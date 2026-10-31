ΣΥΡΙΖΑ κατά Τσίπρα: «Δεν σκοπεύουμε να ρίξουμε το επίπεδο – Ευχόμαστε να ήταν γλωσσικό ατόπημα»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Πυρά κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Παναγιωτόπουλος, με αφορμή με μια ατάκα που φέρεται να είπε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ από την Ηλιούπολη, όπου βρέθηκε την Παρασκευή.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος υποστηρίζει πως ο κ. Τσίπρας ανέφερε τα εξής απαξιωτικά κατά του ΣΥΡΙΖΑ: «το διακύβευμα δεν είναι να κρατήσουν την κρατική χρηματοδότηση και κάποια βουλευτικά έδρανα κάποιοι».

Ο εκπρόσωπος της Κουμουνδούρου «διαβάζει» επίσης πως η ατάκα του Τσίπρα για «σκουριασμένα μυαλά και σκουριασμένες ταμπέλες» απευθύνονταν στον ΣΥΡΙΖΑ.

Με αφορμή τα παραπάνω, ζητά από τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ να ανασκευάσει, ευχόμενος πως επρόκειτο για γλωσσικό ατόπημα.

Διαβάστε επίσης:

Χάρης Δούκας: «Οι συμμορίες χαλκού είναι απόστημα που πρέπει να σπάσει, φτάσαμε να έχουμε νεκρούς και βλάβες μισού εκατομμυρίου» (Video)

Σκέρτσος: «Σπάει η πεποίθηση ότι κάποιοι είναι υπεράνω νόμων»

Νίκη Κεραμέως: «Ξεκίνησαν οι πληρωμές δεδουλευμένων στους εργαζομένους της Pizza Fan»