυστερήσουν τις διαδικασίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχει μεταδώσει το Bloomberg, πριν από τις εκλογές υπήρχε ήδη σχεδιασμός για ανακοίνωση ενδεχόμενης συμφωνίας εντός του πρώτου εξαμήνου του 2027, ώστε να ολοκληρωθεί όσο ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να βρίσκεται στον Λευκό Οίκο.

Η εκλογική επικράτηση των Δημοκρατικών θα μπορούσε να επιταχύνει αυτόν τον σχεδιασμό, καθώς μια συμφωνία τέτοιου μεγέθους ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με αυξημένο πολιτικό και ρυθμιστικό έλεγχο.

Η SpaceX των 1,9 τρισ. δολαρίων και οι συμβάσεις με το αμερικανικό Δημόσιο

Η SpaceX βρίσκεται πλέον μεταξύ των εταιρειών με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία παγκοσμίως, μετά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο τον Ιούνιο του 2026.

Στο κλείσιμο της Τρίτης, η αποτίμησή της ανερχόταν σε περίπου 1,9 τρισ. δολάρια, ενώ η μετοχή της είχε εμφανίσει σχετικά περιορισμένες διακυμάνσεις από την αρχική δημόσια προσφορά.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στις διαστημικές εκτοξεύσεις, στις δορυφορικές επικοινωνίες και στην τεχνητή νοημοσύνη, ενώ σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων της συνδέεται με συμβάσεις της αμερικανικής κυβέρνησης.

Οι συμφωνίες αυτές αποφέρουν στη SpaceX έσοδα δισεκατομμυρίων δολαρίων, αποτελώντας βασικό πλεονέκτημα για την ανάπτυξή της.

Ταυτόχρονα, όμως, δημιουργούν πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, καθώς η νέα κοινοβουλευτική πλειοψηφία θα έχει τη δυνατότητα να εξετάσει τις διαδικασίες ανάθεσης κρατικών συμβάσεων, αλλά και τους όρους συνεργασίας της εταιρείας με το Πεντάγωνο.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η χρήση του δορυφορικού συστήματος Starlink για στρατιωτικούς σκοπούς.

Η πρόσβαση σε στρατιωτικές εκδόσεις της υπηρεσίας έχει προκαλέσει τριβές στις σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ουκρανίας και της Ρωσίας, προσδίδοντας γεωπολιτική διάσταση στις δραστηριότητες της SpaceX.

Τα data centers και οι νέοι περιορισμοί στην τεχνητή νοημοσύνη

Οι υποδομές τεχνητής νοημοσύνης αποτελούν μία από τις σημαντικότερες επενδυτικές προτεραιότητες του Μασκ.

Τα τελευταία δύο χρόνια, το Τέξας έχει εξελιχθεί σε βασικό προορισμό για την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων, προσελκύοντας μεγάλες επενδύσεις χάρη στο ευνοϊκό επιχειρηματικό και πολιτικό περιβάλλον.

Η νίκη της Τζίνα Χινοχόσα, η οποία έχει εκφράσει αντιρρήσεις για την ανεξέλεγκτη επέκταση των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων, δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με τις μελλοντικές εγκρίσεις και τη δυνατότητα υλοποίησης νέων έργων.

Η αντίδραση στην κατασκευή data centers έχει ενισχυθεί σε διάφορες περιοχές των ΗΠΑ, κυρίως λόγω των ανησυχιών για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και την επιβάρυνση των τοπικών κοινοτήτων.

Η νέα πολιτική κατάσταση θα μπορούσε, επομένως, να επηρεάσει όχι μόνο τις εγκαταστάσεις του Μασκ, αλλά και τη συνολικότερη πορεία των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Γιατί υποχώρησαν Tesla και SpaceX ενώ η Wall Street ανέβαινε

Η πτώση των δύο εταιρειών ήταν ιδιαίτερα αισθητή, καθώς η ευρύτερη αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά κινήθηκε ανοδικά την Τετάρτη.

Οι περισσότερες από τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες της ομάδας των «Magnificent Seven» κατέγραφαν κέρδη, παρά την εκλογική επικράτηση των Δημοκρατικών.

Μέρος της αγοράς εκτιμά ότι ένα Κογκρέσο υπό δημοκρατικό έλεγχο θα μπορούσε να περιορίσει τις υπέρογκες δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απορροφούν σημαντικό τμήμα των ελεύθερων ταμειακών ροών των επιχειρήσεων.

Για την Tesla και τη SpaceX, ωστόσο, οι ανησυχίες επικεντρώνονται περισσότερο στην προσωπική πολιτική δραστηριότητα του Μασκ, στη ρυθμιστική εποπτεία και στις προοπτικές συγχώνευσής τους.

Η μετοχή της Tesla είχε ενισχυθεί κατά 34% από τα χαμηλά του τέλους Ιουλίου έως το κλείσιμο της Τρίτης, καθώς οι επενδυτές προσδοκούσαν σημαντικά οφέλη από τα σχέδια τεχνητής νοημοσύνης και την ενδεχόμενη συνένωση με τη SpaceX.

