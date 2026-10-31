Συρία: 7 νεκροί από τις φονικές πλημμύρες – 3 παιδιά ανάμεσα στα θύματα

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Φονικές πλημμύρες έπληξαν την ανατολική Συρία με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους επτά άνθρωποι. Ανάμεσα στα θύματα ήταν και πέντε παιδιά ενώ υπάρχουν και τέσσερις αγνοούμενοι.

Τα πέντε παιδιά πνίγηκαν σε λιμνάζοντα νερά που σχηματίστηκαν από τις πλημμύρες και ένα άλλο άτομο έχασε τη ζωή του σε τροχαίο ατύχημα, ενώ για τον έβδομο νεκρό δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν ξαφνικές πλημμύρες στην ανατολική Συρία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές με αποτέλεσμα εκτός των νεκρών και των αγνοουμένων να υπάρχουν και επτά τραυματίες και πάρα πολλά προβλήματα στις υποδομές, αποκόπτοντας δρόμους.

Η πολιτική άμυνα της Συρίας έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 550 επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης από την έναρξη των καταιγίδων, διασώζοντας άτομα που είχαν παγιδευτεί και μάλιστα μαθητές από σχολεία.

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