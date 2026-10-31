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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

31.10.2026 14:23

ΣΥΡΙΖΑ κατά Τσίπρα: «Δεν σκοπεύουμε να ρίξουμε το επίπεδο – Ευχόμαστε να ήταν γλωσσικό ατόπημα»

31.10.2026 14:23
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Πυρά κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Παναγιωτόπουλος, με αφορμή με μια ατάκα που φέρεται να είπε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ από την Ηλιούπολη, όπου βρέθηκε την Παρασκευή.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος υποστηρίζει πως ο κ. Τσίπρας ανέφερε τα εξής απαξιωτικά κατά του ΣΥΡΙΖΑ: «το διακύβευμα δεν είναι να κρατήσουν την κρατική χρηματοδότηση και κάποια βουλευτικά έδρανα κάποιοι».

Ο εκπρόσωπος της Κουμουνδούρου «διαβάζει» επίσης πως η ατάκα του Τσίπρα για «σκουριασμένα μυαλά και σκουριασμένες ταμπέλες» απευθύνονταν στον ΣΥΡΙΖΑ.

Με αφορμή τα παραπάνω, ζητά από τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ να ανασκευάσει, ευχόμενος πως επρόκειτο για γλωσσικό ατόπημα.

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