Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 54χρονης που κρατούσε 39 ζώα σε μονοκατοικία

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Χειροπέδες σε 54χρονη ημεδαπή για παραβίαση της Νομοθεσίας που αφορά στην ευζωία των ζώων, πέρασαν αστυνομικοί στην ανατολική Θεσσαλονίκη.
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας διαπιστώθηκε ότι η γυναίκα διατηρούσε (39) ζώα συντροφιάς σε μονοκατοικία της ανατολικής Θεσσαλονίκης, χωρίς να τηρεί τους κανόνες ευζωίας.
Σημειώνεται ότι, δεν επέτρεψε την είσοδο των αρμόδιων ελεγκτικών Αρχών στην οικία της. Σε βάρος της θα βεβαιωθούν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.
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