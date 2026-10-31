Κονγκό: Ξεπέρασαν τους 5.000 οι θάνατοι από Έμπολα – Ανησυχία για εξάπλωση του ιού σε ολόκληρη την Αφρική

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Οι θάνατοι από την επιδημία του ιού Έμπολα στο Κονγκό ξεπέρασαν τους 5.000, καθώς η χώρα παλεύει με την ασταμάτητη εξάπλωση της νόσου, ενώ κρούσματα καταγράφονται και σε άλλες αφρικανικές χώρες, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα κυβερνητικά στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα το Σάββατο (31/10).

Στοιχεία από το Υπουργείο Υγείας του Κονγκό έδειξαν ότι η νόσος έχει στοιχίσει τη ζωή σε 5.026 ανθρώπους, σε σύνολο 10.351 μολυσμένων, με το ποσοστό θνητότητας να αγγίζει το 50%. Η ραγδαία αυτή αύξηση προκαλεί ανησυχία στους ειδικούς σχετικά με την ικανότητα των αρχών να περιορίσουν τον φονικό ιό.

Η τρέχουσα επιδημία, η οποία προκαλείται από τον ιό Bundibugyo, εκδηλώθηκε στα μέσα Μαΐου, αιφνιδιάζοντας τις Αρχές, οι οποίες έκτοτε καταβάλλουν προσπάθειες για την αντιμετώπισή της.

Πρόκειται ήδη για τη δεύτερη πιο φονική επιδημία Έμπολα στην ιστορία, μετά από εκείνη που διήρκεσε δύο χρόνια (2014-2016) στη Δυτική Αφρική και στοίχισε τη ζωή σε 11.000 ανθρώπους σε διάφορες χώρες.

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