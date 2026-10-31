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ΚΟΣΜΟΣ

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31.10.2026 15:25

Στην Κωνσταντινούπολη ο Ζελένσκι για «σημαντικές συνομιλίες» με τον Ερντογάν

31.10.2026 15:25
zelenski_erdogan
AP

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Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι έφθασε την Κωνσταντινούπολη όπου θα έχει συνάντηση με τον τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την οποία θα συζητηθεί ο πόλεμος με την Ρωσία και η κατάσταση ασφαλείας στην Μαύρη Θάλασσα.

«Προσγειωθήκαμε στην Κωνσταντινούπολη με την ομάδα μας. Σημαντικές συνομιλίες με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μας περιμένουν», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέσω του Telegram. Στην ημερήσια διάταξη, «τα σοβαρά θέματα που συνδέονται με τις θαλάσσιες μεταφορές στην Μαύρη Θάλασσα και ουσιαστικές διπλωματικές προοπτικές».

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ΣΑΒΒΑΤΟ 31.10.2026 15:42
zelenski_erdogan
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Στην Κωνσταντινούπολη ο Ζελένσκι για «σημαντικές συνομιλίες» με τον Ερντογάν

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