Μάλιστα, το επενδυτικό ενδιαφέρον για τη συγχώνευση είχε περιορίσει τις αρνητικές αξιολογήσεις αναλυτών για την Tesla στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 11 ετών.

Η εκλογική ανατροπή επαναφέρει, ωστόσο, τον πολιτικό κίνδυνο στο επίκεντρο της αποτίμησης των δύο εταιρειών.

Παράλληλα, οι μικρότερες κατασκευάστριες ηλεκτρικών οχημάτων Rivian και Lucid σημείωναν άνοδο, καθώς οι επενδυτές θεωρούσαν ότι ένα Κογκρέσο υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών θα μπορούσε να ευνοήσει πολιτικές στήριξης της ηλεκτροκίνησης.

Από το ράλι του 2024 στη νέα χρηματιστηριακή πίεση

Η σύνδεση των χρηματιστηριακών επιδόσεων της Tesla με τις πολιτικές εξελίξεις δεν αποτελεί νέο φαινόμενο.

Μετά την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ το 2024, η μετοχή της εταιρείας είχε ενισχυθεί περισσότερο από 90% μέσα σε λίγο περισσότερο από έναν μήνα, προσθέτοντας περίπου 570 δισ. δολάρια στη χρηματιστηριακή της αξία.

Τότε, οι επενδυτές προσδοκούσαν ότι οι στενές σχέσεις Μασκ και Τραμπ θα δημιουργούσαν ευνοϊκότερες συνθήκες για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του δισεκατομμυριούχου.

Τα κέρδη εκείνα εξανεμίστηκαν στη συνέχεια, καθώς οι σχέσεις των δύο ανδρών επιδεινώθηκαν και οι αγορές άρχισαν να εκφράζουν επιφυλάξεις για την έντονη εμπλοκή του Μασκ στο Τμήμα Κυβερνητικής Αποδοτικότητας (DOGE).

Η προηγούμενη εμπειρία ανέδειξε την ευαισθησία της αποτίμησης της Tesla στις πολιτικές επιλογές του επικεφαλής της.

Παράλληλα, οι δύο εταιρείες εξακολουθούν να δαπανούν δισεκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη προϊόντων και νέων τεχνολογιών, ενώ αρκετά από τα πιο φιλόδοξα σχέδια του Μασκ, όπως τα ρομποταξί, τα ανθρωποειδή ρομπότ και οι αποικίες στον Άρη, απέχουν ακόμη από το να αποτελέσουν σημαντικές πηγές εσόδων.

Η νέα εκλογική πραγματικότητα προσθέτει έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας σε αυτές τις επιχειρηματικές προοπτικές.

Οι Δημοκρατικοί προαναγγέλλουν έλεγχο των τεχνολογικών κολοσσών

Η ανάληψη του ελέγχου του Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς αναμένεται να ανοίξει νέο κύκλο πολιτικών αντιπαραθέσεων για την επιρροή των μεγάλων τεχνολογικών επιχειρήσεων.

Ήδη, στελέχη του κόμματος έχουν εκφράσει την πρόθεση να καλέσουν επικεφαλής εταιρειών τεχνολογίας ενώπιον κοινοβουλευτικών επιτροπών, προκειμένου να εξεταστούν οι επιχειρηματικές πρακτικές και η πολιτική τους επιρροή.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Μασκ ενδέχεται να βρεθεί στο επίκεντρο ερευνών, όχι μόνο λόγω της οικονομικής του δραστηριότητας, αλλά και εξαιτίας της χρηματοδότησης των Ρεπουμπλικανών.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής από το Τέξας, Γκρεγκ Κάζαρ, άσκησε έντονη κριτική στη σχέση της πολιτικής με τους μεγάλους χρηματοδότες της τεχνητής νοημοσύνης.

«Οι ψηφοφόροι απέρριψαν τους Ρεπουμπλικανούς εν μέρει επειδή αγοράστηκαν και πληρώθηκαν από δισεκατομμυριούχους της τεχνητής νοημοσύνης», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το βράδυ της Τρίτης.

«Οι Δημοκρατικοί πρέπει να τους θεωρούν υπόλογους αντί να εξαργυρώνουν τις επιταγές τους», πρόσθεσε.

Η τοποθέτησή του αποτυπώνει την πρόθεση ορισμένων Δημοκρατικών να ενισχύσουν τον έλεγχο της σχέσης μεταξύ πολιτικής εξουσίας, επιχειρηματικών συμφερόντων και τεχνολογικών κολοσσών.

Για τον Μασκ, η πρόκληση δεν περιορίζεται πλέον στην πτώση των μετοχών του. Η αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών στην Ουάσινγκτον και στο Τέξας δημιουργεί ένα διαφορετικό πλαίσιο για τις επενδύσεις, τις κρατικές συμβάσεις και τα σχέδια επέκτασης των επιχειρήσεών του.

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