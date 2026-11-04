Απάτη με τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: Οι διάλογοι Φιρινίδη-Μανησιώτη για τα χρήματα από τους εράνους – «Έχουμε φάει τόσες χιλιάδες» (Video)

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Με τις εξηγήσεις που θα δώσει ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης, ολοκληρώνεται την Πέμπτη, 5/11, ο κύκλος των απολογιών των έξι βασικών κατηγορουμένων στην υπόθεση των απατών μέσω εράνων, υπό την «ομπρέλα» της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά».
Την Τετάρτη, 4/11, πέρασε το κατώφλι του ανακριτή ο αρχιδιαιτητής που είχε συλληφθεί στο πλαίσιο της ευρύτερης αστυνομικής έρευνας για τη ΜΚΟ που υπεξαιρούσε χρήματα από δωρεές οι οποίες προορίζονταν για παιδιά με σοβαρές ασθένειες.
Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή τόσο στη φερόμενη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων, για την οποία διώκεται, όσο και στην υπόθεση της συγκεκριμένης ΜΚΟ. Μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.
Την ίδια στιγμή, στη δημοσιότητα ήρθαν συνομιλίες του επικεφαλής της ΜΚΟ με τη σύντροφό του, Βασιλική Μανησιώτη -η οποία έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση- στις οποίες συζητούν για τα χρηματικά ποσά που ξόδευαν, αλλά και για τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν τις δαπάνες τους μέσω παραστατικών.
Από τους διαλόγους προκύπτει ότι το ζευγάρι αναζητούσε τρόπους να δικαιολογήσει μέσω τιμολογίων και αποδείξεων τις αγορές και τα έξοδα που συνδέονταν με τον πολυτελή τρόπο ζωής τους. Μάλιστα, οι συνεχείς αναλήψεις από τους λογαριασμούς στους οποίους συγκεντρώνονταν τα χρήματα των εράνων είχαν ως συνέπεια να μην επαρκούν πλέον τα διαθέσιμα ποσά ούτε για να καλυφθούν απαραίτητα έξοδα.
Την ίδια ώρα, η αστυνομική έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς εξακολουθούν να επικοινωνούν με τις Αρχές και άλλοι γονείς, καταγγέλλοντας εράνους που οργανώθηκαν από τα ίδια πρόσωπα, αλλά δεν περιλαμβάνονται μέχρι στιγμής στη δικογραφία.
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