Θεσμική κρίση στην Πολωνία: Ο Ναβρότσκι συγκαλεί τα κόμματα για να βρουν διέξοδο – Υπό αστυνομική κατάληψη το Συνταγματικό Δικαστήριο (Video)

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Ο πρόεδρος της Πολωνίας θα δεχθεί σήμερα τους εκπροσώπους των κομμάτων της πλειοψηφίας και της αντιπολίτευσης για να επιχειρήσουν να βρουν μια διέξοδο στην πολιτική και θεσμική κρίση, η οποία έλαβε χθες, Παρασκευή, δραματική τροπή με την επέμβαση της αστυνομίας στο Συνταγματικό Δικαστήριο στη Βαρσοβία.

Επείγουσες διαβουλεύσεις υπό τον πρόεδρο

«Εξαιτίας της απειλής για την εσωτερική ασφάλεια της Δημοκρατίας της Πολωνίας, συγκαλώ σήμερα επείγουσες διαβουλεύσεις με τη συμμετοχή αντιπροσώπων των κοινοβουλευτικών δυνάμεων», δήλωσε ο Κάρολ Ναβρότσκι σε ανακοίνωση την οποία ανέγνωσε νωρίς σήμερα το πρωί μπροστά στο Συνταγματικό Δικαστήριο ο προσωπάρχης του, ο Πάβελ Σερφερνάκερ.

Το πολωνικό Συνταγματικό Δικαστήριο, για το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούσε πως είναι υπερβολικά εξαρτημένο από την πολιτική εξουσία, ήταν στο κέντρο ενός μπρα-ντε-φερ ανάμεσα στις Βρυξέλλες και τους εθνικιστές του PiS (Δίκαιο και Δικαιοσύνη) στη διάρκεια των κυβερνητικών θητειών τους (2015-2023).

Η σύγκρουση για τους διορισμούς στο Συνταγματικό Δικαστήριο

Μετά το 2015, η κυβέρνηση του PiS έχει διορίσει σ’ αυτό δικαστές με φανερή πολιτική στράτευση, τους οποίους δεν αναγνωρίζουν ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε ο νυν επικεφαλής της κυβέρνησης, ο κεντροδεξιός Ντόναλντ Τουσκ.

Μετά την επιστροφή του στην εξουσία το 2023, ο Τουσκ, πρώην επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, υποσχέθηκε να διευθετήσει την κρίση – χωρίς επιτυχία μέχρι τώρα, αφού οι διορισμοί στο Συνταγματικό Δικαστήριο, στους οποίους προχώρησαν η κυβέρνησή του και η Δίαιτα, η κάτω βουλή του πολωνικού κοινοβουλίου, δεν επικυρώθηκαν από τον αρχηγό του κράτους, ο οποίος εμποδίζει τη διαδικασία.

Αστυνομική επέμβαση και κλιμάκωση της κρίσης

Τα γεγονότα επιταχύνθηκαν αιφνιδίως χθες, Παρασκευή: ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας αναπτύχθηκαν στο χώρο του δικαστηρίου για να εμποδίσουν την πρόσβαση σ’ αυτό, ο υπουργός Δικαιοσύνης -ο οποίος είναι επίσης γενικός εισαγγελέας- ζήτησε την άρση της ασυλίας του προέδρου του, ο οποίος έχει διοριστεί από το PiS, και μια δικαστής, που διορίσθηκε τελευταία από την πλειοψηφία, ανακοίνωσε πως αναλαμβάνει προσωρινά την προεδρία του δικαστηρίου.

Conflict over Poland’s Constitutional Tribunal escalates in Warsaw: judge suspends its leadership and president cuts short Africa trip



A de facto power struggle has erupted within one of Poland’s most important state institutions in Warsaw today. For now, the outcome of this… pic.twitter.com/tvTEAzKFLh — NEXTA (@nexta_tv) October 30, 2026

«Η αποκατάσταση του κράτους δικαίου αποτελεί καθήκον μας», τόνισε ο Ντόναλντ Τουσκ. «Έπειτα από δεκαετίες παρανομίας υπό το PiS, είναι μια διαδικασία δύσκολη, μερικές φορές οδυνηρή, η οποία απαιτεί αποφασιστική δράση. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος».

Ο Ναβρότσκι επέστρεψε εσπευσμένα στη Βαρσοβία

Η ανάπτυξη των δυνάμεων της τάξης πραγματοποιήθηκε ενώ ο Ναβρότσκι βρισκόταν μέσα σε αεροπλάνο με προορισμό τη Σενεγάλη όπου επρόκειτο να παρευρεθεί στην έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων.

Αμέσως ματαίωσε το ταξίδι του, έκανε μεταβολή και μετέβη το βράδυ στο δικαστήριο.

Ο πρώην πυγμάχος κατάφερε με δυσκολία να μπει μέσα σ’ αυτό, αφού έσπρωξε δικαστές που επιχείρησαν να τον εμποδίσουν, σύμφωνα με τηλεοπτικές εικόνες. Αναχώρησε από εκεί αργά μέσα στη νύχτα.

Επεισόδια και συλλήψεις

Η κατάσταση έξω από το Συνταγματικό Δικαστήριο έγινε ιδιαίτερα τεταμένη, με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και μονάδες αντιμετώπισης ταραχών να αναπτύσσονται γύρω από το συγκρότημα.

