Κλειστός από τις 12 το μεσημέρι ο σταθμός «Σύνταγμα» του Μετρό

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Κλειστός θα παραμείνει από τις 12 το μεσημέρι σήμερα, Σάββατο (31/10), ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα», με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, οι συρμοί θα διέρχονται από τον σταθμό χωρίς να πραγματοποιούν στάση, μέχρι νεότερης ενημέρωσης.
Στην ανακοίνωση δεν διευκρινίζεται ο λόγος για τον οποίο δόθηκε η εντολή να κλείσει ο σταθμός.
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