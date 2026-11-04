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04.11.2026 20:52

Απάτη με τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: Οι διάλογοι Φιρινίδη-Μανησιώτη για τα χρήματα από τους εράνους – «Έχουμε φάει τόσες χιλιάδες» (Video)

04.11.2026 20:52
firinidis_manisioti

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Με τις εξηγήσεις που θα δώσει ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης, ολοκληρώνεται την Πέμπτη, 5/11, ο κύκλος των απολογιών των έξι βασικών κατηγορουμένων στην υπόθεση των απατών μέσω εράνων, υπό την «ομπρέλα» της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά».

Την Τετάρτη, 4/11, πέρασε το κατώφλι του ανακριτή ο αρχιδιαιτητής που είχε συλληφθεί στο πλαίσιο της ευρύτερης αστυνομικής έρευνας για τη ΜΚΟ που υπεξαιρούσε χρήματα από δωρεές οι οποίες προορίζονταν για παιδιά με σοβαρές ασθένειες.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή τόσο στη φερόμενη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων, για την οποία διώκεται, όσο και στην υπόθεση της συγκεκριμένης ΜΚΟ. Μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Οι συνομιλίες-«φωτιά» Φιρινίδη-Μανησιώτη

Την ίδια στιγμή, στη δημοσιότητα ήρθαν συνομιλίες του επικεφαλής της ΜΚΟ με τη σύντροφό του, Βασιλική Μανησιώτη -η οποία έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση- στις οποίες συζητούν για τα χρηματικά ποσά που ξόδευαν, αλλά και για τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν τις δαπάνες τους μέσω παραστατικών.

Από τους διαλόγους προκύπτει ότι το ζευγάρι αναζητούσε τρόπους να δικαιολογήσει μέσω τιμολογίων και αποδείξεων τις αγορές και τα έξοδα που συνδέονταν με τον πολυτελή τρόπο ζωής τους. Μάλιστα, οι συνεχείς αναλήψεις από τους λογαριασμούς στους οποίους συγκεντρώνονταν τα χρήματα των εράνων είχαν ως συνέπεια να μην επαρκούν πλέον τα διαθέσιμα ποσά ούτε για να καλυφθούν απαραίτητα έξοδα.

Συνομιλία 1

  • Φιρινίδης: Θα τα πάρεις εσύ όλα αυτά αν και τα, τα έχω κόψει εγώ αποδείξεις. Δηλαδή τώρα θα φορολογηθώ.
  • Μανησιώτη: Βρε αγάπη μου.
  • Φιρινίδης: Ε, δεν πειράζει. Πάρτα.
  • Μανησιώτη: Βρε αγάπη μου, τι μου λες τώρα; Έλα.
  • Φιρινίδης: Τουλάχιστον δεν τα χάσαμε.

Συνομιλία 2

  • Φιρινίδης: Εντάξει θα έρθεις αύριο ρε αγάπη μου τώρα.
  • Μανησιώτη: Καλά οκ. Οπότε εμείς για το συνολικό ποσό, ποιο είναι το συνολικό ποσό, θα πούμε στον κόσμο ότι σε δύο μέρες θα το ενημερώσουμε. Απλά να πούμε τη μαμά πόσο είναι τώρα. Εντάξει;
  • Φιρινίδης: Τώρα δεν έχω καταλάβει τι είναι δικό μας τι δεν είναι. Της π… γίνεται.
  • Μανησιώτη: Ε εντάξει θα στα πω εγώ όλα. Απλά.

Συνομιλία 3

  • Μανησιώτη: Έχω πάθει σοκ. Έχω να σου πω κάτι έχουμε φάει τόσες χιλιάδες μέσα σε λίγες ημέρες. Δηλαδή εντάξει, ας ηρεμήσουμε λίγο, ας ηρεμήσουμε λίγο. Εγώ πραγματικά δεν ξαναξοδεύω τίποτα, τίποτα, τίποτα. Πήγα έδωσα και 500 ευρώ για τις θεραπείες, το μετάνιωσα, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει πιαστεί η καρδιά μου.
  • Φιρινίδης: Ρε, σου έστειλα 6 χιλιάρικα στο Revolut . Ή όχι;
  • Μανησιώτη: Δύο, ένα, δύο. Δύο, δύο, ένα. Οκ κάτσε να σε πληρώσω μια προκαταβολή τώρα εσένα και…

Συνομιλία 4

  • Μανησιώτη: Αγάπη μου τράβηξες καθόλου λεφτά;
  • Φιρινίδης: Όχι.
  • Μανησιώτη: Εννοώ αυτές τις ημέρες να μην ψάχνω τις κινήσεις.
  • Φιρινίδης: Όχι δεν τράβηξα ρε. Έχω πόσες μέρες. Πάρα πολλές.
  • Μανησιώτη: Έφαγα εγώ, έφαγα εγώ 10 χιλιάρικα;
  • Φιρινίδης: Πόσα;
  • Μανησιώτη: Μόνο 5 έχει μέσα. Καλά λοιπόν, θα μιλήσω να δω αν μπορώ να το πληρώσω το τιμολόγιο.

Την ίδια ώρα, η αστυνομική έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς εξακολουθούν να επικοινωνούν με τις Αρχές και άλλοι γονείς, καταγγέλλοντας εράνους που οργανώθηκαν από τα ίδια πρόσωπα, αλλά δεν περιλαμβάνονται μέχρι στιγμής στη δικογραφία.

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