Έλον Μασκ: Ξόδεψε $446 εκατ. για τις Ενδιάμεσες Εκλογές στις ΗΠΑ – Σε ποιους κατευθύνθηκε το εξωπραγματικό ποσό

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Ο Έλον Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος επί Γης, έχει διοχετεύσει 445,77 εκατ. δολάρια για τις Ενδιάμεσες Εκλογές στις ΗΠΑ, όπως αποκαλύπτει ο Guardian.

Τα χρήματα πηγαίνουν σε πολιτικές επιτροπές δράσης (PAC) και ομάδες που υποστηρίζουν τους Ρεπουμπλικάνους από το 2025, σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής των ΗΠΑ της 29ης Οκτωβρίου. Οι συνεισφορές αυτές τον έχουν καταστήσει τον πιο εξέχοντα χρηματοδότη των Ρεπουμπλικάνων και τον μεγαλύτερο πολιτικό δωρητή σε έναν μόνο εκλογικό κύκλο στη σύγχρονη ιστορία των ΗΠΑ.

Οι δαπάνες του Μασκ αποτελούν ένα εντυπωσιακό παράδειγμα της πολιτικής επιρροής του διευθύνοντος συμβούλου της SpaceX και της Tesla, καθώς επιδιώκει να βοηθήσει την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να διατηρήσει τον έλεγχο του Κογκρέσου στις επικείμενες ενδιάμεσες εκλογές, αν και οι τρέχουσες δημοσκοπήσεις προβλέπουν ότι οι Δημοκρατικοί θα εξασφαλίσουν την πλειοψηφία. Οι συνεισφορές αυτές επισκιάζουν τις προσπάθειες μεγάλων δωρητών όπως ο Τζορτζ Σόρος ή ο Μάικλ Μπλούμπεργκ, δημιουργώντας ένα νέο προηγούμενο για τον τρόπο με τον οποίο οι πλούσιοι και οι ισχυροί προσπαθούν να διαμορφώσουν την πολιτική.

Σημειώνεται ότι ο μεγιστάνας είχε δηλώσει ότι θα σταματούσε να πραγματοποιεί πολιτικές δωρεές μεγάλης κλίμακας, αφού είχε διαθέσει σχεδόν 300 εκατ. δολάρια για την προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ για τις προεδρικές εκλογές του 2024. Τα στοιχεία της FEC από τότε δείχνουν ότι όχι μόνο επανήλθε στη χρηματοδότηση εκστρατειών, αλλά και ότι οι δαπάνες του αυξήθηκαν δραματικά καθώς πλησίαζε η ημέρα των εκλογών, σημειώνοντας αύξηση περίπου 200 εκατ. δολαρίων τους δύο τελευταίους μήνες της προεκλογικής εκστρατείας.

Οι «Super PAC»

Τα χρήματα του Μασκ έχουν διοχετευθεί κυρίως σε διάφορες «Super PAC» που υποστηρίζουν τους Ρεπουμπλικάνους, με τη μεγαλύτερη συνεισφορά του, ύψους 216 εκατομμυρίων δολαρίων, να κατευθύνεται προς τη δική του «America PAC». Η εν λόγω ομάδα έχει στοχεύσει 43 εκλογικές αναμετρήσεις για τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία σε ολόκληρη την Αμερική, κατακλύζοντας τους ψηφοφόρους με τηλεοπτικές διαφημίσεις, ψηφιακές διαφημίσεις, μηνύματα κειμένου και αλληλογραφία.

Ο Μασκ έχει επίσης αναδημοσιεύσει το περιεχόμενο της America PAC στους περισσότερους από 200 εκατομμύρια ακόλουθούς του στο X που του ανήκει. Σε μία από τις αναρτήσεις του Μασκ τον Οκτώβριο, προώθησε μια διαφήμιση επίθεσης της America PAC και ισχυρίστηκε: «Ο Ταλάρικο θέλει να μετατρέψει τα παιδιά σας σε τρανς και να καταστρέψει τα σύνορα».

Τα σχεδόν 446 εκατομμύρια δολάρια που έχει δωρίσει ο Μασκ σε αυτόν τον εκλογικό κύκλο υπερβαίνουν κατά πολύ τις συνεισφορές του στις προεδρικές εκλογές του 2024, όταν ο μεγιστάνας της τεχνολογίας διοργάνωνε επίσης συγκεντρώσεις και εμφανιζόταν στη σκηνή δίπλα στον Τραμπ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Ενώ ο Μασκ είχε λιγότερο εμφανή παρουσία στις ενδιάμεσες εκλογές – κάτι που ενδεχομένως αντανακλά την αντιπάθεια του αμερικανικού κοινού προς το πρόσωπό του – στο παρασκήνιο έχει αυξήσει σημαντικά την οικονομική του υποστήριξη προς τους Ρεπουμπλικάνους.

Κορυφαίος δωρητής

Οι δαπάνες του Μασκ ξεπερνούν κατά πολύ αυτές όλων των άλλων δωρητών στις εκλογές, συμπεριλαμβανομένων συναδέλφων του μεγιστάνων της τεχνολογίας και των χρηματοοικονομικών, όπως ο Μαρκ Αντρεσέν, ο οποίος επίσης ίδρυσε το δικό του Super PAC. Ο Μασκ έχει επενδύσει περισσότερα χρήματα σε αυτόν τον εκλογικό κύκλο από ό,τι ξόδεψαν συνολικά όλοι οι κορυφαίοι δωρητές της Σίλικον Βάλεϊ, συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου, για τις προεδρικές εκλογές του 2024.

Τα διακυβεύματα των ενδιάμεσων εκλογών είναι πιθανώς υψηλά για τον Μασκ, ο οποίος έχει συνδεθεί στενά με την κυβέρνηση Τραμπ και έχει επωφεληθεί από τις χαλαρές πολιτικές της όσον αφορά τη ρύθμιση του τομέα της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης.

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