Σκέρτσος: «Σπάει η πεποίθηση ότι κάποιοι είναι υπεράνω νόμων»

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Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος απαντά στο ερώτημα «τι κάνετε τόσα χρόνια απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα», χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα τη διαχείριση των παραλιών και τις μισθώσεις δημόσιου χώρου.

Αφορμή στάθηκαν οι πρόσφατες αποκαλύψεις για κυκλώματα οργανωμένου εγκλήματος, που, όπως σημειώνει, επαναφέρουν το ερώτημα πώς σπάει η πεποίθηση ορισμένων ότι μπορούν να λειτουργούν υπεράνω νόμων και κανόνων, αλλά και η αντίληψη μέρους της κοινωνίας ότι τα κυκλώματα αυτά είναι ανίκητα. Η απάντηση, κατά τον ίδιο, βρίσκεται στους συνεχείς ελέγχους, στις αυστηρές κυρώσεις και στις θεσμικές, οργανωτικές και τεχνολογικές αλλαγές, που κλείνουν τις διόδους της αυθαιρεσίας.

Ο κ. Σκέρτσος λέει ότι η κυβέρνηση έδωσε αυτή τη μάχη από το 2023, ξεκινώντας από τη Μύκονο, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το ξήλωμα των αυθαίρετων κατασκευών του Principote στον Πάνορμο. Όπως αναφέρει, η παρέμβαση έγινε απέναντι σε ισχυρά συμφέροντα και σε μια βαθιά ριζωμένη αντίληψη ότι μια ολόκληρη παραλία μπορεί να μετατρέπεται σε ιδιωτικό προνόμιο και ότι το χρήμα και οι διασυνδέσεις μπορούν να παραμερίζουν το δικαίωμα του πολίτη να φτάνει ελεύθερα στη θάλασσα.

Η παρέμβαση, σημειώνει, είχε συνέχεια: Το 2024, μαζί με τον τότε υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και σημερινό αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, άλλαξαν οι κανόνες διαχείρισης των παραλιών σε όλη τη χώρα. Συγκεκριμένα:

Η διενέργεια των δημοπρασιών μεταφέρθηκε από τους δήμους στις Κτηματικές Υπηρεσίες του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, υπό τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας.

Καθιερώθηκαν ηλεκτρονικές δημοπρασίες, με κοινούς κανόνες και μεγαλύτερη διαφάνεια, περιορίζοντας τα περιθώρια τοπικών διευθετήσεων.

Κατοχυρώθηκε ότι τουλάχιστον το 50% της παραλίας πρέπει να παραμένει ελεύθερο.

Μέσω της εφαρμογής MyCoast, οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν τα όρια των παραχωρήσεων και να καταγγέλλουν παραβάσεις από το κινητό τους.

Ο απολογισμός της περιόδου 2024-2026 αποτυπώνει, σύμφωνα με τον υπουργό, αποτελέσματα σε τρία επίπεδα:

Διαφάνεια στη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας: 12.730 συμβάσεις παραχώρησης στο νέο πλαίσιο, με ψηφιακές διαδικασίες δημοπράτησης και δυνατότητα δημόσιου ελέγχου.

Οικονομικό όφελος για το Δημόσιο και τις τοπικές κοινωνίες: συνολικό οικονομικό αντάλλαγμα παραχωρήσεων 62,3 εκατ. ευρώ, ενώ καταλογίστηκαν 49,7 εκατ. ευρώ από μέτρα προστασίας απέναντι σε παραβάσεις.

Προστασία του κοινόχρηστου χώρου: 5.852 μέτρα προστασίας για παραβάσεις που αφορούν έκταση άνω των 2 εκατ. τετραγωνικών μέτρων, ενώ περισσότερες από 66.800 καταγγελίες μέσω του MyCoast έδωσαν στις υπηρεσίες ένα πρόσθετο εργαλείο εντοπισμού της αυθαιρεσίας.

Ο κ. Σκέρτσος παραδέχεται ότι υπάρχουν ακόμη εκκρεμείς καταγγελίες που πρέπει να εξεταστούν και έλεγχοι που πρέπει να ολοκληρωθούν, τονίζοντας ότι η ευθύνη της κυβέρνησης είναι να συνεχίσει «με συνέπεια και λογοδοσία».

Καταλήγοντας, σημειώνει ότι κάθε ελεύθερη παραλία, κάθε παράνομη κατασκευή που απομακρύνεται και κάθε διαφανής διαγωνισμός που ολοκληρώνεται προστατεύει ταυτόχρονα τον πολίτη, τον νόμιμο επαγγελματία και το περιβάλλον, καθώς η δημόσια περιουσία ανήκει σε όλους και η μάχη της νομιμότητας δίνεται κάθε μέρα, «με αποφάσεις, κανόνες και μετρήσιμα αποτελέσματα».

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