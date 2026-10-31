Συρία: 7 νεκροί από τις φονικές πλημμύρες – 3 παιδιά ανάμεσα στα θύματα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Φονικές πλημμύρες έπληξαν την ανατολική Συρία με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους επτά άνθρωποι. Ανάμεσα στα θύματα ήταν και πέντε παιδιά ενώ υπάρχουν και τέσσερις αγνοούμενοι.
Τα πέντε παιδιά πνίγηκαν σε λιμνάζοντα νερά που σχηματίστηκαν από τις πλημμύρες και ένα άλλο άτομο έχασε τη ζωή του σε τροχαίο ατύχημα, ενώ για τον έβδομο νεκρό δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες.
Οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν ξαφνικές πλημμύρες στην ανατολική Συρία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές με αποτέλεσμα εκτός των νεκρών και των αγνοουμένων να υπάρχουν και επτά τραυματίες και πάρα πολλά προβλήματα στις υποδομές, αποκόπτοντας δρόμους.
Η πολιτική άμυνα της Συρίας έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 550 επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης από την έναρξη των καταιγίδων, διασώζοντας άτομα που είχαν παγιδευτεί και μάλιστα μαθητές από σχολεία.
Διαβάστε επίσης:
Στην Κωνσταντινούπολη ο Ζελένσκι για «σημαντικές συνομιλίες» με τον Ερντογάν
Σερβία: «Λουκέτο» στην ALTA Banka του καθεστώτος Βούτσιτς – Πραγματοποιούσε επείγουσες μεταφορές κεφαλαίων σε Ρωσία και Βόρεια Μακεδονία
Έλον Μασκ: Ξόδέψε $446 εκατ. για τις Ενδιάμεσες Εκλογές στις ΗΠΑ – Σε ποιους κατευθύνθηκε το εξωπραγματικό ποσό
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.