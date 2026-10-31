Σε διαθεσιμότητα με εντολή Δένδια ο αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού για τους εμπρησμούς κατά πρώην συντρόφων του στη Γλυφάδα

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Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ζήτησε από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη να τεθεί άμεσα σε διαθεσιμότητα ο Επικελευστής ΠΝ, ο οποίος συνελήφθη στη Λευκάδα για την υπόθεση των εμπρηστικών επιθέσεων σε κατοικίες και οχήματα στη Γλυφάδα.

Η απόφαση έρχεται μετά τη σύλληψη του 46χρονου υπαξιωματικού, ο οποίος είχε ταυτοποιηθεί από τις αστυνομικές Αρχές ως ο φερόμενος δράστης δύο εμπρηστικών επιθέσεων που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης στη Γλυφάδα, με στόχο δύο πρώην συντρόφους του.

Οι δύο επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν με διαφορά περίπου 15 λεπτών, προκαλώντας την κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. Ο 46χρονος αναζητούνταν από τις Αρχές, καθώς είχε προηγηθεί η ταυτοποίησή του ως βασικού υπόπτου, μέχρι τον εντοπισμό και τη σύλληψή του στη Λευκάδα.

Το πρώτο περιστατικό καταγράφηκε λίγο μετά τις 02:20, σε διαμέρισμα επί της οδού Βουλγαροκτόνου, στην Άνω Γλυφάδα, όπου διαμένει η πρώτη πρώην σύντροφός του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της αστυνομικής έρευνας, ο άνδρας φέρεται να εισήλθε στο διαμέρισμα χρησιμοποιώντας δικά του κλειδιά, αφού προηγουμένως είχε καλύψει την κάμερα ασφαλείας με πανί.

Φορώντας κουκούλα και μάσκα για να αποκρύψει τα χαρακτηριστικά του, φέρεται να περιέλουσε τον χώρο με βενζίνη και να έβαλε φωτιά, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε τοποθετήσει και εκρηκτικό μηχανισμό. Παράλληλα, από το περιβάλλον της γυναίκας είχε αναφερθεί ότι οι ανιχνευτές πυρασφάλειας είχαν καλυφθεί με ταινία.

Περίπου στις 02:35, ο 46χρονος φέρεται να μετέβη στην οδό Νυμφών, στο κέντρο της Γλυφάδας, όπου πυρπόλησε το αυτοκίνητο της δεύτερης πρώην συντρόφου του, καθώς και το όχημα του 51χρονου συντρόφου της.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας των αρμόδιων Αρχών, ενώ η απόφαση για τη θέση του συλληφθέντος σε διαθεσιμότητα αποτελεί την άμεση διοικητική εξέλιξη από την πλευρά του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

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