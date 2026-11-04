Στραπάτσο Μασκ στις ενδιάμεσες εκλογές – «Επένδυσε» μισό δισ. σε «κουτσό» άλογο και βλέπει τα data centers στο Τέξας να… απομακρύνονται

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας και Ρεπουμπλικάνος μεγαλοδωρητής Έλον Μασκ ήταν από τους μεγαλύτερους χαμένους της βραδιάς των εκλογών, αφού ξόδεψε εκατοντάδες εκατομμύρια για να ενισχύσει τους υποψηφίους που δεν κατάφεραν να κερδίσουν τις εκλογές τους.

Δαπάνησε περίπου 446 εκατομμύρια δολάρια – το μεγαλύτερο ποσό που έχει ξοδέψει ποτέ ένας μη υποψήφιος σε εκλογές, συμπεριλαμβανομένων πάνω από 200 εκατομμυρίων δολαρίων σε προσπάθειες που σχετίζονται με το Τέξας. Οι υποψήφιοι που προτιμά ο Μασκ σε όλη τη χώρα «βυθίστηκαν», χάνοντας σχεδόν παντού, συμπεριλαμβανομένου του Κεν Πάξτον στην κούρσα για τη Γερουσία του Τέξας και του Βίβεκ Ραμασουάμι στην κούρσα για το Οχάιο.

Τα σχέδιά του για την κατασκευή κέντρων δεδομένων σε όλο το Τέξας είναι ιδιαίτερα αμφίβολα μετά την έκπληξη της Δημοκρατικής Τζίνα Χινοτζόσα που κέρδισε τον νυν Γκρεγκ Άμποτ στην κούρσα για τη θέση του κυβερνήτη της πολιτείας.

«Τα κέντρα δεδομένων στο διάστημα φαίνονται αρκετά ελκυστικά αυτή τη στιγμή», έγραψε ο Μασκ στο X το πρωί της Τετάρτης, βασιζόμενος στα αποτελέσματα για να ενισχύσει μια ιδέα που προσπαθεί να ακολουθήσει.

Συνέχισε γρήγορα με ένα αστείο για την παρέμβαση στις εκλογές, γράφοντας: «Υποθέτω ότι τα διαστημικά λέιζερ που παρεμβαίνουν στις εκλογές δεν λειτούργησαν αυτή τη φορά».

Guess my election-interfering space lasers didn’t work this time 🤷‍♂️ November 4, 2026

Η υιοθετημένη πατρίδα του Μασκ, το Τέξας, υπήρξε ένα δημοφιλές σημείο για κέντρα δεδομένων και κατασκευή κέντρων δεδομένων τα τελευταία δύο χρόνια, με τον Άμποτ να είναι ισχυρός σύμμαχος τόσο των ηγετών της τεχνολογίας όσο και της Wall Street.

«Εν μέσω της αντίδρασης για τα κέντρα δεδομένων σε όλη τη χώρα, το Τέξας υποτίθεται ότι θα ήταν μια όαση τεχνητής νοημοσύνης, όπου οι άνθρωποι θα μπορούσαν να κατασκευάσουν κέντρα δεδομένων ανεξάρτητα από το τι συνέβαινε στην υπόλοιπη Αμερική», δήλωσε ο Σαμ Κόπελμαν, εκδότης του Hunterbrook Media – ενός μέσου ερευνητικής δημοσιογραφίας που συνδέεται με ένα hedge fund. «Αυτές οι εκλογές το άλλαξαν εντελώς αυτό».

Με τους Δημοκρατικούς να αναλαμβάνουν τον έλεγχο του Κογκρέσου των ΗΠΑ, ο Μασκ μπορεί επίσης να αποτελέσει στόχο για ένα κόμμα που επιδιώκει να βάλει στο στόχαστρο τους CEOs της τεχνολογίας – με ορισμένους Δημοκρατικούς να πιέζουν να φέρουν CEOs τεχνολογίας ενώπιον του Κογκρέσου.

«Οι ψηφοφόροι απέρριψαν τους Ρεπουμπλικάνους εν μέρει επειδή αγοράστηκαν και πληρώθηκαν από δισεκατομμυριούχους της τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε σε ανακοίνωσή του το βράδυ της Τρίτης ο Δημοκρατικός βουλευτής Γκρεγκ Κάζαρ από το Τέξας. «Οι Δημοκρατικοί πρέπει να τους θεωρούν υπόλογους αντί να εξαργυρώνουν τις επιταγές τους».

Διαβάστε επίσης:

«Σεισμική μετατόπιση»: Ο κόσμος αντιδρά στα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ

Πώς διαμορφώθηκε η ήττα Τραμπ: Πώς οι Δημοκρατικοί ανέτρεψαν τους συσχετισμούς και πήραν Γερουσία και Βουλή – Οι πολιτείες, οι ψηφοφόροι και οι μεγάλες ανατροπές

Ο Τραμπ «κρύβεται στην ιδιωτική του κατοικία» στον Λευκό Οίκο μετά ολοκληρωτική ήττα των Ρεπουμπλικανών