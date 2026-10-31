Κρήτη: Σορός σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε ανοικτά των Σφακίων

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Σορός σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε το πρωί του Σαββάτου (31/10), ανοικτά των Σφακίων στην Κρήτη σημάνοντας συναγερμό στις Αρχές.

Περισυνελέγη από πλοίο του Λιμενικού και μεταφέρθηκε στο λιμάνι της χώρας των Σφακίων.

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