Στην Κωνσταντινούπολη ο Ζελένσκι για «σημαντικές συνομιλίες» με τον Ερντογάν

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Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι έφθασε την Κωνσταντινούπολη όπου θα έχει συνάντηση με τον τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την οποία θα συζητηθεί ο πόλεμος με την Ρωσία και η κατάσταση ασφαλείας στην Μαύρη Θάλασσα.
«Προσγειωθήκαμε στην Κωνσταντινούπολη με την ομάδα μας. Σημαντικές συνομιλίες με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μας περιμένουν», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέσω του Telegram. Στην ημερήσια διάταξη, «τα σοβαρά θέματα που συνδέονται με τις θαλάσσιες μεταφορές στην Μαύρη Θάλασσα και ουσιαστικές διπλωματικές προοπτικές».
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