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε μετά από ενημέρωση της Άννας Κόρβιν-Πιοτρόφσκα προς τις αστυνομικές αρχές για πιθανές απειλές κατά της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας δικαστών και εργαζομένων, καθώς και για κίνδυνο διατάραξης της δημόσιας τάξης.

🇵🇱 Na Polônia, a polícia não responde ao presidente Karol Nawrocki, mas ao governo do primeiro-ministro Donald Tusk, por meio do Ministério do Interior.



Foi essa polícia que cercou o Tribunal Constitucional nesta noite e deteve três manifestantes que defendiam a cúpula afastada… pic.twitter.com/KjHLwhixmc — No Front Militar (@noFrontMilitar) October 30, 2026

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι οι δυνάμεις της εισήλθαν στον εξωτερικό χώρο του συγκροτήματος, αλλά όχι στο εσωτερικό των κτιρίων, με αποστολή την προστασία των παρευρισκομένων και την αποκατάσταση της τάξης.

Έξω από το Δικαστήριο είχαν συγκεντρωθεί υποστηρικτές του αντιπολιτευόμενου κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS), που εδώ και εβδομάδες πραγματοποιούν κινητοποιήσεις υπέρ των δικαστών οι οποίοι διορίστηκαν κατά την περίοδο διακυβέρνησής του.

🇵🇱 Thousands of Poles are now gathered in front of the Constitutional Tribunal building in Warsaw, which has been occupied by police sent by Donald Tusk's government.



Opposition figures are describing Tusk's actions as an attempted coup. pic.twitter.com/NcqYhJeeCl — Europa.com (@europa) October 30, 2026

Κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων σημειώθηκαν επεισόδια, με ορισμένους συγκεντρωμένους να επιχειρούν να περάσουν τα αστυνομικά εμπόδια, ενώ καταγράφηκαν και ρίψεις αντικειμένων εναντίον των αστυνομικών.

Τρεις άνθρωποι συνελήφθησαν, σύμφωνα με τις αρχές, καθώς πέρασαν τον φράχτη και εισήλθαν στον χώρο του Δικαστηρίου.

Ορισμένοι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα κατά του πρωθυπουργού, μεταξύ των οποίων «Τουσκ, προδότη», ενώ άλλοι προσεύχονταν κρατώντας κομποσκοίνια και θρησκευτικές εικόνες.

Στις κινητοποιήσεις συμμετείχε και ο ηγέτης του PiS, Γιάροσλαβ Κατσίνσκι, ο οποίος επιχείρησε να εισέλθει στο συγκρότημα.

Ο Κατσίνσκι κατηγόρησε την κυβέρνηση για απόπειρα «πραξικοπήματος» και για μετατροπή της Πολωνίας σε «αστυνομικό κράτος», ζητώντας την παρέμβαση του προέδρου της Δημοκρατίας.

«Πρόκειται για πραξικόπημα του πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ. Καταστρατηγεί τα συνταγματικά μας δικαιώματα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας από τους διαδηλωτές, ο Τόμας Ζαλέσκι.

Τουσκ: «Η αποκατάσταση του κράτους δικαίου είναι καθήκον μας»

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ υπερασπίστηκε τις προσπάθειες αλλαγών στη Δικαιοσύνη, παρουσιάζοντάς τες ως αναγκαίο βήμα για την αποκατάσταση της ανεξαρτησίας των θεσμών.

«Η αποκατάσταση του κράτους δικαίου είναι καθήκον μας», έγραψε στην πλατφόρμα X.

«Έπειτα από χρόνια ανομίας υπό το PiS, αυτή είναι μια διαδικασία δύσκολη, μερικές φορές επώδυνη, που απαιτεί αποφασιστική δράση. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος», πρόσθεσε.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η ηγεσία του Συνταγματικού Δικαστηρίου εμποδίζει συστηματικά την ανάληψη καθηκόντων από δικαστές που έχουν εκλεγεί από το Κοινοβούλιο, παρατείνοντας το θεσμικό αδιέξοδο.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης και γενικός εισαγγελέας, Βάλντεμαρ Ζούρεκ, κατηγόρησε τον Σβιεντσκόφσκι ότι έχει μετατρέψει το Δικαστήριο σε «προσωπικό του φέουδο», παρεμποδίζοντας την ομαλή λειτουργία του.

Μιλώντας στο POLITICO, ο Ζούρεκ υποστήριξε ότι η πρωτοβουλία της Κόρβιν-Πιοτρόφσκα ήταν απόφαση νόμιμα εκλεγμένης δικαστή και ότι η κυβέρνηση δεν είχε εμπλοκή στη λήψη της.

«Και τώρα μίλησαν οι δικαστές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι έχει υποβάλει αιτήματα για την άρση της ασυλίας του Σβιεντσκόφσκι και του αντιπροέδρου του, Μπαρτλομιέι Σοχάνσκι, προκειμένου να καταστεί δυνατή η άσκηση ποινικών διώξεων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για πέντε αιτήματα που συνοδεύονται από 50 τόμους δικογραφίας.

Οι καταγγελίες συνδέονται με την παρεμπόδιση της συμμετοχής των νεοεκλεγέντων δικαστών στη λειτουργία του Συνταγματικού Δικαστηρίου.

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