Γλυφάδα: Το βίντεο από την «πρόβα» του 46χρονου υπαξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού πριν πυρπολήσει το σπίτι της πρώην συντρόφου του

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Εκτός Πολεμικού Ναυτικού τέθηκε ο 46χρονος αρχικελευστής, ο οποίος κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του στο Ναυτοδικείο, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για εμπρηστικές επιθέσεις σε βάρος πρώην συντρόφων του και ενός άνδρα στη Γλυφάδα και το Νέο Ηράκλειο. Η απομάκρυνσή του από το Πολεμικό Ναυτικό έγινε με εντολή του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Ο 46χρονος οδηγήθηκε το Σάββατο, 31/10, στο Ναυτοδικείο, ενώ είχε προηγηθεί η σύλληψή του το μεσημέρι της Παρασκευής, 30/10, στη Λευκάδα.

Το Live News έφερε στο «φως» βιντεοληπτικό υλικό από τις κινήσεις του πρώην υπαξιωματικού, οι οποίες καταδεικνύουν ότι είχε προετοιμάσει με προσοχή τις επιθέσεις της 29ης Οκτωβρίου.

Πριν πυρπολήσει το διαμέρισμα της πρώην συντρόφου του στη Γλυφάδα, είχε πραγματοποιήσει ελέγχους στην πολυκατοικία, αλλά και δοκιμές προκειμένου να διαπιστώσει πώς αντιδρούσαν οι ένοικοι και πόσο χρόνο θα χρειαζόταν για να απομακρυνθεί από το σημείο.

Οι κινήσεις στην πολυκατοικία και το σχέδιο διαφυγής

Βίντεο από τις 24 Οκτωβρίου, πέντε ημέρες πριν από τον εμπρησμό στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου στη Γλυφάδα, τον καταγράφει να εισέρχεται στην πολυκατοικία και να κατευθύνεται στο υπόγειο, όπου ελέγχει τα σημεία στα οποία βρίσκονταν εγκατεστημένες κάμερες ασφαλείας.

Στις 28 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από την επίθεση, πραγματοποίησε την τελική δοκιμή του σχεδίου του. Συγκεκριμένα, τοποθέτησε μια χαρτοπετσέτα στον ανιχνευτή πυρασφάλειας, προκαλώντας την ενεργοποίηση του συναγερμού της πολυκατοικίας. Με αυτόν τον τρόπο επιχείρησε να υπολογίσει πόσο χρόνο θα είχε στη διάθεσή του για να διαφύγει.

Εκείνη την περίοδο εξακολουθούσε να διαμένει στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, με τη συγκατάθεση του πατέρα της πρώην συντρόφου του, μέχρι να εξασφαλίσει νέα κατοικία και να μετακομίσει.

Το Live News εξασφάλισε, μάλιστα, και χειρόγραφο σχεδιάγραμμα, στο οποίο ο 46χρονος είχε αποτυπώσει αναλυτικά, βήμα προς βήμα, τις κινήσεις που σκόπευε να ακολουθήσει κατά την εκτέλεση των επιθέσεων.

Το βράδυ της 29ης Οκτωβρίου, έχοντας καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, μπήκε στο διαμέρισμα, έβαλε φωτιά και αποχώρησε από το σημείο. Στη συνέχεια κινήθηκε προς άλλο σημείο της Γλυφάδας και έπειτα στο Νέο Ηράκλειο, όπου πυρπόλησε τα οχήματα δύο ακόμη πρώην συντρόφων του και ενός άνδρα.

Σε βάρος του 46χρονου είχαν κατατεθεί τέσσερις μηνύσεις για ενδοοικογενειακή βία μέσα στην τελευταία διετία. Παρά τις καταγγελίες, ο ίδιος παρέμενε ελεύθερος μέχρι τις πρόσφατες εμπρηστικές επιθέσεις, μετά τις οποίες οι Αρχές τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν.

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