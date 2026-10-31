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31.10.2026 10:21

Κέρκυρα: Σοβαρός τραυματισμός μοτοσικλετιστή από πυροβολισμό με σκάγια για κυνήγι

31.10.2026 10:21
karabina_pixabay
αρχείου pixabay

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Τον τραυματισμό ενός 28χρονου οδηγού δικύκλου από σκάγια, πιθανότατα κυνηγετικού όπλου, διερευνούν οι αστυνομικές αρχές στην Κέρκυρα, μετά από περιστατικό που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή των Βαρυπατάδων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο 28χρονος κινούνταν με τη μοτοσυκλέτα του σε ορεινό σημείο της περιοχής, όταν δέχθηκε σκάγια στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο μάτι. Παράλληλα, αναμένεται να διενεργηθεί ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να αξιολογηθεί η φύση και η έκταση του τραυματισμού.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον νεαρό και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, προκειμένου να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με την εκδοχή του κυνηγετικού ατυχήματος να βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας. Η συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί πεδίο κυνηγετικής δραστηριότητας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η κυνηγετική περίοδος.

Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τη διαλεύκανση των συνθηκών του περιστατικού και τον εντοπισμό του υπευθύνου βρίσκονται σε εξέλιξη.

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