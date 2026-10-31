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31.10.2026 13:56

Γκάφα επί σκηνής: Η Κατερίνα Λιόλιου κουτούλησε τον Σάκη Ρουβά την ώρα που χόρευαν (Video)

31.10.2026 13:56
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Ένα μικρό «ατύχημα» συνέβη στην πρεμιέρα της Κατερίνας Λιόλιου και του Σάκη Ρουβά, καθώς ενώ χόρευαν στην πίστα, η τραγουδίστρια κουτούλησε τον συνεργάτη της.

Οι δύο καλλιτέχνες ξεκίνησαν τις εμφανίσεις τους το βράδυ της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου στο νυχτερινό κέντρο Enastron και, όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε θαμώνας στο TikTok, ενώ δοκίμαζαν διαφορετικές φιγούρες και η Κατερίνα Λιόλιου πέρασε ανάμεσα από τα πόδια του Σάκη Ρουβά, όταν σηκώθηκε τον κουτούλησε στο πρόσωπό.

@irenouken @Katerina Lioliou x @Sakis Rouvas 🤝 #sakisrouvas #lioliou ♬ original sound – iren

Η ίδια ξέσπασε σε γέλια, αντιμετωπίζοντας με χιούμορ το απρόοπτο, ωστόσο δεν σταμάτησε να χορεύει, όπως και ο τραγουδιστής. Έπειτα, έπιασαν ξανά τα μικρόφωνά τους και ξεκίνησαν και πάλι το τραγούδι.

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